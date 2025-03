Telemedicina a Pavia, il nuovo servizio per gli studenti universitari

Il Collegio Ghislieri di Pavia ha recentemente avviato una collaborazione con Blue Health Center per offrire ai propri studenti un servizio di telemedicina, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana. Lo scopo è quello di garantire un’assistenza sanitaria di primo soccorso, immediata e personalizzata, attraverso gli strumenti digitali.

Supporto medico sempre disponibile

Essere studenti fuori sede spesso può comportare delle difficoltà, come per esempio accedere ai servizi sanitari a causa di ostacoli burocratici o logistici. Ma grazie al servizio di telemedicina, introdotto dal Collegio Ghislieri in collaborazione con Blue Health Center, queste barriere vengono eliminate. In questo modo, gli studenti avranno la possibilità di prenotare una consulenza medica in qualsiasi momento tramite una piattaforma online, evitando spostamenti e lunghe file.

L’innovazione principale del servizio di telemedicina è la possibilità di organizzare visite in videochiamata con il medico, aumentando l’accuratezza della consulenza e facilitando il monitoraggio costante del livello di salute.

Telemedicina a Pavia la prima per gli studenti in Italia

L’iniziativa del Collegio Ghislieri rappresenta uno dei primi progetti a livello nazionale di telemedicina applicata al contesto universitario. Grazie all’accordo con Blue Health Center gli studenti potranno ricevere supporto completo riguardo la salute fisica e psicologica in modo completamente gratuito. Il servizio sarà accessibile tramite la Carta Qurakare, che verrà distribuita a tutti gli alunni.

Oltre alle consulenze mediche sarà messo a disposizione un sostegno psicologico e la possibilità di partecipare ad un massimo di 12 sedute gratuite. Questo punto è considerato un aspetto particolarmente rilevante, contando che la fascia d’età si aggira tra i 19 e 25 anni e spesso rappresenta un periodo delicato della vita. Il servizio a supporto psicologico sarà possibile estenderlo fino a cinque membri della propria famiglia.

La piattaforma digitale di telemedicina

Tra gli aspetti più importanti e innovativi del servizio di telemedicina troviamo la creazione di un archivio digitale dei documenti clinici. Tutte le informazioni riguardo visite e referti medici degli alunni saranno facilmente consultabili e scaricabili assieme a prescrizioni e indicazioni terapeutiche. Grazie a questa funzione i dati relativi alla propria salute saranno sempre a portata di mano, facilitando la comunicazione con i professionisti sanitari.

In più, oltre alle consulenze di telemedicina, il servizio prevede anche la possibilità di effettuare delle visite specialistiche a prezzi agevolati e richiedere un intervento medico a domicilio.

L’impegno concreto per gli studenti del Collegio Ghislieri

L’iniziativa del Collegio Ghislieri si inserisce in una visione più ampia di promozione della salute e del benessere degli studenti universitari. Facilitando l’accesso alle cure mediche e al supporto psicologico, l’istituto si impegna nell’accompagnare i giovani in un periodo della vita in cui costruire abitudini salutari è fondamentale per il futuro. Sfruttare la tecnologia per migliorare alcuni aspetti della nostra vita è ormai una realtà consolidata in vari settori e la sanità non fa eccezione.

La partnership tra Blue Health Center e il Collegio Ghislieri rappresenta un modello da seguire per tutti gli atenei italiani, dimostrando come l’integrazione della telemedicina nell’ambito universitario possa migliorare sensibilmente la qualità di vita degli studenti.