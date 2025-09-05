Test Professioni Sanitarie 2025, guida completa all’ammissione

Mancano pochissimi giorni al test di ammissione di Professioni Sanitarie 2025 e migliaia di studenti stanno ora ultimando la preparazione. La selezione, prevista per lunedì 8 settembre, mette in palio decine di migliaia di posti distribuiti tra oltre venti corsi di laurea triennali.

Conoscere bene le regole, la struttura della prova e le modalità di graduatoria è essenziale per affrontare al meglio l’esame.

Il calendario ministeriale stabilisce tre appuntamenti distinti per l’ammissione a Professione Sanitarie:

lunedì 8 settembre per i corsi triennali in lingua inglese,

per i corsi triennali in lingua inglese, mercoledì 10 settembre per i corsi in lingua inglese,

per i corsi in lingua inglese, giovedì 25 settembre per i corsi magistrali.

Le prove si terranno nello stesso periodo in tutta Italia, ma l’organizzazione varia da ateneo ad ateneo. Ogni università pubblica il proprio bando con sedi, posti e indicazioni per il test.

Struttura della prova e punteggio

Il test di ammissione a Professioni Sanitarie dura 100 minuti e prevede 60 quesiti a risposta multipla. Gli argomenti principali sono:

comprensione del testo e conoscenze generali,

e conoscenze generali, logica e ragionamento,

e ragionamento, biologia ,

, chimica ,

, fisica e matematica.

Il punteggio segue criteri ben precisi: +1,5 punti per ogni risposta corretta, -0,4 punti per quelle errate e 0 per le risposte non date. Questa valutazione va quindi a premiare la preparazione accurata e penalizza i tentativi casuali. Quindi è consigliabile rispondere solo quando si è ragionevolmente certi della risposta.

Cosa studiare per il test di Professioni Sanitarie

Negli ultimi giorni è fondamentale consolidare le conoscenze chiave per il test di ammissione a Professioni Sanitarie.

In biologia servono padronanza dei concetti di cellula, DNA, genetica, metabolismo e fisiologia.

servono padronanza dei concetti di cellula, DNA, genetica, metabolismo e fisiologia. In chimica contano i legami, reazioni e composti più comuni.

contano i legami, reazioni e composti più comuni. Fisica e matematica richiedono attenzione i calcoli numerici, leggi fondamentali e unità di misura.

richiedono attenzione i calcoli numerici, leggi fondamentali e unità di misura. Da non trascurare la parte di comprensione del testo, che spesso comprende testi scientifici o di attualità, e la logica, che mette alla prova le capacità di analisi e rapidità di ragionamento.

Posti disponibili per i corsi

L’ammissione a Professioni Sanitarie resta a numero programmato nazionale. Ciò vuol dire che il Ministero stabilisce il totale dei posti, poi distribuiti agli atenei.

Negli anni passati, i corsi con più disponibilità sono stati infermieristica (oltre 20.000 posti), fisioterapia (circa 3.000) e tecniche di radiologia (oltre 1.700). Seguono logopedia, ostetricia e dietistica con numeri più contenuti ma sempre richiesti. Anche se i dati aggiornati vengono pubblicati ogni anno, si prevede che le cifre rimangono simile, con oltre 70.000 candidati per decine di migliaia di posti disponibili.

Come funzionano le graduatorie di ammissione a Professioni Sanitarie?

Una delle differenze principali rispetto ad altri corsi di accesso programmato riguarda la graduatoria, dato che per Professioni Sanitarie non esiste una graduatoria unica nazionale. Ogni università redige e gestisce la propria lista di ammessi, in base al punteggio conseguito dai candidati nella sede specifica.

Esistono due modalità principali:

graduatoria per punteggio,

graduatoria per preferenza.

In entrambi i casi, è essenziale leggere con attenzione il bando dell’ateneo scelto per comprendere al meglio regole e tempistiche.

Consigli pratici per gli ultimi giorni

Con il test ormai vicino, ecco alcune strategie utili per arrivare preparati:

svolgere simulazioni online per allenarti,

per allenarti, ripassare con schede di sintesi formule , definizioni e concetti chiave,

, definizioni e concetti chiave, non trascurare logica e comprensione del testo , spesso sono decisive,

, spesso sono decisive, mantenere un ritmo di studio equilibrato , evitando sovraccarichi eccessivi,

, evitando sovraccarichi eccessivi, curare anche il riposo e l’alimentazione nei giorni precedenti.

Le simulazioni online sono particolarmente efficaci per individuare i punti deboli e migliorare la gestione del tempo durante la prova.

Un ultimo sprint prima dell’inizio

Il test di ammissione è un passaggio cruciale per accedere alla carriera nel settore sanitario. Le date sono fissate, la struttura della prova è chiara e le regole delle graduatorie non cambiano. Con una preparazione mirata e costante, supportata da simulazioni e ripassi strategici, ogni candidato può affrontare la selezione con maggior sicurezza.

I corsi delle Professioni Sanitarie offrono decine e decine di opportunità, partendo dal percorso infermieristico a quelli riabilitativi e diagnostici. Con impegno e determinazione, superare il test significa aprire la strada a un futuro ricco di possibilità professionali.