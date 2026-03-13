TOLC-E online ed in presenza: la guida completa

Il TOLC-E è il test di ingresso utilizzato da molte università italiane per l’accesso ai corsi di laurea in Economia, Management e discipline affini. Si tratta di una prova informatizzata organizzata dal CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso) e pensata per valutare alcune competenze di base necessarie per affrontare gli studi universitari in ambito economico.

Il test può essere sostenuto in due modalità:

in presenza, presso le università che organizzano le sessioni



online da casa, tramite la piattaforma CISIA

Negli ultimi anni la modalità TOLC-E online si è diffusa sempre di più, permettendo agli studenti di sostenere il test direttamente dal proprio computer, purché vengano rispettate alcune regole tecniche e ambientali stabilite dall’ente organizzatore.

Cos’è il TOLC-E e a cosa serve

Il TOLC-E (Test OnLine CISIA – Economia) è una prova che serve a verificare il livello di preparazione degli studenti che intendono iscriversi a corsi di laurea dell’area economica.

A seconda dell’università e del corso scelto, il TOLC-E può avere due funzioni:

test selettivo, nei corsi a numero programmato



test di verifica della preparazione iniziale, nei corsi ad accesso libero



Nel secondo caso il risultato del test può essere utilizzato per individuare eventuali OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi), cioè attività di recupero che lo studente dovrà completare durante il primo anno.

TOLC-E online: come funziona il test da casa

Il TOLC-E online, spesso indicato come TOLC@CASA, permette di sostenere il test direttamente da casa utilizzando il proprio computer.

Per partecipare alla prova è necessario disporre di:

un computer con webcam e microfono funzionanti



una connessione internet stabile



uno smartphone o un secondo dispositivo per il controllo dell’ambiente



Durante lo svolgimento del test il candidato viene monitorato tramite webcam e tramite il dispositivo mobile, che serve a garantire il rispetto delle regole stabilite dal CISIA.

Per questo motivo è fondamentale preparare in anticipo l’ambiente in cui verrà svolta la prova.

Come organizzare la stanza per sostenere il TOLC-E online

Quando si sostiene il TOLC-E online, è necessario configurare correttamente la stanza in cui si svolgerà il test. L’ambiente deve infatti rispettare alcune condizioni precise stabilite dal CISIA.

Prima di tutto è importante scegliere una stanza della casa silenziosa e ben illuminata, ad esempio uno studio, la cucina o la camera da letto. L’obiettivo è poter sostenere il test senza interruzioni e senza la presenza di altre persone.

Anche la disposizione della postazione di lavoro deve essere curata con attenzione. Il computer portatile e il dispositivo mobile devono essere posizionati in modo da evitare riflessi o abbagliamenti sullo schermo. Per questo motivo è consigliabile che la fonte di luce, naturale o artificiale, provenga preferibilmente da destra o da sinistra.

Alle spalle della postazione è necessario predisporre un supporto su cui collocare lo smartphone, che verrà utilizzato per inquadrare la scrivania quando richiesto dalla commissione d’aula virtuale. Il supporto può essere, ad esempio, una libreria, una mensola o un treppiede.

Quando richiesto, il dispositivo mobile dovrà essere posizionato con la videocamera rivolta verso la scrivania. Per essere conforme alle indicazioni del CISIA, il supporto deve avere:

un’angolazione di circa 45° rispetto alla scrivania



una distanza dalla postazione di circa 1,50 metri



un’altezza massima da terra di 1,50 metri



Preparare correttamente la stanza prima dell’inizio della prova è fondamentale per evitare problemi tecnici o irregolarità durante lo svolgimento del TOLC-E online.

Struttura del TOLC-E e argomenti da studiare

La struttura del TOLC-E è la stessa sia per il test svolto online sia per quello sostenuto in presenza. La prova è suddivisa in tre sezioni principali, a cui si aggiunge una sezione finale dedicata alla lingua inglese.

