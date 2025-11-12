Studiare e lavorare all’università: le strategie per farcela

Negli ultimi anni, il numero di persone che scelgono di studiare e lavorare all’università è in costante crescita. Sempre più studenti, anche adulti, decidono di intraprendere o riprendere un percorso di studi mentre lavorano, spinti dal desiderio di migliorare la propria posizione professionale o di cambiare settore.

Secondo i dati più recenti, aumenta il numero di iscritti over 25 e di lavoratori che scelgono corsi di laurea flessibili. Le università italiane, in particolare quelle telematiche, stanno rispondendo a questa esigenza offrendo percorsi personalizzati, didattica online e tutoraggio costante.

Studiare e lavorare all’università non è più un’eccezione, ma un’opportunità concreta per crescere professionalmente e restare competitivi in un mercato del lavoro sempre più dinamico.

Come organizzarsi per studiare e lavorare all’università

Riuscire a conciliare lavoro e studio richiede organizzazione, disciplina e consapevolezza dei propri obiettivi. Il primo passo è creare un calendario realistico, distribuendo in modo equilibrato ore di studio, lezioni ed esigenze lavorative. La costanza, più della quantità di tempo dedicato, è la vera chiave del successo.

Suddividere gli obiettivi in piccoli traguardi giornalieri o settimanali aiuta a mantenere alta la motivazione. Strumenti digitali come Trello, Notion o i classici calendari condivisi sono ottimi alleati per pianificare lezioni, revisioni ed esami.

È utile anche creare uno spazio dedicato allo studio: ordinato, silenzioso e privo di distrazioni. Alcuni studenti lavoratori scelgono coworking o biblioteche aperte fino a tardi, per poter sfruttare al meglio le ore serali.

E se non sai da dove iniziare, il nostro team di orientamento è sempre pronto ad ascoltare, aiutare e guidare ogni studente nella scelta del percorso più adatto.

Scopri come possiamo supportarti nel tuo percorso di formazione su Universita.it.

Università telematiche, la soluzione più flessibile

Le università telematiche rappresentano la risposta più efficace per chi desidera studiare e lavorare all’università senza rinunciare alla qualità della formazione. Offrono corsi interamente online, lezioni registrate disponibili in ogni momento, tutor dedicati e possibilità di sostenere esami a distanza.

Questa formula consente di gestire lo studio secondo i propri ritmi, adattando il percorso alle esigenze personali e lavorative. Le piattaforme di e-learning sono intuitive e interattive, con forum, esercitazioni e materiali sempre aggiornati.

Le università telematiche riconosciute dal MUR rilasciano titoli di studio con lo stesso valore legale degli atenei tradizionali. Per molti lavoratori, questa è l’occasione per ottenere una laurea utile ad avanzare in carriera o a riqualificarsi in un nuovo settore.

Scopri quale ateneo è più adatto a te nel Super Ranking delle università telematiche e confronta subito i migliori atenei online in Italia.

Quale corso scegliere per conciliare studio e lavoro

Chi decide di studiare e lavorare all’università tende a orientarsi verso corsi con un’applicazione diretta nel mondo del lavoro. Tra i più scelti ci sono Economia, Psicologia, Giurisprudenza, Scienze della Formazione e Informatica, discipline che offrono opportunità di crescita professionale e continuità con il proprio impiego.

Molti studenti lavoratori scelgono corsi come Economia per sviluppare competenze gestionali e analitiche utili in ambito aziendale, oppure Psicologia per migliorare le proprie capacità relazionali e comunicative. Altri optano per Giurisprudenza o Scienze della Formazione , ideali per chi lavora già nel settore pubblico o educativo.

Molte università telematiche riconoscono inoltre crediti formativi per esperienze lavorative pregresse, riducendo il numero di esami necessari per laurearsi. Un vantaggio importante per chi desidera completare il percorso accademico in tempi più brevi.

Motivazione e supporto, non mollare durante il percorso

Studiare e lavorare all’università può essere impegnativo, soprattutto nei momenti in cui il carico professionale aumenta. Per questo, la motivazione e il supporto costante diventano fondamentali.

Le università telematiche si distinguono per l’attenzione al tutoraggio individuale, ogni studente può infatti contare su un referente accademico che aiuta nella pianificazione dello studio e nella gestione degli esami. Questo tipo di assistenza continua favorisce il successo formativo e riduce il rischio di abbandono.

Inoltre, la partecipazione a community studentesche online e gruppi di confronto tra studenti lavoratori rappresenta un ulteriore incentivo a proseguire con costanza. Condividere difficoltà e successi con chi vive la stessa esperienza aumenta la motivazione e la fiducia in se stessi.

Studiare e lavorare all’università è possibile, con gli strumenti giusti

Studiare e lavorare all’università non è solo una sfida, ma una possibilità concreta per costruire un futuro professionale più solido. Grazie alla flessibilità delle università telematiche e al supporto del team di orientamento di Universita.it, è possibile trovare un equilibrio tra formazione, carriera e vita personale.

Con la giusta pianificazione, un percorso formativo coerente con i propri obiettivi e un sistema di supporto efficace, l’università diventa accessibile a tutti, anche a chi lavora a tempo pieno.

Perché formarsi non è mai una perdita di tempo, ma un investimento sul proprio futuro.