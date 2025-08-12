Studiare uno dei 18 corsi in inglese all’Università di Firenze

L’offerta formativa dell’Università di Firenze sale a 18 corsi di laurea tenuti completamente o in parte in lingua inglese in vari ambiti scientifico-disciplinari.
Le lauree erogate interamente in lingua inglese sono 10 e sono rivolte a chi vuole affrontare con competenza le sfide cruciali del mondo contemporaneo, dalla sostenibilità nelle sue varie accezioni alle scienze della vita, dalla transizione digitale all’automazione.
I corsi di laurea in inglese
I corsi di laurea triennali erogati in inglese sono:
- Sustainable Business for Societal Challenges (Economia), laurea triennale declinata sul tema della sostenibilità nel mondo aziendale, sono presenti nove lauree magistrali.
- Mechanical Engineering for Sustainability (Ingegneria) studia nuovi paradigmi produttivi e organizzativi per sostenere la transizione sociale e industriale.
- Management Engineering (Ingegneria), prepara ingegneri gestionali con competenze avanzate in data analysis.
- Geoengineering (Ingegneria) è l’unico corso in Italia che consente di affrontare in modo interdisciplinare la mitigazione dei rischi naturali.
- Advanced Molecular Sciences (Chimica), approfondisce la ricerca sulle scienze della vita e sulla chimica dei materiali.
- Design of Sustainable Tourism Systems (Statistica) fornisce competenze per la gestione e l’organizzazione sostenibile delle attività turistiche.
- Tropical and Subtropical Agriculture (Agraria) mira a migliorare la sicurezza alimentare e sostenere lo sviluppo delle capacità e l’empowerment delle comunità locali.
- Economics and Development (Economia) attraverso l’interdisciplinarità offre una formazione innovativa nel campo dell’economia dello sviluppo. Finance and Risk Management (Economia) fornisce gli strumenti avanzati per valutare e gestire il rischio in contesti finanziari, economici e assicurativi.
- Software: Science and Technology (Informatica), dedicato a chi vuole diventare un professionista della progettazione e dello sviluppo di sistemi software complessi.
I corsi di laurea magistrale che prevedono una parte del corso in lingua inglese.
Sono:
- Biotecnologie per la gestione ambientale e l’agricoltura sostenibile (Agraria);
- Pianificazione e progettazione per la Sostenibilità (Architettura);
- Economia Istituzioni Sostenibilità/Economics Institutions Sustainability (Economia);
- Geography Spatial Management, Heritage for International Cooperation (Geografia);
- Physical and Astrophysical Sciences (Fisica);
- Ingegneria energetica; Ingegneria Meccanica; Robotics, Automation and Electrical Engineering (tutte e tre di Ingegneria).