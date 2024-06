Test di Veterinaria, informazioni utili per l’ammissione ai corsi

Il test di ammissione per il corso di Veterinaria di quest’anno si è già svolto il 29 maggio, ma non disperarti! Sei ancora in tempo per l’ultima occasione; il 31 luglio infatti è l’ultima opportunità, per chi si è iscritto, di provare a superare l’esame di ammissione ed entrare in graduatoria.

Diventare Veterinario è un desiderio che richiede tanta dedizione e sacrificio, il primo passo per intraprendere questo percorso è superare il test d’ingresso per l’ammissione ai corsi di Veterinaria. In questo articolo troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno per iscriverti ed, in seguito, superare l’esame con successo.

Informazioni importanti sul test

Per l’anno accademico 2024/2025 il Ministro dell’Università e della Ricerca ha reso disponibili 1272 posti per gli aspiranti Veterinari, riservando 63 posti ai candidati non UE.

Il test di Veterinaria rappresenta una sfida impegnativa, che mira a valutare le nozioni e capacità dei candidati nelle aree scientifiche di base. Ogni area presenta dei quesiti, qualcuna ne avrà in più ed altre in meno a seconda della frequenza della materia durante il percorso formativo:

Biologia : è una delle materie chiave della facoltà, presenta ben 19 quesiti che differenziano tra biologia generale, zoologia, anatomia e fisiologia animale ecc.

: è una delle materie chiave della facoltà, presenta ben che differenziano tra biologia generale, zoologia, anatomia e fisiologia animale ecc. Chimica : anch’essa materia di indirizzo, presenta 19 quesiti , comprendendo chimica generale, organica e biochimica.

: anch’essa materia di indirizzo, presenta , comprendendo chimica generale, organica e biochimica. Fisica e Matematica : hanno 13 quesiti per misurare le competenze fisiche, matematiche e statistiche.

: hanno per misurare le competenze fisiche, matematiche e statistiche. Comprensione del testo e ragionamento logico: composto da 9 domande ( 5 di logica e 4 sulla comprensione del testo) per comprendere se il candidato ha capacità di comprendere e risolvere quesiti scientifici e stimolare il processo di problem solving.

Come prepararsi al meglio per l’ammissione ai corsi di Veterinaria

Per superare il test d’ammissione di Veterinaria è importante che tu abbia una preparazione scrupolosa e continua nel tempo. Oltre a studiare in modo approfondito le materie d’esame è imprescindibile la preparazione pratica completando delle simulazioni di test online. Le simulazione ti daranno modo di comprendere a fondo la struttura dell’esame ed individuare i tuoi punti carenti e darti modo di concentrarti sulle aree da migliorare.

Sul nostro sito troverai la simulazione breve e realistica del test, sviluppata da esperti e aggiornata costantemente con le domande del database MUR. In questo modo potrai ottimizzare e indirizzare il tuo studio in maniera più precisa.

Valutazione ed inserimento in graduatoria

L’ammissione in graduatoria presenta dei criteri da soddisfare.

Il criterio principale è il punteggio, che va da 0 a 90 punti e viene calcolato nel seguento metodo:

1,5 punti per ogni risposta corretta

-0,4 punti per ogni risposta errata

0 punti per le risposte non date

Ci sono poi dei criteri aggiuntivi, i quali però vengono considerati solamente a parità di punti per la selezione in graduatoria:

Età , verrà data priorità ai candidati più giovani

, verrà data priorità ai candidati più giovani Reddito familiare, la priorità la avranno gli alunni con il reddito familiare più basso.

Le graduatorie verranno pubblicate dopo lo svolgimento dell’ultima prova, il 14 agosto 2024, sarà possibile presentare eventuali ricorsi entro il termini concordati dal bando dell’università di interesse. I posti per ogni sede saranno assegnati a seconda della graduatoria nazionale, i candidati potranno comunque esprimere le loro preferenze al momento dell’iscrizione all’esame.

Completa quindi la tua preparazione al test d’ingresso con le simulazioni online! Combinati al tuo piano di studi aumenteranno notevolmente le possibilità di superare l’esame. Ricorda che la costanza e la dedizione sono componenti fondamentali per un’ottima preparazione.