TOLC-SPS: cos’è, struttura del test e come prepararsi

Il TOLC-SPS è il test di ingresso utilizzato da alcune università italiane per l’accesso ai corsi di laurea nell’ambito delle scienze politiche e sociali. È una prova informatizzata organizzata dal CISIA e serve a valutare competenze di base utili per affrontare percorsi universitari come Scienze politiche, Relazioni internazionali, Servizio sociale, Sociologia e corsi affini.

Il test può essere sostenuto sia in presenza, presso le università aderenti, sia online da casa, secondo le modalità previste dal CISIA. Prima di prenotare il test è sempre importante controllare il bando del corso di laurea scelto, perché ogni ateneo può stabilire criteri, scadenze e soglie diverse.

Prepararsi al TOLC-SPS significa allenare soprattutto tre competenze: comprensione dei testi, conoscenza dei principali fenomeni storici e sociali, e capacità di ragionamento logico-matematico.

Struttura del TOLC-SPS

Il TOLC-SPS è composto da 40 quesiti, suddivisi in tre sezioni principali. La prova dura complessivamente 90 minuti, a cui si aggiunge una sezione finale di inglese composta da 30 quesiti da svolgere in 15 minuti. In totale, considerando anche inglese, il test prevede quindi 70 domande e una durata di 105 minuti.

La prima parte è dedicata alla comprensione del testo: prevede due brani, ciascuno con cinque quesiti associati, per un totale di 10 domande in 30 minuti. Seguono le conoscenze acquisite, con 15 domande in 30 minuti, e la sezione di ragionamento e linguaggio matematico, composta da 15 quesiti da completare sempre in 30 minuti.

Il tempo è suddiviso per sezione: quando una parte termina, il sistema passa automaticamente alla successiva. Per questo motivo è importante esercitarsi non solo sui contenuti, ma anche sulla gestione del tempo.

Cosa studiare per il TOLC-SPS

Il sillabo del TOLC-SPS è diverso da quello dei test più scientifici, perché punta soprattutto su competenze linguistiche, culturali e logico-matematiche. Le sezioni principali sono comprensione del testo, conoscenze acquisite e ragionamento e linguaggio matematico.

Comprensione del testo

La sezione di comprensione del testo verifica la padronanza della lingua italiana, con attenzione alla capacità di capire un brano nel suo insieme e nei suoi passaggi logici. Secondo il sillabo, i testi possono essere di tipo saggistico o giornalistico: i primi sono tratti da volumi o riviste scientifiche pubblicati dalla seconda metà del Novecento, mentre i secondi riguardano temi di attualità tratti da quotidiani o periodici dell’ultimo decennio.

I quesiti servono a valutare il vocabolario, le capacità deduttive e di astrazione, l’abilità nel riconoscere relazioni formali e semantiche tra le parti del testo e la capacità di orientarsi correttamente nello spazio e nel tempo. Per prepararsi bene, quindi, è utile leggere articoli di attualità, saggi brevi e testi argomentativi, allenandosi a individuare tesi, passaggi logici e informazioni implicite.

Conoscenze acquisite

La sezione di conoscenze acquisite richiede una buona capacità di orientamento culturale. Non si tratta solo di ricordare nozioni, ma di saper collegare eventi, fenomeni e contesti della società contemporanea.

Il sillabo indica tre ambiti principali: quello storico-geografico, con attenzione ai processi storici e alle caratteristiche geografiche, economiche e sociali dei contesti italiano, europeo e mondiale; quello civico-istituzionale, dedicato agli elementi fondamentali delle istituzioni pubbliche italiane ed europee; e quello relativo all’attualità e ai grandi fenomeni sociali e politici.

Questa sezione è particolarmente importante per chi vuole iscriversi a corsi di scienze politiche e sociali, perché misura la capacità di leggere e interpretare il mondo contemporaneo, non solo di memorizzare contenuti scolastici.

Ragionamento e linguaggio matematico

La sezione di ragionamento e linguaggio matematico del TOLC-SPS comprende 15 quesiti e valuta tre aree: ragionamento logico-deduttivo, linguaggio matematico elementare e lettura di grafici, tabelle ed elementi statistici.

I quesiti possono richiedere di comprendere connettivi logici e quantificatori, stabilire se una conclusione deriva da determinate premesse, svolgere calcoli con numeri interi, decimali e frazioni, usare coordinate cartesiane, risolvere semplici equazioni, calcolare probabilità elementari e interpretare dati presentati in tabelle o grafici.

Questa parte non va affrontata come una sezione di matematica avanzata: l’obiettivo è verificare se lo studente sa usare il ragionamento quantitativo per comprendere problemi legati allo studio delle discipline politico-sociali e alla vita quotidiana.

Inglese

La sezione di inglese è composta da 30 quesiti e fornisce un’indicazione sul livello linguistico iniziale dello studente. Il punteggio della prova di inglese non viene calcolato insieme a quello delle sezioni principali: serve soprattutto per orientare eventuali corsi o attività di lingua suggeriti dall’università.

Come prepararsi al TOLC-SPS

Per prepararsi al TOLC-SPS è utile partire dalla natura del test: non è una prova basata solo su studio mnemonico, ma su comprensione, ragionamento e capacità di collegamento.

Una buona strategia consiste nel leggere regolarmente articoli di giornale, testi di attualità e brevi saggi, abituandosi a riconoscere le informazioni principali e i rapporti logici tra le parti del testo. Allo stesso tempo, è importante ripassare i concetti fondamentali di educazione civica, storia contemporanea, geografia politica e istituzioni italiane ed europee.

Per la parte di ragionamento e linguaggio matematico conviene esercitarsi su problemi brevi, lettura di grafici, tabelle, percentuali, probabilità elementari ed equazioni semplici. Il punto non è studiare tanta matematica in modo astratto, ma imparare a usare strumenti logici e quantitativi per arrivare rapidamente alla risposta corretta.

Il TOLC-SPS viene organizzato durante l’anno da diverse università italiane. Le sessioni possono essere disponibili sia in presenza sia online, a seconda dell’ateneo e del calendario previsto.

Prima di iscriversi è importante controllare le date disponibili e verificare le modalità accettate dal corso di laurea a cui si vuole accedere.

Puoi consultare la sezione del nostro sito dedicata alle , dove trovi le sessioni disponibili per sostenere il TOLC-SPS sia in presenza sia online.