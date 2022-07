Test architettura 2022/23: info e date

Anche quest’anno settembre si avvicina e forse, per le future matricole, l’estate è passata in un baleno tra libri e appunti per la preparazione ai test d’ammissione.

Dopo tanto studio, è arrivata l’ora di mettere all’angolo la teoria per un attimo e guardare un po’ la parte pratica dei test d’ingresso.

Oggi, in particolare, prenderemmo in considerazione i test di architettura, analizzando punto per punto il bando e concentrandoci sulle date dei test d’ingresso per ogni università.

Test architetture 2022/23: la prova in breve

A chi è rivolto il bando?

Il bando per il test di ammissione alla facoltà di architettura per l’anno 2022/23 è rivolto a tutti i cittadini UE e fuori UE residenti in Italia e all’estero. Il test ha lo scopo di verificare che il candidato abbia i requisiti adeguati per intraprendere il percorso di studio.

Com’è strutturato il test?

La prova sarà erogata da ogni singola università ma, trattandosi di un corso a numero programmato nazionale, sarà svolto ovunque con uguali modalità e quesiti. Per i candidati che si iscrivono al corso in lingua inglese, le domande saranno le stesse, ma in lingua.

Il test di architettura per l’anno 2022/23 sarà formato da 50 quesiti che avranno 5 opzioni di risposta fra cui una sola esatta. Le domande saranno così suddivise:

10 quesiti di comprensione del testo;

10 di di conoscenze acquisite durante gli studi, di storia e cultura generale;

10 domande di logica;

10 di disegno e rappresentazione;

10 di fisica e matematica.

Il tempo massimo per lo svolgimento della prova è di 100 minuti.

Quali sono i metodi di valutazione?

Verranno attribuiti a ogni prova un massimo di 50 punti in base ai seguenti criteri:

1 punto per ogni risposta esatta;

– 0,25 per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta non data.

Per maggiori chiarimenti vi consigliamo di consultare direttamente il bando.

Quando si svolgeranno i test di architettura 2022/23?

I test di ammissione per la facoltà di architettura, in generale, devono svolgersi non oltre il 23 settembre 2022. Nel dettaglio, ogni università definirà il giorno preciso dello svolgimento della prova.

Politecnico di Bari

La prova di ammissione alla facoltà di architettura nel Politecnico di Bari si terrà il 12 settembre 2022 alle ore 14:30. Per quanto riguarda l’iscrizione al test d’ammissione, è possibile presentarla fino al 31 agosto 2022 entro le ore 14:00.

I posti disponibili per il corso di architettura 2022/23 al Politecnico di Bari sono 150.

Università degli Studi della Basilicata

All’Università di Matera i test d’ammissione 2022/23 per architettura si svolgeranno il 12 settembre 2022 alle ore 14:30. Invece, la domanda può essere presentata entro il 31 agosto alle ore 24:0

I posti disponibili per il 2022/23 nella facoltà di architettura nell’Università della Basilicata sono 85. Ulteriori due posti saranno riservati a cittadini non UE residenti all’estero e altri tre posti a cittadini cinesi che partecipano al progetto “Marco Polo”.

Università di Bologna

Il test d’ammissione in architettura 2022/23 all’Università di Bologna si svolgerà il 28 luglio 2022 alle ore 9:00. I posti disponibili saranno 96 con un aggiunta di 4 posti riservati agli studenti non UE residenti all’estero.

Università di Catania

La prova d’ammissione alla facoltà di architettura all’Università di Catania si svolgerà in due giorni differenti:

prima prova: 27 luglio 2022;

seconda prova: 12 settembre 2022.

I posti disponibili sono 100 (di cui uno per i candidati non UE).

Università G. d’Annunzio

Per l’Università Gabriele d’Annunzio, i test d’ammissione alla facoltà di architettura si terranno il 28 luglio 2022 alle 9:30. C’è la possibilità che verrà effettuata un’eventuale seconda prova il 12 settembre, ma solo nel caso in cui ci siano ancora posti disponibili dopo gli esisti della prima.

Per il 2022/23, l’università Ud’A potrà ospitare un massimo di 120 studenti per la facoltà di architettura.

Università di Ferrara

Per l’Università di Ferrara il test di ammissione per la facoltà di architettura è previsto il 1 settembre 2022 e si terrà esclusivamente in modalità telematica. La data di scadenza per presentare la domanda al test di ammissione è il 10 agosto 2022.

Politecnico di Milano

Al Politecnico di Milano, le prove d’ammissione per la facoltà di architettura si svolgono oggi (27 luglio 2022). I posti disponili saranno 795 per la sede di Milano, 90 per la sede di Mantova e 50 per la sede di Piacenza.

Università Federico II

Per quanto riguarda il test d’ingresso in Architettura nell’Università Federico II di Napoli, esso si svolgerà il 5 settembre 2022 e la domanda per accedervi dovrà essere presentata entro il 25 agosto 2022 alle ore 12:00. I posti disponibili per i futuri architetti alla Federico II saranno 250 più tre messi a disposizione dei cittadini non comunitari.

Università di Palermo

La domanda di partecipazione alla prova di ammissione per il corso di architettura 2022, che si terrà l’8 settembre 2022, dovrà essere presentata non oltre il 24 agosto 2022.

Università degli Studi “Mediterranea”

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ospiterà i test d’ingresso per la facoltà di architettura il 28 luglio 2022 e un’eventuale prova aggiuntiva (qualora non venissero occupati i 100 posti disponibili) il 12 settembre 2022.