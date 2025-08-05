Test di Architettura il 30 settembre: come funziona e quanti posti disponibili

Il test di Architettura è la prova d’ingresso necessaria per accedere ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico finalizzati alla professione di architetto. Anche per il 2025 l’accesso sarà programmato a livello nazionale, con posti limitati e prove organizzate direttamente dalle università, ma secondo le indicazioni stabilite dal Ministero.

In questo articolo troverai tutte le informazioni aggiornate, dai posti disponibili, alla struttura della prova e modalità di iscrizione!

Sono 7.146 i posti disponibili per Architettura nel 2025/26

Per l’anno accademico 2025/26, i posti disponibili per l’accesso ai corsi di laurea in Architettura sono 7.146. Un leggero incremento rispetto allo scorso anno, che contava 7.078 posti totali. Un segnale positivo per chi desidera intraprendere questo percorso, segnando una crescita che riflette l’importanza strategica attribuita al settore dell’architettura e dell’urbanistica.

Nel dettaglio, i posti sono suddivisi in:

6.638 posti per i candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia

per i candidati dei residenti in Italia 508 posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero

Questa suddivisione è stata ufficializzata con il decreto ministeriale n. 554, che definisce il numero massimo di immatricolazioni per ciascun ateneo. Di conseguenza, ogni ateneo avrà la facoltà di organizzare in autonomia la prova di selezione.

Come funziona il test di Architettura?

Il test di Architettura sarà composto da 50 quesiti a risposta multipla, da completare in un tempo massimo di 100 minuti. Anche se ogni università stabilisce in autonomia le modalità esatte di svolgimento, la struttura della prova dovrà seguire le linee guida generali stabilite dal MUR nel decreto n. 395.

Ecco come si compone il test:

10 domande di comprensione del testo

10 domande di storia e conoscenze acquisite negli studi (inclusa storia dell’arte)

10 domande di logica e ragionamento

10 domande di disegno e rappresentazione

10 domande di fisica e matematica

Si tratta di una prova multidisciplinare che valuta le competenze trasversali richieste per affrontare un percorso universitario tecnico-artistico. È quindi consigliabile iniziare a prepararsi con largo anticipo, sia sui contenuti teorici sia con le esercitazioni pratiche.

Allenati con le simulazioni del test di Architettura disponibili sulla nostra piattaforma. Simula la prova ora e verifica il tuo livello di preparazione subito!

Quando si svolge il test di Architettura?

Una delle principali novità degli ultimi anni riguarda l’autonomia concessa agli atenei, eliminando la data unica nazonale. Ogni università, infatti, stabilisce in autonomia la data del test, purché venga svolto entro il 30 settembre 2025, come previsto dal decreto.

Per sapere quando e dove si terrà la prova, è necessario consultare il bando ufficiale dell’ateneo di interesse, che verrà pubblicato nei mesi estivi. In questi bandi saranno indicate:

modalità di prova

modalità di iscrizione

contenuti della prova

procedure per graduatoria e immatricolazione

Iscrizione al test, come fare passo dopo passo

L’iscrizione al test di Architettura si effettua direttamente dal sito dell’università presso cui intendi sostenere la prova. Ogni ateneo pubblicherà il proprio bando contenente tutte le istruzioni necessarie.

In generale, questi sono i passaggi da seguire:

Scegli l’università dove vuoi frequentare il corso

Leggi attentamento il bando disponibile sul sito dell’ateneo

Compila la domanda online sul portale indicato (spesso Universitaly o un gestionale interno)

Versa il contributo di iscrizione entro i termini stabiliti

Partecipa alla prova nella data indicata

Ricorda che l’accesso è a numero chiuso e la graduatoria è locale. I punteggi ottenuti valgono solo per l’ateneo presso cui hai svolto il test.

Come prepararsi al test di Architettura 2025

La preparazione al test di Architettura richiede metodo, costanza e uno studio mirato. Trattandosi di una prova che coinvolge diverse competenze, ti aiuterà molto suddividere lo studio in moduli.

Noi di Universita.it ti consigliamo di esercitarti con:

Comprensione del testo . Allenati con testi di varia difficoltà, in ambito artistico e tecnico.

. Allenati con testi di varia difficoltà, in ambito artistico e tecnico. Storia e storia dell’arte . Ripassa i principali movimenti artistici e architettonici, con focus su opere, stili e autori.

. Ripassa i principali movimenti artistici e architettonici, con focus su opere, stili e autori. Logica . Esercitati con quiz e schemi logico-deduttivi.

. Esercitati con quiz e schemi logico-deduttivi. Disegno e rappresentazione . Approfondisci geometria descrittiva, prospettiva e rappresentazione grafica.

. Approfondisci geometria descrittiva, prospettiva e rappresentazione grafica. Matematica e fisica. Rivedi le formule, unità di misura e applicazioni grafiche.

Vuoi mettere alla prova le tue conoscenze? Prova ora la simulazione gratuita del test di Architettura e scopri i tuoi punti deboli!

Tutti gli strumenti utili per arrivare preparato al test

Il test di Architettura rappresenta il primo passo per chi sogna una carriera nel mondo della progettazione, dell’urbanistica e del design. Con l’aumento dei posti disponibili e una maggiore autonomia organizzativa, sarà fondamentale tenersi aggiornati e prepararsi con attenzione per affrontare al meglio la prova.

Sul nostro portale troverai tutto ciò che ti serve per arrivare preparato al test di settembre, tra cui:

Inizia da ora a prepararti per il tuo futuro!