Le uniche aree che contribuiscono al punteggio principale del test sono:

Logica

Comprensione verbale

Matematica

A queste si aggiunge una sezione di inglese, che viene valutata separatamente e serve principalmente a individuare il livello linguistico dello studente.

Nel complesso, il test prevede 36 quesiti nelle prime tre sezioni, mentre la parte di inglese comprende 30 domande. Ogni sezione ha un tempo massimo prestabilito e, una volta terminato, il sistema passa automaticamente alla successiva.

Logica e comprensione verbale

Le domande di logica e comprensione verbale sono pensate per valutare soprattutto le capacità di ragionamento e di analisi del candidato, più che le conoscenze acquisite durante gli studi superiori. Per questo motivo non richiedono generalmente una preparazione specifica, ma piuttosto una buona capacità di interpretare informazioni, dati e testi.

Tra i quesiti più comuni si trovano esercizi di ragionamento logico, interpretazione di grafici e tabelle, analisi di brani e comprensione del significato di un testo.

Matematica

La sezione di matematica verifica invece le conoscenze di base normalmente affrontate durante la scuola secondaria. Gli argomenti principali comprendono:

operazioni e proprietà dei numeri (interi, razionali e reali)

percentuali, potenze e radici

esponenziali e logaritmi

polinomi e scomposizione in fattori

equazioni e disequazioni di primo e secondo grado

sistemi lineari

geometria analitica (coordinate cartesiane, equazione della retta e coniche principali)

elementi di geometria piana e solida

funzioni elementari, grafici e domini.

Questa sezione richiede quindi una buona padronanza della matematica di base e capacità di applicare formule e procedure di calcolo.

Sezione di inglese

L’ultima parte del TOLC-E è dedicata alla lingua inglese e consiste in una serie di quesiti di comprensione. Il risultato ottenuto in questa sezione non influisce sul punteggio delle altre parti del test, ma serve a fornire un’indicazione sul livello linguistico dello studente e sui corsi di inglese eventualmente consigliati dall’università.

Come viene calcolato il punteggio del TOLC-E

Il punteggio del TOLC-E viene calcolato considerando le risposte date nelle tre sezioni principali del test.

Il sistema di valutazione è il seguente:

+1 punto per ogni risposta corretta



0 punti per ogni risposta non data



–0,25 punti per ogni risposta sbagliata



La sezione di inglese non prevede penalizzazioni per gli errori: le risposte sbagliate o non date valgono semplicemente zero punti.

Simulazioni TOLC-E: perché sono utili per prepararsi al test

Una delle strategie più efficaci per prepararsi al TOLC-E è allenarsi con simulazioni che riproducono la struttura e il tipo di domande presenti nella prova ufficiale. Fare pratica con esercizi simili a quelli del test permette infatti di familiarizzare con il formato dei quesiti e di migliorare la gestione del tempo durante le varie sezioni.

Le simulazioni sono utili anche per individuare gli argomenti su cui è necessario concentrarsi maggiormente, ad esempio nella sezione di matematica o in quella di logica e comprensione verbale. In questo modo è possibile organizzare lo studio in modo più mirato prima di sostenere il test.

Sul nostro sito è disponibile una breve simulazione del TOLC-E, pensata per aiutarti a capire come funziona il test e quali tipologie di domande potresti incontrare durante la prova ufficiale.

Provare una simulazione prima di sostenere il TOLC-E permette di arrivare al test con maggiore sicurezza, ridurre lo stress e acquisire maggiore familiarità con il tempo a disposizione per ciascuna sezione. Anche pochi tentativi di allenamento possono fare la differenza nel risultato finale.

Quando si svolge il TOLC-E

Il TOLC-E viene organizzato durante tutto l’anno da diverse università italiane, sia in modalità online sia in presenza.

Le date disponibili possono variare in base all’ateneo e al numero di sessioni programmate.

Per conoscere le prossime sessioni disponibili puoi consultare il calendario ufficiale dei TOLC-E pubblicato dal CISIA.

Prima di iscriversi è sempre consigliabile verificare anche il bando dell’università a cui si intende presentare domanda.