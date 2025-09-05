Test Professioni Sanitarie 2025, guida completa all’ammissione

Mancano pochissimi giorni al test di ammissione di Professioni Sanitarie 2025 e migliaia di studenti stanno ora ultimando la preparazione. La selezione, prevista per lunedì 8 settembre, mette in palio decine di migliaia di posti distribuiti tra oltre venti corsi di laurea triennali.
Conoscere bene le regole, la struttura della prova e le modalità di graduatoria è essenziale per affrontare al meglio l’esame.
Date ufficiali del test di Professioni Sanitarie
Il calendario ministeriale stabilisce tre appuntamenti distinti per l’ammissione a Professione Sanitarie:
- lunedì 8 settembre per i corsi triennali in lingua inglese,
- mercoledì 10 settembre per i corsi in lingua inglese,
- giovedì 25 settembre per i corsi magistrali.
Le prove si terranno nello stesso periodo in tutta Italia, ma l’organizzazione varia da ateneo ad ateneo. Ogni università pubblica il proprio bando con sedi, posti e indicazioni per il test.
Struttura della prova e punteggio
Il test di ammissione a Professioni Sanitarie dura 100 minuti e prevede 60 quesiti a risposta multipla. Gli argomenti principali sono:
- comprensione del testo e conoscenze generali,
- logica e ragionamento,
- biologia,
- chimica,
- fisica e matematica.
Il punteggio segue criteri ben precisi: +1,5 punti per ogni risposta corretta, -0,4 punti per quelle errate e 0 per le risposte non date. Questa valutazione va quindi a premiare la preparazione accurata e penalizza i tentativi casuali. Quindi è consigliabile rispondere solo quando si è ragionevolmente certi della risposta.
Cosa studiare per il test di Professioni Sanitarie
Negli ultimi giorni è fondamentale consolidare le conoscenze chiave per il test di ammissione a Professioni Sanitarie.
- In biologia servono padronanza dei concetti di cellula, DNA, genetica, metabolismo e fisiologia.
- In chimica contano i legami, reazioni e composti più comuni.
- Fisica e matematica richiedono attenzione i calcoli numerici, leggi fondamentali e unità di misura.
- Da non trascurare la parte di comprensione del testo, che spesso comprende testi scientifici o di attualità, e la logica, che mette alla prova le capacità di analisi e rapidità di ragionamento.
Posti disponibili per i corsi
L’ammissione a Professioni Sanitarie resta a numero programmato nazionale. Ciò vuol dire che il Ministero stabilisce il totale dei posti, poi distribuiti agli atenei.
Negli anni passati, i corsi con più disponibilità sono stati infermieristica (oltre 20.000 posti), fisioterapia (circa 3.000) e tecniche di radiologia (oltre 1.700). Seguono logopedia, ostetricia e dietistica con numeri più contenuti ma sempre richiesti. Anche se i dati aggiornati vengono pubblicati ogni anno, si prevede che le cifre rimangono simile, con oltre 70.000 candidati per decine di migliaia di posti disponibili.
Come funzionano le graduatorie di ammissione a Professioni Sanitarie?
Una delle differenze principali rispetto ad altri corsi di accesso programmato riguarda la graduatoria, dato che per Professioni Sanitarie non esiste una graduatoria unica nazionale. Ogni università redige e gestisce la propria lista di ammessi, in base al punteggio conseguito dai candidati nella sede specifica.
Esistono due modalità principali:
- graduatoria per punteggio,
- graduatoria per preferenza.
In entrambi i casi, è essenziale leggere con attenzione il bando dell’ateneo scelto per comprendere al meglio regole e tempistiche.
Consigli pratici per gli ultimi giorni
Con il test ormai vicino, ecco alcune strategie utili per arrivare preparati:
- svolgere simulazioni online per allenarti,
- ripassare con schede di sintesi formule, definizioni e concetti chiave,
- non trascurare logica e comprensione del testo, spesso sono decisive,
- mantenere un ritmo di studio equilibrato, evitando sovraccarichi eccessivi,
- curare anche il riposo e l’alimentazione nei giorni precedenti.
Le simulazioni online sono particolarmente efficaci per individuare i punti deboli e migliorare la gestione del tempo durante la prova.
Un ultimo sprint prima dell’inizio
Il test di ammissione è un passaggio cruciale per accedere alla carriera nel settore sanitario. Le date sono fissate, la struttura della prova è chiara e le regole delle graduatorie non cambiano. Con una preparazione mirata e costante, supportata da simulazioni e ripassi strategici, ogni candidato può affrontare la selezione con maggior sicurezza.
I corsi delle Professioni Sanitarie offrono decine e decine di opportunità, partendo dal percorso infermieristico a quelli riabilitativi e diagnostici. Con impegno e determinazione, superare il test significa aprire la strada a un futuro ricco di possibilità professionali.