TOLC-I: cos’è, struttura del test e come prepararsi per Ingegneria

Il TOLC-I è il test di ingresso utilizzato da molte università italiane per l’accesso ai corsi di laurea in Ingegneria e in altre discipline tecnico-scientifiche. Si tratta di una prova informatizzata organizzata dal CISIA e pensata per valutare le conoscenze di base richieste per affrontare un percorso universitario in ambito scientifico.

Il TOLC-I può essere sostenuto sia in presenza presso le università aderenti sia online da casa, mantenendo invariata la struttura del test e i contenuti delle domande.

Comprendere come è strutturato il test e quali sono gli argomenti del sillabo è fondamentale per prepararsi in modo efficace e aumentare le probabilità di ottenere un buon punteggio.

Struttura del TOLC-I e argomenti da studiare

La struttura del TOLC-I è standardizzata a livello nazionale ed è composta da diverse sezioni che valutano sia le capacità logiche sia le conoscenze scientifiche di base.

Le aree principali del test sono:

Logica e comprensione verbale

Matematica

Scienze

A queste si aggiunge una sezione di inglese, che viene valutata separatamente.

Logica e comprensione verbale

La sezione di logica del TOLC-I è pensata per valutare le capacità di ragionamento, analisi e interpretazione del candidato. Le domande non richiedono una preparazione specifica, ma piuttosto abilità nel comprendere testi, individuare relazioni e risolvere problemi logici.

Matematica

La parte di matematica rappresenta uno degli elementi centrali del TOLC-I e richiede una buona preparazione sugli argomenti fondamentali della scuola superiore.

Tra i principali temi troviamo:

algebra di base, potenze, radici, logaritmi ed esponenziali

equazioni e disequazioni di primo e secondo grado

sistemi di equazioni

geometria piana e solida

geometria analitica e studio delle funzioni

trigonometria

elementi di statistica

Questa sezione richiede non solo conoscenza teorica, ma anche capacità di applicare rapidamente formule e procedure di calcolo.

Scienze

La sezione di scienze include quesiti di fisica e chimica, con l’obiettivo di verificare la comprensione dei fenomeni naturali e delle leggi fondamentali che li regolano.

Gli argomenti principali comprendono:

meccanica, dinamica e grandezze fisiche

ottica e fenomeni della luce

termodinamica

elettromagnetismo

struttura della materia e tavola periodica

reazioni chimiche e stechiometria

chimica organica di base

Le domande sono generalmente orientate alla comprensione dei concetti e alla loro applicazione pratica.

Inglese

La sezione di inglese del TOLC-I è composta da quesiti di comprensione e serve a valutare il livello linguistico dello studente. Il risultato non incide sul punteggio delle altre sezioni, ma può essere utilizzato dall’università per indicare eventuali attività formative aggiuntive.

TOLC-I online: strumenti necessari e organizzazione della prova

Il TOLC-I può essere sostenuto anche online, modalità sempre più diffusa negli ultimi anni. Per partecipare è necessario disporre di un computer con webcam e microfono funzionanti, una connessione stabile e uno smartphone o un secondo dispositivo per il controllo dell’ambiente.

Nel caso del test online, è importante preparare una stanza silenziosa e ben illuminata, priva di distrazioni e di dispositivi non autorizzati. Il computer deve essere posizionato in modo da evitare riflessi sullo schermo, mentre il dispositivo mobile può essere richiesto per inquadrare la postazione durante la prova.

Seguire correttamente queste indicazioni consente di svolgere il TOLC-I online senza problemi tecnici e nel rispetto delle regole stabilite dal CISIA.

Per prepararsi al TOLC-I in modo efficace è fondamentale allenarsi con simulazioni che riproducono la struttura e il livello di difficoltà del test reale. Esercitarsi con prove simulate permette di migliorare la gestione del tempo, prendere familiarità con le tipologie di quesiti e individuare gli argomenti su cui è necessario concentrarsi maggiormente.

Sul nostro sito è disponibile una simulazione del TOLC-I che ti consente di esercitarti e testare il tuo livello di preparazione in vista della prova ufficiale.

Il TOLC-I viene organizzato durante tutto l’anno da diverse università italiane, sia in modalità online sia in presenza. Le date e le sedi disponibili possono variare in base all’ateneo.

Per scegliere la sessione più adatta alle tue esigenze puoi consultare il calendario ufficiale del TOLC-I sul sito del CISIA, dove sono indicate le università aderenti e le date disponibili per sostenere il test.





