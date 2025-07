TOLC-E, guida al test di Economia con simulazioni e PDF

Il TOLC-E è il test di ammissione utilizzato da molte università italiane per regolare l’accesso ai corsi di laurea in ambito economico. Infatti, se stai pensando di iscriverti alla facoltà di Economia, Scienze Aziendali o Statistica, è molto probabile che dovrai affrontarlo.

Per questo noi di Universita.it abbiamo creato questa guida, per spiegare cos’è il TOLC-E, come funziona e come prepararti al meglio. Ti forniremo le informazioni e risorse utili per esercitarti, tra cui: simulazioni, test ufficiali di atenei e PDF con soluzioni inviate via mail!

Cos’è il TOLC-E e a cosa serve?

Il TOLC-E (Test OnLine CISIA – Economia) è una prova standardizzata ed erogata online su piattaforma CISIA, pensata per valutare le competenze logico-matematiche e verbali degli studenti che vogliono accedere ai corsi di laurea in area economica.

Il test è richiesto da molte università sia a scopo selettivo, che orientativo. In alcuni atenei il punteggio determina l’ingresso, mentre in altri serve solo a valutare eventuali debiti formativi (OFA).

Tra i corsi che richiedono il TOLC-E troviamo:

Economia e Management

Scienze Economiche

Economia e Finanza

Statistica

Scienze Aziendali

Vuoi sapere se un corso di laurea in ambito economico farebbe al caso tuo? Fai ora il nostro test di orientamento e test orientamento facoltà e schiarisciti le idee!

Struttura e punteggio

Il TOLC-E si svolge in modalità online, sia che venga svolto a casa (TOLC@CASA) che in presenza e ha una durata complessiva di 90 minuti, suddivisi in tre sezioni principali:

Matematica – 13 domande in 30 minuti

– 13 domande in 30 minuti Logica – 13 domande in 30 minuti

– 13 domande in 30 minuti Comprensione del testo – 10 domande in 30 minuti

Una volta terminato il test, viene proposta una sezione aggiuntiva di Inglese, composta da 30 quesiti da svolgere in 15 minuti. Questa sezione non influisce sul punteggio utile ai fini dell’ammissione ai corsi di Economia, ma può essere utilizzata dalle università per fini interni o crediti linguistici.

Il punteggio viene calcolato nel seguente modo:

+1 punto per ogni risposta corretta

per ogni risposta corretta -0,25 punti per ogni risposta errata

per ogni risposta errata 0 punti per ogni risposta non data

Il punteggio massimo ottenibile è quindi 36. Ma le soglie minime richieste variano a seconda dell’università.

Come iscriversi al TOLC-E?

Per sostenere il test è necessario registrarsi alla piattaforma ufficiale cisiaonline.it, creare un account, scegliere la sede (o la modalità telematica), pagare la quota di iscrizione (30 euro) e prenotarsi a una delle date disponibili.

Il TOLC-E si può sostenere più volte nel corso dello stesso anno accademico, ma bisogna lasciar passare almeno 30 giorni tra un test e l’altro. Questo metodo può essere utilizzato per provare ad accedere in diverse università, anche in regioni diverse, purché sia previsto e specificato nei loro bandi.

Come prepararsi e superare il test di ammissione

Prepararsi al TOLC-E richiede metodo e costanza. È fondamentale allenarsi su esercizi simili a quelli che verranno proposti dalla prova ufficiale, cronometrando i tempi e facendo attenzione alle correzioni.

Per facilitarti il lavoro, abbiamo messo a disposizione una sezione interamente dedicata ai test di Economia, con:

Simulazioni aggiornate

Esercizi di matematica e logica

Test ufficiali di alcune università

Soluzioni inviate via mail

Vai alla sezione Test di ammissione Economia per iniziare subito ad esercitarti!

Dopo aver svolto la simulazione riceverai automaticamente le risposte in PDF via mail, così potrai verificare i tuoi risultati.

Il calendario ufficiale viene pubblicato ogni anno sul sito CISIA nel primo trimestre dell’anno. Generalmente, i test partono da marzo e proseguono fino a settembre, con finestre mensili. Il nostro consiglio è quello di sostenere la prova il prima possibile, in modo da poterla ripetere se necessario e provare l’accesso in più atenei.

Ricorda comunque che ogni università può avere regole proprie. Molte utilizzano il punteggio del TOLC-E per stilare le graduatorie, mentre altre lo utilizzano solo come test valutativo.

Ricordati di monitorare e leggere attentamente i bandi ufficiali dell’università alla quale vuoi iscriverti!

E dopo il test? Cosa succede

Una volta finito il TOLC-E, riceverai il punteggio immediatamente. Questo può essere utilizzato per:

Presentare domanda di ammissione (se selettivo)

Evitare l’assegnazione di OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)

Conoscere il tuo livello di preparazione

Alcune università chiedono di caricare il punteggio del TOLC-E sulla propria area personale CISIA utilizzato per l’iscrizione o direttamente sul portale universitario. Fai sempre attenzione alle indicazioni del bando.

Orientati al meglio con Universita.it

Non sei ancora sicuro di come affrontare il test o quale sia il percorso più adatto a te? Il consiglio migliore è quello di informarti e provare concretamente!

Accedi subito alla pagina dei test di ammissione

Scopri la struttura e gli insegnamenti del corso di laurea in Economia

Valuta gli eventuali sbocchi professionali

Scegliere con consapevolezza è il primo passo per un futuro efficace e la nostra piattaforma ti offre tutti gli strumenti necessari per farlo!