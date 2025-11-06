Studiare nel Regno Unito: la vera sfida si combatte sul campo!

Quando si sceglie di studiare all’estero, spesso si pensa che le difficoltà maggiori riguardano l’ammissione all’università o la lontananza da casa. In realtà, la versa sfida si “combatte sul campo” e consiste nel sapersi adattare a un nuovo contesto accademico e culturale, gestendo le difficoltà che possono derivare da una permanenza prolungata in un Paese straniero, come per chi sceglie di studiare nel Regno Unito.

Ogni sistema universitario estero è influenzato non solo da regole esplicite, legate ad aspetti sociali e culturali, ma anche da regole implicite, come il comunicare con i docenti e con i compagni universitari. Andiamo ora ad analizzare come questo si traduce nel sistema universitario britannico, uno dei più scelti da chi considera di studiare all’estero.

Le relazioni con i docenti se decidi di studiare in UK

Le relazioni con i docenti nel Regno Unito sono di tipo orizzontale. Il professore è considerato una guida, non un’autorità distante. Lo studente è incoraggiato a discutere, criticare e mantenere in discussione le idee del professore, un approccio che stimola il pensiero critico e la crescita personale. Chi sceglie di studiare nel Regno Unito deve essere autonomo e capace di organizzarsi da solo, poiché il docente fornisce linee guida ma un monitoraggio costante.

La comunicazione, seppur meno formale rispetto al sistema italiano, resta sempre professionale. Anche le mail, spesso brevi e dirette, devono mantenere chiarezza e rispetto. Per integrarsi davvero nello stile accademico anglosassone, è importante evitare toni colloquiali e disordinati, dato che l’informalità non equivale a mancanza di rigore.

I tutor accademici (“academic tutors” o “supervisors”)

I tutor accademici non sono necessariamente i docenti dei corsi che si frequentano, ma svolgono un ruolo da mentore. Il loro compito è pensato per orientare lo studente. La comunicazione è informale e di fiducia e gli incontri spesso sono brevi ma regolari (una o due volte a semestre).

Le funzioni principali dei tutor:

Aiutare lo studente a orientarsi tra moduli, esami e opzioni di studio .

. Essere un punto di riferimento per questioni personali , di benessere o difficoltà (anche psicologiche o di adattamento).

, di benessere o difficoltà (anche psicologiche o di adattamento). In certi casi, scrivere lettere di referenze per borse studio o candidature future.

Tuttavia, lo studente deve arrivare con domande precise e dopo aver riflettuto autonomamente sul problema, non devono essere visti come degli amici. Comunque, questo rapporto diretto e costruttivo rappresenta uno dei per cui studiare nel Regno Unito è considerato un’esperienza formativa a 360 gradi, non solo accademica ma anche personale.

Il rapporto con i compagni

Tra i compagni di corso si crea un clima di collaborazione costante, in cui i progetti di gruppo e lo studio condiviso sono parte integrante del percorso universitario. L’ambiente universitario anglosassone ha come obiettivo quello di valorizzare il networking anche in vista del futuro professionale.

Gli studenti sono spinti a concentrarsi su loro stessi, a gestire il tempo e a dimostrare dipendenza critica. Questo genera una competizione più interiore che esterna, dove la sfida si concentra sul migliorare sé stessi e non di superare gli altri. Tuttavia, molti studenti stranieri interpretano la tranquillità apparente come “assenza di competizione”, ma in realtà la pressione è interiorizzata. Il sistema britannico punta più sulla motivazione personale.

Dall’altra parte, chi viene da sistemi più gerarchici (come quello italiano) spesso trova l’ambiente formativo britannico più stimolante e meno oppressivo, perché la competizione è più silenziosa e intellettuale che sociale. Anche per questo motivo, studiare nel Regno Unito è spesso percepito come un’opportunità di crescita profonda, dove l’apprendimento passa attraverso la collaborazione e l’autonomia.

Le societies e i club come spazi sociali per chi studia nel Regno Unito

L’interazione sociale è molto mediata dalle associazioni studentesche (societies e club), non tanto dalle aule, perché questi spazi aiutano l’integrazione culturale. Non sono solo “club studenteschi”, ma veri e proprie micro-comunità sociali, culturali e professionali che incidono fortemente sulla vita universitaria e persino sulle opportunità future. Le societies sono associazioni gestite interamente dagli studenti, solitamente coordinate dalla Students’ Union (l’equivalente di un sindacato studentesco). Ogni studente può iscriversi quante volte vuole, pagando di solito una piccola quota annuale.

Esistono centinaia di tipi diversi di Societies:

Accademiche o professionali : Law Society, Engineering Society, Economics Society.. (ottime per networking e preparazione al lavoro).

: Law Society, Engineering Society, Economics Society.. (ottime per networking e preparazione al lavoro). Culturali : Italian Society, Chinese Society, Film Society, Literature Society.

: Italian Society, Chinese Society, Film Society, Literature Society. Politiche o sociali : Labour Students, Environmental Society, Literature Society.

: Labour Students, Environmental Society, Literature Society. Sportive : dal football al quidditch, letteralmente.

: dal football al quidditch, letteralmente. Creative o di hobby: Photography, Theatre, Debate, Wine Testing, Gaming ecc.

In pratica, se hai un interesse e non c’è una society, puoi fondarla tu!

Le societies sono il centro della vita sociale universitaria:

Organizzano eventi, conferenze, viaggi, feste, tornei, dibattiti.

Sono il modo principale per conoscere persone al di fuori del proprio corso.

Molti studenti, soprattutto internazionali, trovano lì la loro “casa sociale” all’interno del campus.

A differenza dell’Italia, dove la vita universitaria è spesso centrata su corsi ed esami, nel Regno Unito le societies danno identità alla comunità studentesca. Oltre a offrire momenti di svago, le societies rappresentano vere opportunità per allenare la leadership e potenziare le proprie soft skills.

Le opportunità offerte dalle societies

Gli studenti che entrano nei comitati organizzativi imparano a gestire budget, eventi e persone. Infatti, le career-oriented societies collaborano con aziende per workshop, stage e networking. Nei CV britannici, avere ruoli attivi in una society conta molto, dimostrando spirito di iniziativa, apertura ai teamwork e capacità di comunicazione.

Le università del Regno Unito sono molto internazionali, quindi molte societies nascono proprio per creare spazi culturali di incontro. Le International Societies organizzano spesso serate a tema, cene etniche e programmi di scambio linguistico. E gli studenti britannici spesso partecipano a questi eventi per curiosità culturale. Questo contribuisce a un ambiente molto aperto, cosmopolita e inclusivo, uno dei tratti distintivi per chi sceglie di studiare nel Regno Unito.

Studiare nel Regno Unito si rivela un’esperienza profondamente evolutiva

L’approccio orizzontale con i docenti, il supporto personalizzato dei tutor accademici, la collaborazione con i compagni e la ricchezza delle societies creano quindi un ambiente di apprendimento stimolante e di fiducia. Questo sistema, pur richiedendo motivazione personale, offre un contesto meno gerarchico e più aperto, dove la competizione si traduce in incentivo al miglioramento individuale.

In definitiva, studiare nel Regno Unito forma individui completi, pronti ad affrontare le sfide del mondo con una mentalità aperta e competenze a tutto mondo.