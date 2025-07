Tecnologie quantistiche: cosa prevede la nuova Strategia dell’Italia

L’Italia ha compiuto un passo decisivo verso il futuro grazie all’approvazione della Strategia Nazionale per le tecnologie quantistiche. Un’iniziativa ambiziosa che coinvolge ricerca, industria, difesa e università, con l’obiettivo comune di rendere il Paese competitivo a livello globale in uno dei settori più promettenti dell’innovazione tecnologica.

Il piano coinvolge direttamente i principali ministeri, gli enti di ricerca, le università e il mondo produttivo. Si tratta della prima Strategia Nazionale capace di dare un quadro organico a un settore di frontiera, per anni coltivato da singole eccellenze ma privo di un coordinamento istituzionale.

Cosa prevede la Strategia per le tecnologie quantistiche?

La Strategia Italiana per le tecnologie quantistiche è stata elaborata dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) in collaborazione con il Ministero della Difesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero degli Affari Esteri, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Il documento finale è stato redatto con il contributo di un gruppo di esperti coordinatori dal fisco Tommaso Calarco, docente dell’Università di Bologna, e discusso con la comunità scientifica, industriale ed istituzionale.

L’obiettivo principale della Strategia è quello di costruire un ecosistema quantistico nazionale che sia in grado di generare ricerca d’avanguardia, applicazioni industriali concrete e competenze professionali altamente specializzate. Il tutto in stretta coerenza con i programmi europei, come la Quantum Technologies Flagship e la Quantum Europe Strategy.

I pilastri della Strategia includono:

Investimenti mirati in ricerca e sviluppo

Formazione di nuove competenze a livello universitario e post-universitario

Collaborazione tra pubblico e privato per applicazioni industriali

Rafforzamento della cybersicurezza in ambito post-quantum

Sviluppo di startup e tecnologie pronte per il mercato

Perché sono così importanti le tecnologie quantistiche?

Il termine “tecnologie quantistiche” fa riferimento all’applicazione concreta dei principi della meccanica quantistica in dispositivi e sistemi tecnologici. A differenza dell’informatica tradizionale, i computer quantistici sfruttano fenomeni come la sovrapposizione e l’entanglement, che consentono prestazioni straordinarie nel calcolo, nella simulazione di processi fisici e nella crittografia.

Le applicazioni sono molteplici:

Quantum computing – elaborazione di grandi volumi di dati con potenza esponenziale

– elaborazione di grandi volumi di dati con potenza esponenziale Quantum sensing – sensori ultrasensibili per la medicina, la geologia e l’ambiente

– sensori ultrasensibili per la medicina, la geologia e l’ambiente Quantum communication – comunicazioni ultrasicure basate su crittografia quantistica

– comunicazioni ultrasicure basate su crittografia quantistica Quantum simulation – simulazioni di fenomeni complessi per chimica, fisica e materiali

Le tecnologie quantistiche sono già oggetto di massicci investimenti da parte di Stati Uniti, Cina, Germania e Unione Europa. L’Italia, grazie a questa Strategia, sceglie di partecipare da protagonista alla rivoluzione scientifica e industriale.

Le priorità della Strategia sono università, formazione e competenze

Uno dei punti cardine della Strategia Nazionale è lo sviluppo delle competenze avanzate in ambito quantistico. Le università italiane saranno al centro di questo processo, sia nella formazione di nuovi ricercatori che nella creazione di percorsi interdisciplinari che uniscono fisica, informatica, matematica e ingegneria.

Sono previsti:

Corsi di laurea e dottorati dedicati alle tecnologie quantistiche

Progetti di ricerca interuniversitaria, centri di ricerca e imprese

Bandi a obiettivi per finanziare lavoratori, progetti e spin-off

La Strategia riconosce che, per costruire un ecosistema quantistico solido, serve prima di tutto investire nel capitale umano. I giovani ricercatori e studenti universitari rappresentano l’anello centrale della trasformazione in atto e l’università diventa l’ambiente naturale per far nascere le nuove professioni del settore.

Impatti economici e industriali delle tecnologie quantistiche

Oltre al valore scientifico, la Strategia mira ad amplificare anche l’impatto economico e industriale delle tecnologie quantistiche. Il potenziale di mercato è enorme, dato che secondo le stime europee il settore potrebbe superare i 100 miliardi di euro di valore entro il 2040.

In Italia, la crescita dell’ecosistema quantistico sarà sostenuta da:

Iniziative di trasferimento tecnologico tra ricerca e industria

Investimenti pubblici e incentivi all’innovazione privata

Sviluppo di startup deep-tech e partnership industriali

Integrazione con i data center nazionali e l’intelligenza artificiale

Comunque, il calcolo quantistico non sostituirà i supercalcolatori tradizionali, ma li affiancherà nel trattamento di problemi complessi, come la progettazione di nuovi farmaci, la gestione della logistica o l’analisi di scenari climatici. La ricerca applicata sarà uno degli ambiti chiave, con la possibilità per le imprese di accedere a nuove soluzioni, materiali e algoritmi basati su hardware quantistico.

Sicurezza nazionale e cyberspazio

Uno degli aspetti più rilevanti della Strategia italiana per le tecnologie quantistiche riguarda la sicurezza nazionale. L’adozione di tecnologie come quantum computing pone sfide senza precedenti in ambito cyber security, poiché i computer quantistici potrebbero in futuro superare le difese crittografiche attuali.

Per questo motivo, la Strategia include un focus sul cosiddetto “post-quantum”, ovvero lo sviluppo di tecniche e protocolli in grado di resistere anche a eventuali attacchi condotti con tecnologie quantistiche. Il coinvolgimento dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e del Ministero della Difesa è un segnale chiaro dell’importanza strategica del tema.

Perché l’Italia investe oggi nelle tecnologie quantistiche?

La Strategia italiana per le tecnologie quantistiche rappresenta molto più di un piano tecnico, è una visione a lungo termine che abbraccia università, industria, sicurezza e società. Si tratta di un’occasione unica per costruire un ecosistema innovativo, resiliente e sovrano, capace di trasformare la scienza in valore economico e occupazionale.

Per studenti, ricercatori, imprese e policy maker, le tecnologie quantistiche non sono più un orizzonte lontano, ma una realtà su cui scommettere oggi per essere competitivi domani.