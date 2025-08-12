Studiare uno dei 18 corsi in inglese all’Università di Firenze

L’offerta formativa dell’Università di Firenze sale a 18 corsi di laurea tenuti completamente o in parte in lingua inglese in vari ambiti scientifico-disciplinari.

Le lauree erogate interamente in lingua inglese sono 10 e sono rivolte a chi vuole affrontare con competenza le sfide cruciali del mondo contemporaneo, dalla sostenibilità nelle sue varie accezioni alle scienze della vita, dalla transizione digitale all’automazione.

I corsi di laurea in inglese

I corsi di laurea triennali erogati in inglese sono:

I corsi di laurea magistrale che prevedono una parte del corso in lingua inglese.

Sono:

Biotecnologie per la gestione ambientale e l’agricoltura sostenibile (Agraria);

(Agraria); Pianificazione e progettazione per la Sostenibilità (Architettura);

(Architettura); Economia Istituzioni Sostenibilità/Economics Institutions Sustainability (Economia);

(Economia); Geography Spatial Management, Heritage for International Cooperation (Geografia);

(Geografia); Physical and Astrophysical Sciences (Fisica);

(Fisica); Ingegneria energetica; Ingegneria Meccanica; Robotics, Automation and Electrical Engineering (tutte e tre di Ingegneria).