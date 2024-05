Test Medicina. Riserva di posti per ex quartini

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha acceso uno spiraglio di luce per tutti gli ex quartini che, a seguito dello svolgimento del test di Medicina nell’anno scolastico 2023/2024, hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore all’ultimo immatricolato, riservandogli un posto in graduatoria per quello 2024/2025. Questo rappresenta un grande cambiamento per gli studenti di liceo che avevano fatto il test di Medicina ma si erano visti privare della possibilità di essere inseriti in graduatoria a causa di problemi procedurali e burocratici.

Tutti gli ex quartini che avevano svolto il test di Medicina saranno avvisati tramite mail oppure tramite una comunicazione da parte dell’istituto superiore al quale sono iscritti. La graduatoria verrà stilata a seconda del punteggio raggiunto nel del test di Medicina. Motivo importante per il quale gli aspiranti medici si inizino a preparare al test con largo anticipo tramite simulazioni online dei test d’ingresso. La riserva di posti per ex quartini in graduatoria rappresenta un grande passo avanti sia per gli studenti, che per il sistema universitario Italiano, dando vita ad allievi più preparati e concentrati sul proprio futuro sin dal liceo.

Come procedere per la riserva dei posti

Gli ex quartini potranno presentare una domanda di inserimento in graduatoria se avranno soddisfatto alcuni importanti requisiti:

Chi si trovava al quarto anno di liceo ed ha partecipato al test di Medicina per l’anno successivo, ottenendo un punteggio equo o maggiore rispetto all’ultimo immatricolato. Presentare una domanda di inserimento in graduatoria al Ministero dell’Università e della Ricerca tramite una piattaforma online. Allegare la copia del diploma e della partecipazione al test e relativo punteggio.

Tuttavia, le esatte modalità e procedure verranno rilasciati entro la fine dell’estate 2024. È importante che tutti gli interessati rimangono costantemente aggiornati sul sito del MUR.

Preparati al test di Medicina fin da ex quartino

Iscriversi ai test sin dal liceo offre molti vantaggi per chi aspira a diventare uno studente delle facoltà Medico-Sanitarie, dando la possibilità di valutare la propria preparazione con dovuto anticipo e l’opportunità di esercitarsi al meglio tramite test online gratuiti di Medicina.

Familiarizzare con i test potrà far sentire il candidato più confidente, riducendo l’ansia ed aumentando la sicurezza e fiducia nei propri confronti, così da raggiungere prestazioni migliori durante lo svolgimento del test.