Test Scienze della Formazione Primaria 2025: date e consigli utili

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria rappresenta l’unica strada universitaria per chi sogna di insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria. Si tratta di un percorso professionalizzante, che conferisce l’abilitazione all’insegnamento e consente l’accesso diretto ai corsi e alle graduatorie GPS.

Ma prima di poter indossare i panni dell’insegnante, bisogna superare un primo importante ostacolo: il test di ammissione. In questo articolo andremo a esplorare tutte le informazioni aggiornate sulla prova di ingresso, contenuti e suggerimenti per affrontarlo al meglio.

Quando si svolge il test di Scienze della Formazione Primaria

Il test di ammissione al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria si terrà venerdì 12 settembre 2025 in tutte le università italiane che offrono questo corso. La data è unica a livello nazionale, essendo questo uno dei corsi ad accesso programmato gestiti su base nazionale.

Tuttavia, a differenza di altri corsi come Medicina, il test non è identico in tutti gli atenei. Ogni università fornisce infatti un proprio test, seguendo comunque le precise indicazioni stabilite dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

La prova avrà luogo in presenza, in sedi e orari che verranno comunicate dalle singole università entro l’8 settembre 2025. Ti consigliamo quindi vivamente di consultare costantemente il bando dell’ateneo presso cui intendi sostenere il test.

Come funziona il test: struttura e contenuti

Il Ministero definirà i contenuti e la struttura della prova tramite un apposito decreto atteso prima dell’estate. In attesa delle indicazioni ufficiali, è possibile delineare un quadro attendibile del test sulla base delle edizioni precedenti.

Durata del test: 150 minuti

Il test è composto da 80 quesiti a risposta multipla suddivisi nel seguente modo: 40 domande su competenze linguistiche e ragionamento logico 20 domande su cultura letteraria, storico-sociale e geografica 20 domande su cultura matematico-scientifica

suddivisi nel seguente modo: Il punteggio è calcolato nel seguente modo: +1 punto per ogni risposta corretta 0 punti per risposte errate o non date

nel seguente modo:

Si tratta quindi di una prova molto equilibrata, che richiede un buon bagaglio di cultura generale, capacità di analisi logica, comprensione del testo e nozioni di base in ambito storico, geografico e scientifico.

Vuoi metterti alla prova subito? Allenati ora con la simulazione del test di Scienze della Formazione Primaria. È gratuita e puoi rifarla tutte le volte che vuoi! Al termine riceverai un feedback con le correzioni annesse.

Cosa si studia nel corso di Scienze della Formazione Primaria?

Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria è un percorso magistrale a ciclo unico di cinque anni, appartenente alla classe LM-85bis. Si tratta di un corso altamente professionalizzante e che abilita direttamente all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, senza necessità di altri percorsi post-laurea per conseguire l’abilitazione.

Nel corso degli anni si acquisiscono conoscenze e competenze nei principali ambiti disciplinari, tra cui:

linguistico-letterario

logico-matematico

storico-sociale

pedagogico

artistico-musicale

motorio e scientifico

Il percorso include anche numerose ore di attività laboratoriali e un tirocinio diretto presso scuole convenzionate.

Al termine del percorso di studi, il laureato potrà:

Partecipare ai concorsi a cattedra per scuola dell’infanzia e primaria

a cattedra per scuola dell’infanzia e primaria Iscriversi alla prima fascia delle GPS

Accedere ai percorsi di specializzazione per il sostegno

per il In alcuni casi, già dal terzo anno, con almeno 150 CFU conseguiti, è possible iscriversi nella seconda fascia GPS per incarichi di supplenza

Vuoi sapere se hai il profilo adatto per questo corso? Prova ora il test di orientamento gratuito e scopri se Scienze della Formazione Primaria fa per te!

Come prepararsi al test di Scienze della Formazione Primaria

Data la varietà di materie, una preparazione efficace al test richiede tempo, metodo e costanza. Noi di Universita.it ti consigliamo di seguire questi brevi e semplici consigli, per prepararti al meglio:

Allenati con le simulazioni online

Studia materiali aggiornati sulle materie previste: logica, comprensione del testo, cultura generale, matematica di base

sulle materie previste: logica, comprensione del testo, cultura generale, matematica di base Organizzare lo studio con una tabella settimanale

con una tabella settimanale Alternare teoria e pratica con esercizi, test a tempo e correzioni ragionate

Sul nostro portale trovi tanti test commentati, quiz aggiornati e simulazioni gratuite del test di Scienze della Formazione Primaria. Inizia ora a esercitarti!

Il futuro dopo la laurea

Chi completa il corso di Scienze della Formazione Primaria ha ottime prospettive di inserimento lavorativo. Secondo i dati più recenti, circa 9 laureati su 10 trovano lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo, con un impiego stabile nelle scuole pubbliche o paritarie.

La figura dell’insegnante è oggi più centrale che mai. Occorrono professionisti capaci di lavorare in modo flessibile, inclusivo, con strumenti didattici aggiornati e un solido background pedagogico. Il corso forma proprio questo tipo di insegnanti capaci di guidare i bambini nei primi anni del loro sviluppo educativo e relazionale.