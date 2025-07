Test di Architettura 2025 entro il 30 settembre, preparati con noi!

Il test di Architettura è il primo vero passo per chi desidera intraprendere una carriera nel mondo del design, dell’urbanistica e della progettazione di spazi pubblici e privati. Non è solo una prova da superare, ma un momento decisivo per entrare in un percorso accademico altamente formativo e competitivo.

Ma come funziona il test d’ingresso di architettura? Cosa bisogna studiare? In questo articolo trovi una guida completa e aggiornata che risponderà a tutti i tuoi dubbi; struttura del test, argomenti da ripassare e tutte le informazioni per iscriverti alla facoltà di Architettura.

Come funziona il test di architettura 2025

Il test di Architettura si svolge su base locale, ogni università organizza in autonomia la propria prova di accesso, pur rispettando la struttura definita a livello ministeriale. Questo significa che non c’è una data unica a livello nazionale, ma tutti i test dovranno comunque tenersi entro il 30 settembre 2025.

La prova prevede 50 domande a risposta multipla, ciascuna con 5 opzioni di risposta di cui solo una corretta. Il tempo a disposizione per completare il test è di 100 minuti.

Le domande sono suddivise in 5 sezioni tematiche:

10 quesiti di comprensione del testo

10 quesiti di storia e storia dell’arte

10 quesiti di logica e ragionamento

10 quesiti di disegno e rappresentazione

10 quesiti di matematica e fisica

Come detto prima, non esiste una data nazionale del test di Architettura. Ogni università decide autonomamente quando far svolgere la prova, purché entro la scadenza fissata a fine settembre. Per questo è fondamentale tenere d’occhio i bandi pubblicati sui siti ufficiali degli atenei.

Nei bandi potrai trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno per lo svolgimento del test, tra cui:

Data della prova

Scadenze per l’iscrizione

Modalità di iscrizione

Numero posti disponibili

Costi di partecipazione

Eventuali istruzioni riguardo aule, sedi e documenti da portare

Ogni candidato deve quindi consultare il sito dell’università prescelta per conoscere i dettagli del proprio test di Architettura 2025.

Come iscriversi al test di Architettura

La procedura di iscrizione al test di ammissione di Architettura può variare a seconda dell’università selezionata. Tuttavia, le università sono obbligate a seguire determinate linee guida, tra cui:

Registrazione sul portale dell’università Iscrizione al test di architettura tramite la sezione dedicata Pagamento della tassa di partecipazione Conferma dell’iscrizione con ricevuta stampata Partecipazione alla prova nella data indicata

Tutte le scadenze saranno pubblicate nel bando ufficiale, quindi è importante non perdersi nulla e monitorare costantemente le pagine web dell’ateneo di interesse.

Cosa studiare e come prepararsi al test di architettura

Per affrontare con successo il test di ammissione ad Architettura è richiesta una preparazione completa, che unisca conoscenze scolastiche e abilità logiche. Infatti, il programma del test è basato su ciò che gli studenti hanno imparato durante il ciclo delle superiori, ma con un livello di approfondimento maggiore.

Le materie che si dovrebbero ripassare comprendono:

Comprensione del testo e logica : analisi del testo, deduzione, ragionamento verbale

: analisi del testo, deduzione, ragionamento verbale Storia e storia dell’arte : movimenti artistici, architettura classica e contemporanea, cronologie e stili

: movimenti artistici, architettura classica e contemporanea, cronologie e stili Disegno tecnico e rappresentazione : proiezioni ortogonali, prospettive, geometria descrittiva

: proiezioni ortogonali, prospettive, geometria descrittiva Matematica e fisica: algebra, funzioni, geometria euclidea, concetti base di meccanica e statistica

Per prepararti ed ottenere buoni risultati, noi di Universita.it ti consigliamo di:

Studiare con libri specifici per il test di Architettura

Allenarsi con simulazioni gratuite

Analizzare le risposte sbagliate per capire gli errori che fai più frequentemente

Alternare momenti di studio teorico con esercitazioni pratiche

Punteggio minimo e criteri di correzione

Il sistema di punteggio adottato dal test di Architettura è semplice ed in linea con il modello degli altri esami selettivi. Ogni risposta viene valutata come segue:

+1 punto per ogni risposta corretta

0 punti per le risposte non date

-0,205 punti per ogni risposta errata

Non è previsto un punteggio minimo nazionale, perché la selezione avviene su base locale e dipende dal numero di posti disponibili in ciascun ateneo. Tuttavia, per essere ammessi, è necessario ottenere un punteggio superiore a quello degli altri candidati nella graduatoria dell’università scelta. Ecco perché prepararsi con cura fa davvero la differenza.

Quanti posti ci sono per il test Architettura 2025?

Il numero di posti disponibili per il corso di laurea in Architettura 2025/26 sarà definito da un decreto che arriverà nei prossimi giorni. Comunque, anche se i dati ufficiali ancora non sono pubblici, si può prendere come riferimento l’anno accademico precedente.

Nel 2024 i posti autorizzati erano 7.078, distribuiti tra le università italiane e la ripartizione per ateneo dipende dalla capacità di ogni sede. Quando i bandi aggiornati saranno pubblici, si potrà sapere con precisione:

Posti disponibili per ciascun ateneo

Modalità di selezione in caso di ex-aequo

Eventuali riserve di posti per candidati stranieri ed extracomunitari

Il test di Architettura si supera con metodo, costanza e allenamento

Il test di architettura non si improvvisa. È una prova selettiva, ma chi si allena nel modo giusto ha una marcia in più. Se vuoi davvero entrare, serve metodo, costanza e tanta pratica. Serve conoscere bene le regole del gioco, studiare con metodo e allenarsi sul serio. Come faresti per una gara importante.

Per questo su Universita.it trovi simulazioni gratuite e realistiche per prepararti al test, migliorare la velocità di risposta e imparare a gestire tempo e stress. Più ti eserciti e più aumentano le chance di entrare. Non aspettare l’ultimo momento. Studia, informati, organizzati bene un piano e sfrutta ogni giorno per migliorarti. Il test si può superare, ma solo se decidi di giocare da protagonista.

Hai talento? Ora serve disciplina. Allenati con noi e costruisci il tuo futuro, un test alla volta.