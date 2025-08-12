 Studiare uno dei 18 corsi in inglese all’Università di Firenze - Universita.it
Studiare in inglese all'Università di Firenze

Studiare uno dei 18 corsi in inglese all’Università di Firenze

da | Ago 2025 | News | 0 commenti

Indice
1. I corsi di laurea in inglese

L’offerta formativa dell’Università di Firenze sale a 18 corsi di laurea tenuti completamente o in parte in lingua inglese in vari ambiti scientifico-disciplinari.

Le lauree erogate interamente in lingua inglese sono 10 e sono rivolte a chi vuole affrontare con competenza le sfide cruciali del mondo contemporaneo, dalla sostenibilità nelle sue varie accezioni alle scienze della vita, dalla transizione digitale all’automazione.

I corsi di laurea in inglese

I corsi di laurea triennali erogati in inglese sono:

  • Sustainable Business for Societal Challenges (Economia), laurea triennale declinata sul tema della sostenibilità nel mondo aziendale,  sono presenti nove lauree magistrali.
  • Mechanical Engineering for Sustainability (Ingegneria) studia nuovi paradigmi produttivi e organizzativi  per sostenere la transizione sociale e industriale.
  • Management Engineering (Ingegneria), prepara ingegneri gestionali con competenze avanzate in data analysis. 
  • Geoengineering (Ingegneria) è l’unico corso in Italia che consente di affrontare in modo interdisciplinare la mitigazione dei rischi naturali.
  • Advanced Molecular Sciences (Chimica), approfondisce la ricerca sulle scienze della vita e sulla chimica dei materiali.
  • Design of Sustainable Tourism Systems (Statistica) fornisce competenze per la gestione e l’organizzazione sostenibile  delle attività turistiche.
  • Tropical and Subtropical Agriculture (Agraria) mira a migliorare la sicurezza alimentare e sostenere lo sviluppo delle capacità e l’empowerment delle comunità locali.
  • Economics and Development (Economia) attraverso l’interdisciplinarità offre una formazione innovativa nel campo dell’economia dello sviluppo. Finance and Risk Management (Economia)  fornisce gli strumenti avanzati per valutare e gestire il rischio in contesti finanziari, economici e assicurativi.
  • Software: Science and Technology (Informatica), dedicato a chi vuole diventare un professionista della  progettazione e dello sviluppo di sistemi software complessi.

I corsi di laurea magistrale che prevedono una parte del corso in lingua inglese.

Sono: 

  • Biotecnologie per la gestione ambientale e l’agricoltura sostenibile (Agraria);
  • Pianificazione e progettazione per la Sostenibilità (Architettura);
  • Economia Istituzioni Sostenibilità/Economics Institutions Sustainability (Economia);
  • Geography Spatial Management, Heritage for International Cooperation (Geografia); 
  • Physical and Astrophysical Sciences (Fisica); 
  • Ingegneria energeticaIngegneria MeccanicaRobotics, Automation and Electrical Engineering (tutte e tre di Ingegneria).
