Studiare Psicologia, come scegliere l’università giusta?

Studiare Psicologia è una scelta affascinante, ma anche impegnativa. Che tu sia un neodiplomato, un adulto in riorientamento o uno studente universitario insoddisfatto del corso intrapreso, scegliere dove e come affrontare questo percorso richiede attenzione. Le possibilità oggi sono molte, tra università statali, telematiche e percorsi all’estero, ciascuna con caratteristiche specifiche.

Con questo articolo ti aiutiamo ad orientarti tra le principali opzioni per studiare Psicologia in Italia o all’estero, con focus su accesso, validità del titolo, opportunità post-laurea e strumenti utili per iniziare il tuo percorso con consapevolezza.

I percorsi di Psicologia

Il corso di laurea in Psicologia appartiene alla classe L-24 (Scienze e tecniche psicologiche) per la triennale e prevede un biennio magistrale per diventare psicologo.

Il percorso accademico è strutturato in due fasi:

Laurea Triennale (L-24) , che fornisce le basi teoriche e metodologiche della psicologia, ma non abilita alla professione.

, che fornisce le basi teoriche e metodologiche della psicologia, ma non abilita alla professione. Laurea Magistrale (LM-51), che permette di accedere al tirocinio post-laurea e poi all’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo.

Chi sceglie questa facoltà sviluppa competenze in ambito clinico, sociale, cognitivo, del lavoro, scolastico e delle neuroscienze. La Psicologia è una disciplina che unisce la ricerca scientifica all’applicazione concreta, con impatti su salute mentale, apprendimento, lavoro e benessere.

Per scoprire nel dettaglio cosa si studia, come si accede e quali competenze si sviluppano, puoi consultare la guida al corso di laurea in Psicologia.

Dove studiare Psicologia in Italia? Statali, private e telematiche

Il corso di studio in Psicologia è offerto da numerose università statali, private o telematiche, distribuite su tutto il territorio italiano. In molti casi l’accesso è a numero programmato e per entrare è necessario superare un test di ammissione, che valuta le competenze in logica, cultura generale, matematica e biologia.

Se ti stai chiedendo quali sono le migliori università di Psicologia in Italia, ti consigliamo due strumenti utili per confrontare i corsi e gli atenei:

Il nostro ranking per facoltà , che compara gli atenei italiani in base a occupazione post-laurea, qualità della didattica e soddisfazione degli studenti.

, che compara gli atenei italiani in base a occupazione post-laurea, qualità della didattica e soddisfazione degli studenti. L’approfondimento sulle migliori università di psicologia secondo la classifica QS 2025, utile per capire quali atenei godono di maggior reputazione a livello internazionale.

Tuttavia, se sei ancora indeciso, puoi iniziare con un test di orientamento gratuito per capire se Psicologia è davvero la strada giusta per te.

Quando conviene studiare Psicologia online

Negli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente l’offerta di lauree online in Psicologia, erogate da università riconosciute dal Ministero e pensate per chi ha bisogno di maggior flessibilità. Si tratta di corsi che permettono di seguire le lezioni da casa, accedere a materiali sempre disponibili e sostenere gli esami in sedi convenzionate o, in alcuni, anche online.

Questa modalità può essere ideale se:

lavori o hai impegno familiari e cerchi una gestione autonoma dello studio,

vivi lontano da una sede universitaria e vuoi evitare un trasferimento costoso,

sei già iscritto ad un altro corso ma stai pensando di cambiare.

Chi può trarre vantaggio da una laurea online in Psicologia?

studenti lavoratori in cerca di una seconda possibilità

persone che vogliono rientrare nel sistema universitario dopo anni

neodiplomati che non vogliono o non possono spostarsi da casa.

Per approfondire l’intero percorso necessario per esercitare la professione, puoi leggere l’iter per diventare psicologo.

Psicologia all’estero: opportunità e vincoli

Studiare Psicologia all’estero è una strada sempre più percorsa dagli studenti italiani, in particolare per due motivi:

in molti paesi non è previsto un test di ingresso

l’esperienza internazionale aggiunge valore al CV

Tra le mete più scelte troviamo:

Spagna , che offre accesso diretto senza test, corsi in inglese e un sistema universitario molto simile a quello italiano.

, che offre accesso diretto senza test, corsi in inglese e un sistema universitario molto simile a quello italiano. Paesi Bassi e Belgio , ottima qualità didattica e corsi di lingua inglese.

, ottima qualità didattica e corsi di lingua inglese. Regno Unito , alto livello formativo, ma costi più elevati da dopo la Brexit.

, alto livello formativo, ma costi più elevati da dopo la Brexit. Germania e Svizzera, per strutture eccellenti.

Per iscriversi a un corso di laurea in Psicologia all’estero è richiesto, oltre al diploma di scuola superiore, una certificazione linguistica. A seconda del Paese e della lingua, potresti dover presentare attestati come l’IELTS per l’inglese o il DELE per lo spagnolo. Alcune università richiedono anche una lettera motivazionale, in cui si spiegano le ragioni della tua candidatura e l’interesse per Psicologia.

Attenzione però, perché il titolo che viene conseguito all’estero è riconosciuto in Italia solo se l’università scelta è accreditata nel suo Paese di origine. In caso di dubbi, è sempre consigliabile verificare con il MUR e l’Ordine degli Psicologi.

Un’opzione utile, se non vuoi affrontare un intero ciclo di studi all’estero, è il programma Erasmus+, che permette di trascorrere uno o più semestri in un altro Paese europeo.

Come accedere a Psicologia? Test, tempistiche e simulazioni

In Italia, la maggior parte dei corsi in Psicologia è a numero programmato locale. Alcuni atenei utilizzano il TOLC-PSI, test informatizzato gestito dal CISIA e che si può sostenere in diverse sessioni, anche prima di completare la maturità.

Il TOLC può essere svolto più volte durante l’anno e il miglior punteggio è quello considerato valido.

Come prepararsi al test di ammissione di Psicologia?

studia le aree previste dal bando (logica, matematica, biologia ecc)

utilizza manuali aggiornati e quiz a risposta multipla

esercitati con la simulazione gratuita del test di Psicologia

Allenarsi con simulazioni realistiche è uno dei metodi più efficaci per affrontare il test di ammissione con maggior sicurezza.

Qual è il percorso più adatto per te?

Sul nostro portale troverai tutto ciò che ti serve per prendere una decisione consapevole, tra cui:

La guida completa al corso di laurea in Psicologia

L’iter professionale per diventare psicologo

Una simulazione gratuita del test di ammissione

