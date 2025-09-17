TNE ENGINES: il progetto che rafforza il sistema universitario

Il progetto TNE ENGINES nasce con un obiettivo ambizioso, quello di rafforzare il sistema universitario italiano e ridurre le disparità di competenze attraverso la cooperazione internazionale. Coinvolge 10 università italiane e ben 68 partner stranieri, principalmente provenienti dal continente africano, dal Mediterraneo e dal Medio Oriente.

L’iniziativa si inserisce in un quadro di profonda trasformazione del sistema educativo europeo e si propone di creare percorsi di apprendimento innovativi, capaci di stimolare lo sviluppo imprenditoriale e promuovere la mobilità accademica. In questo modo, il progetto favorisce l’incontro tra culture diverse e sostiene la crescita di una comunità accademica globale sempre più interconnessa.

Origini e obiettivi di TNE ENGINES

Il significato dell’acronimo ENGINES è “ENhancing Governance and INnovation capacities for the higher Education System regeneration”. Si tratta quindi di un programma mirato a migliorare la governance e la capacità di innovazione delle istituzioni accademiche, rigenerando il sistema attraverso l’internazionalizzazione.

Gli obiettivi principali del progetto possono essere riassunti in quattro direttrici:

potenziare la cooperazione tra università italiane e straniere , con particolare attenzione ai paesi extraeuropei in forte crescita,

, con particolare attenzione ai paesi extraeuropei in forte crescita, favorire il trasferimento di conoscenze e buone pratiche nel settore della formazione superiore,

e buone pratiche nel settore della formazione superiore, sostenere lo sviluppo imprenditoriale e l’occupabilità dei giovani,

imprenditoriale e l’occupabilità dei giovani, ridurre le disuguaglianze di accesso all’istruzione universitaria in contesti fragili.

Il progetto prevede attività organizzate in sette pacchetti di lavoro (WP), ciascuno dedicato a un ambito specifico come sostenibilità, mobilità, cooperazione accademica e diffusione dei risultati.

Le università italiane coinvolte

Il progetto TNE ENGINES coinvolge 10 università italiane, che collaborano insieme a 68 partner internazionali per rafforzare la cooperazione accademica e la mobilità studentesca. Le istituzioni coinvolte sono:

La scelta di coinvolgere atenei dell’Italia centrale e meridionale risponde anche all’esigenza di rafforzare queste aree in termini di attrattività internazionale, aumentando le opportunità di scambio per studenti e docenti.

La dimensione internazionale del progetto TNE ENGINES

Il valore aggiunto di TNE ENGINES sta nella sua vocazione internazionale. Le partnership con 68 istituzioni straniere aprono la strada a un confronto diretto con sistemi educativi diversi e con Paesi in rapido sviluppo.

Gli accordi di cooperazione prevedono la mobilità di studenti e docenti sia in entrata sia in uscita. Gli studenti italiani avranno la possibilità di vivere esperienze formative in Africa e Medio Oriente, confrontandosi con contesti accademici dinamici. Parallelamente, studenti e ricercatori stranieri potranno soggiornare negli atenei italiani per periodi che variano da alcuni mesi a un intero anno accademico.

Questa doppia mobilità rappresenta un’occasione unica per favorire lo scambio culturale, linguistico e professionale, contribuendo alla costruzione di un vero spazio accademico internazionale.

Impatti sul sistema universitario italiano

Il progetto TNE ENGINES non si limita a favorire la mobilità, ma punta anche a rafforzare le competenze del personale accademico e a rendere gli atenei italiani più attrattivi. Grazie ai finanziamenti ottenuti, pari a circa 1,9 milioni di euro, gli istituti coinvolti possono avviare nuove attività didattiche e consolidare le loro strategie di internazionalizzazione.

I benefici concreti includono:

introduzione di metodologie innovative di insegnamento e apprendimento ,

, ampliamento dell’offerta formativa attraverso corsi congiunti e programmi di studio condivisi,

attraverso corsi congiunti e programmi di studio condivisi, sviluppo di reti accademiche durature con partner stranieri,

durature con partner stranieri, incremento della qualità e della competitività della ricerca.

Un ulteriore effetto positivo riguarda la possibilità di superare stereotipi e barriere culturali. Gli studenti coinvolti, infatti, acquisiscono competenze interculturali fondamentali per affrontare le sfide globali e inserirsi con successo nel mercato del lavoro internazionale.

Prospettive future e sostenibilità

La presentazione ufficiale del progetto ha segnato soltanto il punto di partenza. Nei prossimi anni, TNE ENGINES sarà chiamato a dimostrare la sua capacità di produrre risultati concreti e duraturi.

L’obiettivo di lungo termine è quello di costruire un modello replicabile anche in altri contesti europei, capace di garantire sostenibilità, diffusione e continuità delle attività. A tal fine, particolare attenzione è riservata al WP6, dedicato proprio alla sostenibilità e alla comunicazione dei risultati, con l’intento di valorizzare le buone pratiche e condividerle con l’intera comunità accademica.

Il futuro del progetto appare promettente e, se i risultati saranno positivi, TNE ENGINES potrà diventare un riferimento per nuove forme di collaborazione transnazionale e contribuire in modo decisivo alla trasformazione del sistema universitario italiano.