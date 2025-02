Test Medicina 2025 Link Campus University

La Link Campus University ha pubblicato il bando del Test di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026. Le lezioni verranno svolte presso la sede di Roma e in convenzione con l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, un ospedale di alto livello dove gli studenti potranno acquisire esperienza pratica.

Dati e posti disponibili

Per iscriversi al test di medicina è necessario completare la procedura online, che si articola nel seguente modo:

Apertura delle iscrizioni: dalle ore 16:00 del 20 gennaio 2025 .

. Chiusura delle iscrizioni: entro e non oltre le ore 16:00 del 17 febbraio 2025.

È fondamentale rispettare i termini di scadenza, eventuali ritardi non verranno presi in considerazione. Clicca qui per visionare il bando.

La Link Campus ha riservato per l’anno accademico 2025/2026 i seguenti posti:

300 posti per i candidati provenienti da paese UE e non UE ma residenti in Italia.

20 posti per i candidati provenienti da paesi non UE residenti all’estero.

Requisiti per iscriversi al Test di Medicina

I candidati dovranno soddisfare determinati requisiti per poter concorrere al test di medicina, tra i quali:

Essere in possesso di un diploma di scuola superiore o un titolo equivalente.

Per i candidati non UE è obbligatorio dimostrare la verifica dei documenti di soggiorno ed essere in possesso del visto di studio.

Una volta terminata la procedura d’iscrizione, ai candidati verrà assegnato un codice identificativo, necessario per tutte le fasi successive.

Modalità di svolgimento del Test di Medicina

La prova di ammissione si terrà quindi il 20 febbraio 2025 presso la sede Ergife Palace Hotel a Roma, in Largo Lorenzo Mossa 8. Gli studenti saranno chiamati a prendere posto alle 9:30 e avranno un’ora per prepararsi all’inizio della prova, che comincerà alle 10:30.

Il test di medicina è un test scritto, con 60 domande a risposta multipla suddivise nelle aree di competenza:

4 domande su letteratura e conoscenze acquisite negli studi

5 domande di ragionamento logico e problem solving

23 domande di biologia

15 domande di chimica

13 domande di fisica e matematica

Il tempo messo a disposizione dei candidati per completare l’esame è di 100 minuti.

Risultati e graduatoria

I risultati della prova saranno disponibili entro il 24 febbraio 2025. Tutti i candidati potranno prendere visione del proprio esito sulla pagina ufficiale di Link Campus University, utilizzando le credenziali che sono state comunicate il giorno del test. Successivamente si procederà all’apertura pubblica dei contenitori delle schede anagrafiche e i candidati potranno associare il codice in possesso ai propri dati personali.

Una volta superati questi passaggi la graduatoria verrà pubblicata in forma anonima, utilizzando il numero di matricola dei partecipanti.

Verranno ammessi ai corsi i candidati che si posizioneranno:

Dal posto 1 al 300 per la graduatoria dei candidati UE e non UE residenti in Italia

Dal posto 1 al 20 per la graduatoria dei Candidati non UE residenti all’estero.

Tutti coloro che non rientreranno nella graduatoria verranno considerati non idonei e, di conseguenza, non ammessi al corso di Medicina e Chirurgia alla Link Campus University.

Pre-immatricolazione e immatricolazione

Una volta ammessi, i candidati dovranno completare le procedure di pre-immatricolazione a partire dalle ore 16:00 del 26 febbraio 2025 fino alle 16:00 del 6 marzo 2025. Per completare questa procedura sarà necessario:

Accedere alla piattaforma di Link Campus Compilare il modulo di pre-immatricolazione Pagare l’acconto della prima rata universitaria

Il mancato completamento della procedura entro il tempo stabilito comporta l’esclusione dalla graduatoria e l’attivazione dello scorrimento dei posti.

Come prepararti al Test di Medicina

La preparazione al test di medicina è fondamentale per raggiungere un buon risultato. Noi di Universita.it mettiamo a disposizione varie risorse sulla nostra pagina dedicata ai test di ammissione, tra cui:

Preparati al test di ammissione con i nostri test online. Una volta che avrai risposto a tutte le domande riceverai una mail riepilogativa con i risultati del test svolto. Esercitarti con queste simulazioni ti permetterà di prendere confidenza con la struttura e la tipologia di test e di conseguenza migliorare le tue prestazioni in vista della prova ufficiale.

Ti consigliamo di:

Studiare bene i programmi ministeriali.

Completare le simulazioni online, facendo attenzione al tempo che impieghi.

Approfondire le aree di biologia e chimica, che coprono la maggior parte delle domande.

Se hai domande o dubbi lascia un commento qui sotto o contattaci sui nostri social!