TOLC-B: cos’è, struttura del test e come prepararsi

Il TOLC-B è il test di ingresso utilizzato da molte università italiane per l’accesso ai corsi di laurea dell’area biologica e scientifica. È una prova informatizzata organizzata dal CISIA e serve a valutare le conoscenze di base richieste agli studenti che vogliono iscriversi a percorsi come Biologia, Biotecnologie, Scienze biologiche e altri corsi affini.

Il test può essere sostenuto sia in presenza, presso le università aderenti, sia online da casa, secondo le modalità previste dal CISIA. In entrambi i casi, la struttura della prova e gli argomenti richiesti restano gli stessi.

Prepararsi al TOLC-B significa conoscere bene le materie previste dal test, capire quanto tempo si ha a disposizione per ogni sezione e allenarsi con esercizi simili a quelli della prova ufficiale.

Struttura del TOLC-B

Il TOLC-B è composto da una parte principale di 50 quesiti, da svolgere in 110 minuti. La sezione più ampia è quella di matematica di base, con 20 domande e 50 minuti a disposizione. Seguono le tre sezioni scientifiche: biologia, fisica e chimica, ciascuna composta da 10 quesiti da completare in 20 minuti.

Alla prova principale si aggiunge una sezione finale di inglese, composta da 30 domande da svolgere in 15 minuti. Considerando anche questa parte, il test arriva quindi a 80 quesiti complessivi per una durata totale di 125 minuti.

Il tempo è suddiviso per sezione: una volta conclusa una parte, il sistema passa automaticamente alla successiva. Per questo motivo, oltre allo studio degli argomenti, è importante abituarsi a rispondere con rapidità e precisione, evitando di concentrare troppo tempo su una singola domanda.

Cosa studiare per il TOLC-B

Il sillabo del TOLC-B comprende quattro aree principali: matematica di base, biologia, fisica e chimica. A queste si aggiunge la sezione di inglese, valutata separatamente.

Matematica di base

La sezione di matematica serve a verificare le competenze fondamentali richieste nei corsi di laurea dell’area scientifica. Secondo il sillabo, i quesiti richiedono capacità di ragionamento, comprensione del testo delle domande e uso di conoscenze matematiche normalmente affrontate nei primi anni della scuola secondaria di secondo grado.

Gli argomenti principali includono numeri, algebra, geometria, funzioni e grafici, probabilità, combinatoria e interpretazione dei dati. È importante saper lavorare con percentuali, potenze, frazioni, equazioni e disequazioni, ma anche saper leggere grafici e rappresentazioni matematiche.

Un aspetto da non sottovalutare è che nel test non è consentito l’uso della calcolatrice: per questo motivo è utile allenarsi anche con calcoli semplici a mente e con procedure rapide di stima.

Biologia

La biologia è una delle sezioni più caratterizzanti del TOLC-B, perché il test è pensato soprattutto per corsi dell’area delle Scienze della vita. Il sillabo indica che questa parte verifica la preparazione di base dello studente sui principali processi vitali delle cellule e degli organismi.

Gli argomenti comprendono molecole biologiche, organizzazione della cellula, genetica, mitosi e meiosi, anatomia e fisiologia degli animali e dell’uomo, biologia delle piante, biodiversità, evoluzione, bioenergetica, ecologia e biotecnologie.

Per prepararsi bene non basta memorizzare definizioni: è utile saper collegare strutture e funzioni, riconoscere processi biologici e interpretare schemi, immagini o rappresentazioni semplificate.

Fisica

La sezione di fisica del TOLC-B riguarda le conoscenze di base normalmente previste al termine della scuola secondaria. Il sillabo sottolinea che non sono richiesti approfondimenti avanzati, ma è importante saper collegare i concetti fisici alle leggi corrette e usare in modo adeguato unità di misura, notazione scientifica e relazioni tra grandezze.

Gli argomenti principali riguardano grandezze fisiche e misura, cinematica e dinamica, meccanica dei fluidi, termodinamica, elettrostatica, correnti elettriche, oscillazioni, onde, magnetismo e fisica moderna.

Questa parte richiede attenzione sia ai concetti teorici sia alla loro applicazione in problemi semplici, spesso legati a fenomeni osservabili nella realtà.

Chimica

La chimica nel TOLC-B verifica le conoscenze fondamentali di chimica generale, chimico-fisica, organica e applicata. Secondo il sillabo, i quesiti mettono alla prova anche la capacità di ragionare su formule, equazioni e schemi di reazione.

Gli argomenti da studiare comprendono struttura della materia, atomi e molecole, legami chimici, reazioni e stechiometria, tavola periodica, soluzioni, acidi e basi, ossidoriduzioni, chimica organica e chimica applicata.

È importante conoscere la terminologia scientifica corretta, saper leggere le formule chimiche e comprendere i principali meccanismi alla base delle trasformazioni della materia.

Inglese

La sezione di inglese è composta da 30 quesiti e serve a fornire un’indicazione sul livello linguistico iniziale dello studente. Il risultato non viene considerato insieme alle sezioni principali del TOLC-B, ma può essere utilizzato dall’università per suggerire eventuali percorsi di lingua.

Come prepararsi al TOLC-B

Per prepararsi al TOLC-B è utile partire dalla struttura della prova e distribuire lo studio in base al peso delle diverse sezioni. Matematica di base ha il numero maggiore di quesiti e il tempo più lungo, quindi merita una preparazione costante. Biologia, fisica e chimica hanno invece lo stesso numero di domande e richiedono un ripasso mirato degli argomenti principali.

Un buon metodo consiste nell’alternare studio teorico ed esercizi pratici. Studiare il sillabo aiuta a capire quali argomenti possono comparire nel test, ma solo l’allenamento con domande simili a quelle ufficiali permette di migliorare rapidità, precisione e gestione del tempo.

Simulazioni TOLC-B: perché sono utili

Allenarsi con una simulazione del TOLC-B è uno dei modi più efficaci per capire come funziona davvero il test. Le simulazioni aiutano a prendere familiarità con il formato delle domande, a capire quali sezioni risultano più difficili e a valutare il proprio livello di preparazione prima della prova ufficiale.

Sul nostro sito puoi trovare una simulazione del TOLC-B pensata per esercitarti con quesiti simili a quelli del test ufficiale e verificare la tua preparazione nelle diverse sezioni della prova.

Ripetere più volte una simulazione permette anche di imparare a gestire meglio il tempo, un aspetto fondamentale in un test diviso in sezioni con durata prestabilita.

Il TOLC-B viene organizzato durante l’anno da diverse università italiane. Le sessioni possono essere disponibili sia in presenza sia online, a seconda dell’ateneo e del calendario previsto.

Prima di iscriversi è sempre importante controllare le date disponibili e verificare le modalità accettate dal corso di laurea a cui si vuole accedere.

Puoi consultare la sezione del nostro sito dedicata alle , dove trovi le sessioni disponibili per sostenere il TOLC-B sia in presenza sia online.