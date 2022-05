Test di orientamento universitario: inizia subito a metterti alla prova!

Oggi la nostra società mette a disposizione possibilità molte più ampie di un tempo di coltivare le proprie passioni e di intraprendere una carriera di studi consona alle proprie ambizioni.

Non sempre si hanno le idee chiare quando si è chiamati a scegliere il proprio percorso di studi. Può accadere di accorgersi che il percorso di studi intrapreso è diverso da quello che ci si era aspettato e decidere di cambiare corso di studio in corso d’opera, con conseguente perdita di tempo e di tasse di iscrizione versate.

Una scelta del corso di studi efficace deve essere eseguita tenendo in considerazione la propria personalità, aspirazioni professionali e inclinazioni. In pratica, bisogna immaginare il genere di persona che si intende diventare nel futuro. Dobbiamo accertarci se ci piaceranno le materie da studiare, comprendere le opportunità professionali che ci si prospettano e valutare se sono congrue rispetto alle nostre ambizioni e stile di vita.

Grazie a un test di orientamento è possibile raffrontarsi con quello che offre un corso di studi per comprendere se fa al caso proprio.

Cos’è un test di orientamento

Un test di orientamento è una prova attitudinale e di autovalutazione che punta a mettere lo studente in grado di comprendere quale tipo di percorso di studi è più adatto a sé.

I test comprendono domande psicoattitudinali finalizzate a fare emergere le propensioni dei candidati e decidere quale università è più consona alle inclinazioni personali.

Essi permettono di esprimere la propria personalità in termini di interessi e passioni piuttosto che di abilità propriamente dette, di svolgere una scelta consapevole delle proprie aspirazioni e attitudini.

I test di orientamento non solo permettono di approcciarsi alla varie facoltà, ma consentono di esplorare la propria personalità per cercare di capire cosa si vuole davvero dalla vita, oltre che per comprendere la propria preferenza verso determinate materie.

Queste prove non devono essere viste come una scelta binaria tra l’intraprendere o meno un percorso di studi, quanto un aiuto per esplorare le proprie inclinazioni personali, un modo per comprendere qualcosa di più su se stessi. Si tratta quindi in pratica di prove che svolgono la funzione di suggerimenti sulla carriera più indicata al proprio caso: non incarnano la verità assoluta ma possono fornire utili spunti sulla scelta migliore da intraprendere.

Perché provare un test di orientamento

I test di accertamento universitario sono uno strumento decisamente utile (anche se non l’unico) per definire quale carriera universitaria fa al caso proprio. Per questo ci teniamo a fare la nostra parte per aiutare gli studenti come te a compiere la scelta più adatta alle proprie esigenze.

Il test di orientamento di Universita.it comprende 48 domande divise tra 6 aree tematiche suddivise tra le aree:

scientifica e informatica

medica e sanitaria

giuridica, politica, economica

ingegneria e architettura

umanistica

psicologia e pedagogia

Ogni test prevede 50 domande a risposta multipla, con 5 risposte tra le quale scegliere quella giusta.

Il test dura soltanto 5 minuti e alla fine riceverai un report dettagliato della tua affinità rilevata per ciascuna area tematica. Puoi ripetere la prova quante volte vuoi e anche condividere i risultati su Facebook. Il test è davvero invitante visivamente e facile da seguire: una buona occasione per prepararti in vista di una grande tappa della tua vita!