Test Professioni Sanitarie 2025/2026: date, posti e simulazioni

Anche per il settembre 2025, saranno migliaia gli studenti pronti ad affrontare il test di ammissione ai corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie. Tra i corsi più ambiti e selettivi dell’intero panorama universitario italiano. Per l’anno accademico 2025/2026, il MUR ha già definito date, modalità di svolgimento e criteri di valutazione, confermando l’appuntamento come una delle tappe fondamentali per chi sogna una carriera nel settore sanitario.

Il MUR ha stabilito che il test di accesso per i corsi triennali nelle Professioni Sanitarie si svolgerà in date diverse, a seconda della lingua e del tipo di corso.

Lunedì 8 settembre 2025: test per i corsi in lingua italiana

2025: test per i corsi in lingua Mercoledì 10 settembre 2025: test per i corsi in lingua inglese

2025: test per i corsi in lingua Giovedì 25 settembre 2025: selezioni per i corsi di laurea magistrali

Anche se la prova si svolge contemporaneamente in tutte le università italiane, le domande saranno differenti a seconda dell’ateneo. Infatti, a differenza di Medicina o Veterinaria, non esiste un test nazionale unificato. Ogni università predispone il proprio test, sempre rispettando le linee guida stabilite dal Ministero.

Negli anni precedenti la struttura della prova si è articolata nel seguente modo:

4 quesiti sulla comprensione del testo e cultura generale

5 quesiti su logica e problem solving

23 quesiti di biologia

15 quesiti di chimica

13 quesiti di matematica e fisica

Ogni risposta corretta ha valore di 1,5 punti, mentre per gli errori si sottraggono 0,4 punti. Non rispondere non comporta alcuna penalità, quindi è consigliato di non rispondere più che selezionare risposte casuali, in quanto si potrebbe ricevere una penalizzazione.

I corsi di laurea delle Professioni Sanitarie

Il mondo delle Professioni Sanitarie è vasto e comprende numerosi percorsi triennali, tutti accomunati da un obiettivo: formare figure professionali qualificate. Questi percorsi uniscono una solida preparazione teorica con una componente pratica molto importante, grazie ai tirocini obbligatori organizzati nei reparti ospedalieri, ambulatori o strutture convenzionate.

Tra i principali corsi delle Professioni Sanitarie in Italia troviamo:

Infermieristica

Ostetricia

Fisioterapia

Logopedia

Ortottica e assistenza oftalmologica

Podologia

Educazione professionale

Tecniche ortopediche

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia

Dietistica

Osteopatia

Posti disponibili e graduatorie

Il MUR non ha ancora comunicato ufficialmente la distribuzione dei posti tra i vari corsi di Professioni Sanitarie, ma possiamo farci un’idea ragionando sui numeri dello scorso anno.

Nel 2024 i posti disponibili erano:

20.525 per Infermieristica

2.947 per Fisioterapia

1.700 per Tecniche di radiologia

986 per Logopedia

1.240 per Ostetricia

591 per Dietistica

905 per Igiene Dentale

828 per Educazione Professionale

Gli altri corsi avevano posti disponibili più contenuti, di solito tra i 100 e i 500 posti a livello nazionale.

Per quanto riguarda la graduatoria, Professioni Sanitarie non ne ha una nazionale come per Medicina. Ogni ateneo pubblica una propria graduatoria interna, che è comunque gestita a seconda delle regole del bando. Esistono due principali modalità di pubblicazione della graduatoria:

Graduatoria per punteggio , che si basa sul punteggio ottenuto nel test, senza tener conto delle preferenze di corso espresse.

, che si basa sul punteggio ottenuto nel test, senza tener conto delle preferenze di corso espresse. Graduatoria per preferenze, che tiene conto delle scelte indicate in fase di iscrizione, assegnando i candidati ai corsi in base alla loro posizione e preferenza espressa.

Nel caso in cui avvengano rinunce, le università provvederanno a contattare i candidati in lista d’attesa, dando il via ai cosiddetti subentri.

Preparati con le simulazioni del test di Professioni Sanitarie

Inoltre ti consigliamo di:

Le migliori università per Professioni Sanitarie

