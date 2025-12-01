Tech4You, ricerca e innovazione al servizio del territorio. Il 5 e 6 dicembre l’evento finale

Tech4You è uno degli ecosistemi di innovazione più rilevanti del Sud Italia, nato per mettere in relazione ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e crescita territoriale. Il progetto, finanziato dal PNRR e attivo in Calabria e Basilicata, si avvicina alla sua fase conclusiva con un evento che si svolge il 5 e 6 dicembre 2025.

L’iniziativa rappresenta un passaggio cruciale per comprendere l’impatto di tre anni di attività orientate alla transizione ecologica, alla tutela ambientale e al miglioramento della qualità della vita nelle comunità locali.

Cos’è Tech4You e quali obiettivi si pone

Tech4You è un ecosistema dell’innovazione dedicato allo sviluppo di tecnologie avanzate per l’adattamento ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità della vita. Il progetto opera nelle due regioni in transizione di Calabria e Basilicata e si fonda su un modello di collaborazione tra università, centri di ricerca pubblici, imprese, startup e amministrazioni locali. L’obiettivo è creare un ponte stabile tra ricerca e applicazioni concrete, così da trasformare le conoscenze scientifiche in soluzioni utili per la gestione del territorio, la tutela degli ecosistemi e lo sviluppo economico sostenibile.

La struttura del progetto è articolata in più aree tematiche, chiamate Spoke, che permettono di concentrare le attività su gruppi di obiettivi coerenti. Questa organizzazione rende il lavoro più efficiente e facilita il trasferimento tecnologico verso il tessuto produttivo e istituzionale del territorio.

Gli Spoke di Tech4You e le principali aree di ricerca

Gli Spoke rappresentano i pilastri scientifici del progetto e affrontano alcune delle sfide più complesse per Calabria e Basilicata. Inoltre, la loro articolazione consente di combinare discipline diverse, dal monitoraggio ambientale alla gestione delle aree protette, fino alle tecnologie digitali per la salute e il benessere.

Gli Spoke principali riguardano:

tecnologie per la riduzione dei rischi naturali , come eventi climatici estremi e incendi

, come eventi climatici estremi e incendi sistemi per la tutela della biodiversità , la mobilità sostenibile e il monitoraggio ambientale

, la mobilità sostenibile e il monitoraggio ambientale innovazione per filiere agroalimentari e forestali

per filiere agroalimentari e forestali valorizzazione del patrimonio naturale e culturale in ottica di resilienza

naturale e culturale in ottica di resilienza tecnologie per la salute , la nutrizione e la qualità della vita

, la nutrizione e la qualità della vita strumenti digitali e infrastrutture per la trasformazione tecnologica del territorio

Queste aree permettono di sviluppare piattaforme, prototipi e soluzioni integrate che rispondono alle necessità delle comunità locali. Inoltre, favoriscono la nascita di reti di collaborazione tra accademia e imprese, indispensabili per il trasferimento tecnologico.

Chi partecipa al progetto: università e centri di ricerca

Tech4You coinvolge un ampio network di atenei, istituti di ricerca e realtà produttive. Il coordinamento accademico comprende tutte le principali università della Calabria e della Basilicata, ognuna con competenze specifiche che arricchiscono l’ecosistema.

Le università partecipanti sono

Università della Calabria , attiva su infrastrutture digitali, modellistica e soluzioni tecnologiche avanzate

, attiva su infrastrutture digitali, modellistica e soluzioni tecnologiche avanzate Università Magna Graecia di Catanzaro , impegnata nelle aree legate alla salute, al benessere e alle tecnologie biomediche

, impegnata nelle aree legate alla salute, al benessere e alle tecnologie biomediche Università Mediterranea di Reggio Calabria , che contribuisce con competenze su territorio, ambiente, architettura e pianificazione

, che contribuisce con competenze su territorio, ambiente, architettura e pianificazione Università degli Studi della Basilicata, punto di riferimento per le filiere agro-forestali, la gestione delle risorse naturali e il monitoraggio ambientale

Oltre alle università, partecipano diversi istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e molte realtà produttive che operano nei settori energia, ambiente, agritech, digitale e mobilità. Questa collaborazione permette di portare i risultati scientifici al di fuori dei laboratori, accelerando i processi di innovazione sul territorio.

Risultati e innovazioni sviluppate da Tech4You

Nel corso dei tre anni di attività, Tech4You ha generato un portafoglio articolato di soluzioni tecnologiche e strumenti per il territorio. Le innovazioni includono sistemi digitali per monitorare rischi climatici, piattaforme per la mobilità sostenibile, modelli avanzati per la gestione delle risorse naturali e prototipi destinati alla tutela degli ecosistemi.

Sono stati avviati progetti pilota per le filiere agroalimentari e forestali, strumenti per la valorizzazione del patrimonio culturale e applicazioni a supporto della salute e del benessere delle comunità locali. Inoltre, il coinvolgimento delle imprese ha favorito la nascita di collaborazioni industriali, spin-off e attività di trasferimento tecnologico, fondamentali per trasformare le ricerche in soluzioni concrete.

Grazie a questo approccio, Tech4You ha contribuito alla crescita di un ecosistema regionale più competitivo, capace di attrarre investimenti, generare competenze specializzate e sostenere l’occupazione qualificata.

L’evento del 5 e 6 dicembre 2025: programma e obiettivi

Il 5 e 6 dicembre si svolge l’evento conclusivo del progetto, articolato in due giornate tra Calabria e Basilicata. Il programma prevede il 5 dicembre incontri istituzionali alla Cittadella Regionale di Catanzaro e sessioni scientifiche presso l’Auditorium dell’Università Magna Graecia. Il giorno successivo l’evento si sposta a Matera, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata.

Durante le due giornate sono previsti

esposizioni di prototipi e dimostrazioni tecnologiche

presentazioni su piattaforme digitali e infrastrutture sviluppate dal progetto

tavoli di confronto con ricercatori, imprese, enti territoriali e stakeholder

sessioni dedicate alle prospettive future dell’innovazione in Calabria e Basilicata

L’obiettivo è illustrare i risultati principali dell’ecosistema, favorire il dialogo tra i partner del progetto e condividere il patrimonio di conoscenze generato in questi anni.

Perché Tech4You è strategico per Calabria e Basilicata

Tech4You ha contribuito a rafforzare la capacità innovativa di due territori che stanno investendo in transizione ecologica, digitalizzazione e sostenibilità. L’ecosistema ha permesso di consolidare il ruolo delle università come motori di sviluppo e di creare collaborazioni che continueranno oltre la durata del progetto.

Inoltre, l’integrazione tra ricerca avanzata, tecnologie emergenti e esigenze delle comunità locali offre nuove prospettive per lo sviluppo economico e la qualità della vita. Questo approccio è essenziale per rendere Calabria e Basilicata più resilienti, più attrattive e più pronte ad affrontare le sfide ambientali dei prossimi anni.