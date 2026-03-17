TOLC-F: cos’è, struttura del test e cosa studiare per prepararsi

Il TOLC-F è il test di ingresso utilizzato da molte università italiane per l’accesso ai corsi di laurea dell’area farmaceutica, come Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF). Si tratta di una prova informatizzata organizzata dal CISIA e pensata per valutare le conoscenze scientifiche di base degli studenti che intendono intraprendere questo tipo di percorso universitario.

Il test può essere sostenuto presso le università che lo organizzano oppure online da casa tramite la piattaforma CISIA. In entrambi i casi la struttura della prova e il contenuto delle domande rimangono gli stessi.

Conoscere la struttura del TOLC-F e gli argomenti presenti nel sillabo ufficiale è fondamentale per impostare una preparazione efficace e affrontare il test con maggiore sicurezza.

Struttura del TOLC-F

Il TOLC-F è composto da diverse sezioni dedicate alle principali discipline scientifiche richieste per i corsi di laurea dell’area farmaceutica.

La prova comprende complessivamente 50 quesiti, suddivisi nelle seguenti aree:

biologia



chimica



matematica



fisica



logica



A queste sezioni si aggiunge una prova di inglese composta da 30 quesiti, che viene valutata separatamente dal punteggio principale del test.

Il tempo complessivo per la parte scientifica è di poco più di un’ora (72 minuti), mentre alla sezione di inglese sono dedicati ulteriori 15 minuti. Come negli altri test CISIA, il tempo per ogni sezione è prefissato e una volta terminato non è possibile tornare alle domande precedenti.

Cosa studiare per il TOLC-F

La preparazione al TOLC-F richiede una buona base nelle principali discipline scientifiche affrontate durante la scuola secondaria. Il sillabo ufficiale del test definisce gli argomenti che possono comparire nelle varie sezioni della prova.

Biologia

La sezione di biologia riguarda soprattutto i principi fondamentali della biologia cellulare e dell’organizzazione degli organismi viventi. Tra gli argomenti più importanti rientrano la composizione chimica dei viventi, la struttura delle cellule procariotiche ed eucariotiche, il ciclo cellulare e i meccanismi di ereditarietà genetica. Sono inoltre presenti quesiti legati alla bioenergetica, alla biodiversità e alle basi di anatomia e fisiologia umana.

Chimica

La parte di chimica verifica la comprensione dei concetti fondamentali della disciplina. Le domande possono riguardare la struttura dell’atomo, il sistema periodico degli elementi e i diversi tipi di legame chimico. Nel test compaiono anche quesiti sulle reazioni chimiche, sulla stechiometria e sulle proprietà delle soluzioni, oltre agli elementi di chimica organica come idrocarburi e gruppi funzionali principali.

Matematica

La sezione di matematica include esercizi di algebra e analisi di base. Gli argomenti più frequenti comprendono insiemi numerici, espressioni algebriche, equazioni e disequazioni, oltre a elementi di trigonometria e studio delle funzioni. Possono comparire anche quesiti di geometria piana e analitica, probabilità e statistica.

Fisica

La parte di fisica valuta la capacità di interpretare fenomeni fisici e applicare i principali concetti della disciplina. I quesiti possono riguardare le grandezze fisiche e le unità di misura, la cinematica e la dinamica dei corpi, le leggi delle forze e dell’energia, oltre ai principi di termodinamica, elettromagnetismo e fenomeni ondulatori.

Logica

La sezione di logica è pensata per valutare le capacità di ragionamento del candidato. Le domande possono richiedere l’interpretazione di tabelle o grafici, l’analisi di proposizioni logiche e la risoluzione di semplici problemi di logica applicata.

Inglese

Il test si conclude con una sezione dedicata alla lingua inglese. Il risultato ottenuto non influisce sul punteggio principale del TOLC-F, ma viene utilizzato per valutare il livello linguistico dello studente e per indicare eventuali corsi di lingua consigliati dall’università.

TOLC-F online: strumenti e preparazione della stanza

Oltre alla modalità in presenza, il TOLC-F può essere sostenuto anche online. In questo caso è necessario utilizzare un computer con webcam e microfono funzionanti e disporre di una connessione internet stabile. Durante il test viene utilizzato anche uno smartphone o un secondo dispositivo per verificare l’ambiente e controllare che le regole della prova vengano rispettate.

Per sostenere il TOLC-F online è importante preparare in anticipo la stanza in cui si svolgerà il test. L’ambiente deve essere silenzioso e ben illuminato, ad esempio uno studio, una cucina o una camera da letto in cui sia possibile lavorare senza interruzioni. Il computer e il dispositivo mobile devono essere posizionati in modo da evitare riflessi o abbagliamenti sullo schermo, con la fonte di luce che proviene preferibilmente da destra o da sinistra.

Alle spalle della postazione è inoltre necessario predisporre un supporto, come una mensola, una libreria o un treppiede, su cui collocare lo smartphone quando richiesto dalla commissione d’aula virtuale. Il dispositivo dovrà inquadrare la scrivania con un’angolazione di circa 45°, a una distanza di circa 1,50 metri dalla postazione e con un’altezza massima da terra di circa 1,50 metri.

Preparare correttamente la stanza e verificare in anticipo i dispositivi necessari permette di affrontare il TOLC-F online senza problemi tecnici e di concentrarsi completamente sullo svolgimento della prova.

Simulazioni TOLC-F e calendario delle sessioni

Un buon modo per prepararsi al TOLC-F è esercitarsi con simulazioni che riproducono il formato delle domande e la struttura della prova ufficiale. Allenarsi con test simili a quello reale permette infatti di familiarizzare con il tipo di quesiti presenti nelle diverse sezioni e di migliorare la gestione del tempo durante lo svolgimento del test.

Sulla nostra piattaforma è disponibile una simulazione del TOLC-F che ti permette di provare in anticipo il formato del test e metterti alla prova con alcune delle tipologie di domande che potresti incontrare nella prova ufficiale.

Per sostenere il test è necessario iscriversi a una delle sessioni organizzate dalle università aderenti. Il TOLC-F viene infatti programmato durante tutto l’anno accademico, sia in presenza sia online, con date che possono variare a seconda dell’ateneo.

Per verificare le sessioni disponibili e scegliere quella più adatta alle tue esigenze puoi consultare il calendario ufficiale delle date del TOLC-F pubblicato sul sito del CISIA.