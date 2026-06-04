TOLC-PSI: cos’è, struttura del test e come prepararsi

Il TOLC-PSI è il test di ingresso utilizzato da diverse università italiane per l’accesso ai corsi di laurea in Psicologia e ad altri percorsi affini. Si tratta di una prova informatizzata organizzata dal CISIA, pensata per valutare competenze di base utili per affrontare un percorso universitario nell’area psicologica.

Il test può essere sostenuto sia in presenza, presso le università aderenti, sia online da casa, secondo le modalità previste dal CISIA. In entrambi i casi, la struttura della prova e gli argomenti richiesti restano gli stessi.

Prepararsi al TOLC-PSI significa conoscere le sezioni del test, capire quali competenze vengono valutate e allenarsi con domande simili a quelle della prova ufficiale.

Struttura del TOLC-PSI

Il TOLC-PSI è composto da una parte principale di 50 quesiti, da svolgere in 100 minuti. Le sezioni previste sono: comprensione del testo, matematica di base, ragionamento verbale, ragionamento numerico e biologia.

La prova si apre con 10 domande di comprensione del testo, da completare in 20 minuti, seguite da 10 quesiti di matematica di base, sempre in 20 minuti. La sezione di ragionamento verbale prevede 10 domande in 25 minuti, mentre quella di ragionamento numerico comprende 10 quesiti in 20 minuti. Infine, la parte di biologia è composta da 10 domande da svolgere in 15 minuti.

A queste sezioni si aggiunge una prova di inglese, composta da 30 quesiti da completare in 15 minuti. Considerando anche inglese, il test arriva quindi a 80 domande complessive per una durata totale di 115 minuti.

Il tempo è suddiviso per sezione: per questo motivo è importante non solo studiare gli argomenti del sillabo, ma anche abituarsi a gestire il tempo durante l’esercitazione.

Cosa studiare per il TOLC-PSI

Il sillabo del TOLC-PSI comprende competenze linguistiche, logiche, numeriche, matematiche e biologiche. Rispetto ad altri TOLC dell’area scientifica, questo test dà particolare importanza alla capacità di comprendere testi, ragionare su informazioni verbali e numeriche e interpretare correttamente i dati.

Comprensione del testo

La sezione di comprensione del testo verifica la padronanza linguistica del candidato. I brani possono essere di tipo saggistico, giornalistico o scientifico, e possono riguardare temi legati alle scienze umane e sociali, alla filosofia, alla storia o all’attualità.

Secondo il sillabo, i quesiti servono a valutare competenze grammaticali essenziali, ricchezza del vocabolario, capacità inferenziali, comprensione dei rapporti tra le parti del testo e abilità nel cogliere impliciti e presupposti.

Per prepararsi a questa sezione è utile leggere testi argomentativi e scientifici, esercitandosi a individuare tesi principale, informazioni esplicite, passaggi logici e significati non immediatamente dichiarati.

Matematica di base

La matematica del TOLC-PSI riguarda argomenti normalmente affrontati durante la scuola superiore. Non si tratta di una sezione pensata per valutare conoscenze avanzate, ma richiede comunque sicurezza nel calcolo e nella comprensione dei concetti fondamentali.

Gli argomenti principali includono insiemistica, insiemi numerici, operazioni elementari, potenze e radici, espressioni algebriche, equazioni e disequazioni, funzioni, geometria piana e geometria analitica.

Per ottenere un buon risultato è importante saper riconoscere rapidamente il tipo di esercizio e applicare il procedimento più adatto senza perdere troppo tempo.

Ragionamento verbale

La sezione di ragionamento verbale valuta la capacità di collegare dati e informazioni, trarre conclusioni corrette e riconoscere deduzioni logiche. I quesiti possono richiedere di stabilire se un’affermazione è conseguenza di alcune premesse o di comprendere il significato di espressioni come “se”, “allora”, “tutti”, “nessuno”, “qualche” o “almeno uno”.

Questa parte del TOLC-PSI è importante perché misura abilità trasversali: non basta ricordare nozioni, ma bisogna saper ragionare in modo ordinato e coerente.

Ragionamento numerico

Il ragionamento numerico serve a valutare la capacità di comprendere e trattare informazioni numeriche, simboliche e formali. Le domande possono richiedere calcoli, interpretazione di progressioni numeriche, individuazione di regole, confronto tra numeri e lettura di grafici o tabelle.

Questa sezione non coincide con la matematica tradizionale: l’obiettivo principale è verificare la capacità di ragionare con i numeri e usare le informazioni quantitative per arrivare alla risposta corretta.

Biologia

La sezione di biologia del TOLC-PSI comprende alcuni argomenti fondamentali dei programmi scolastici. Il sillabo indica temi come la composizione chimica degli organismi viventi, le molecole biologiche, la struttura della cellula, il ciclo cellulare, la riproduzione e l’ereditarietà.

Sono inoltre richieste conoscenze di base di genetica, DNA, cromosomi, mutazioni e trasmissione dei caratteri. La parte finale riguarda le basi di anatomia e fisiologia umana, con attenzione alle funzioni principali dell’organismo e al sistema nervoso centrale.

Per questa sezione conviene concentrarsi sui concetti essenziali, collegando struttura e funzione: cellule, apparati, genetica e principali processi biologici.

Inglese

La sezione di inglese è composta da 30 quesiti e serve a fornire un’indicazione sul livello linguistico iniziale dello studente. Il risultato non viene considerato insieme alle sezioni principali del TOLC-PSI, ma può essere utilizzato dall’università per suggerire eventuali corsi di lingua.



Come prepararsi al TOLC-PSI

Per prepararsi al TOLC-PSI è utile partire dalla struttura della prova e distribuire lo studio in modo equilibrato. Comprensione del testo, ragionamento verbale e ragionamento numerico richiedono soprattutto allenamento, perché valutano abilità che migliorano con l’esercizio costante.

Matematica di base e biologia, invece, richiedono anche un ripasso mirato degli argomenti teorici. Un metodo efficace consiste nell’alternare studio e pratica: prima si ripassano i concetti fondamentali, poi ci si esercita con quesiti simili a quelli del test ufficiale.

Un errore da evitare è concentrarsi solo sulle materie che sembrano più “scolastiche”, come matematica e biologia. Nel TOLC-PSI anche le sezioni di comprensione e ragionamento hanno un peso importante e possono fare la differenza nel risultato finale.

Simulazioni TOLC-PSI: perché sono utili

Allenarsi con una simulazione del TOLC-PSI è uno dei modi migliori per capire come funziona il test e valutare il proprio livello di preparazione. Le simulazioni permettono di familiarizzare con il formato delle domande, abituarsi ai tempi delle singole sezioni e individuare gli argomenti su cui è necessario lavorare di più.

Sul nostro sito puoi trovare una simulazione del TOLC-PSI pensata per esercitarti con quesiti simili a quelli del test ufficiale e verificare la tua preparazione nelle diverse sezioni della prova.

Ripetere più volte una simulazione aiuta anche a ridurre l’ansia e a migliorare la gestione del tempo, soprattutto nelle sezioni di ragionamento e comprensione del testo.

Il TOLC-PSI viene organizzato durante l’anno da diverse università italiane. Le sessioni possono essere disponibili sia in presenza sia online, a seconda dell’ateneo e delle modalità previste.

Prima di iscriversi è importante controllare le date disponibili e verificare quali modalità sono accettate dal corso di laurea a cui si intende accedere.

Puoi consultare la sezione del nostro sito dedicata alle , dove trovi le sessioni disponibili per sostenere il TOLC-PSI sia in presenza sia online.