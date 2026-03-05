Studente lavoratore: cosa cambia davvero all’università?

Lavorare mentre si frequenta l’università è una situazione sempre più comune. Per molti studenti è una necessità, per altri una scelta utile per acquisire esperienza e maggiore autonomia economica.

In questo contesto, spesso si sente parlare dello status di studente lavoratore. Ma cosa comporta davvero? E soprattutto: cosa cambia concretamente nella gestione del percorso universitario?

Molti studenti si pongono questa domanda quando iniziano a lavorare durante gli studi. Esami, frequenza delle lezioni, tirocini e organizzazione della carriera possono essere influenzati da questo riconoscimento. Vediamo quindi, in modo chiaro e concreto, cosa comporta ottenere lo status di studente lavoratore.

Chi può ottenere lo status di studente lavoratore e quali sono i requisiti

Lo status di studente lavoratore può essere richiesto dagli studenti universitari che svolgono un’attività lavorativa documentabile durante l’anno accademico. In generale, rientrano in questa categoria gli studenti con un contratto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, ma anche chi lavora con forme di collaborazione o come lavoratore autonomo con partita IVA. In alcuni casi può essere riconosciuto anche a chi svolge attività assimilabili, come il servizio civile.

I requisiti specifici, tuttavia, non sono identici in tutte le università. Ogni ateneo stabilisce nel proprio regolamento le condizioni per ottenere il riconoscimento. Spesso viene richiesto di dimostrare un periodo minimo di attività lavorativa, che può corrispondere a un certo numero di mesi oppure a un numero minimo di giornate lavorative negli ultimi mesi.

Oltre alla dimostrazione dell’attività lavorativa, è necessario presentare la domanda entro le finestre temporali stabilite dall’università. Per questo motivo è sempre consigliabile consultare il regolamento del proprio ateneo o le informazioni pubblicate sul sito della segreteria studenti.

Come fare richiesta: documenti e procedura

Nella maggior parte delle università la richiesta dello status di studente lavoratore avviene tramite il portale studenti. La procedura prevede la compilazione di una domanda online e il caricamento della documentazione che attesti l’attività lavorativa.

Tra i documenti richiesti possono comparire il contratto di lavoro, una dichiarazione del datore di lavoro oppure un’autocertificazione. Nel caso dei lavoratori autonomi, può essere necessario presentare documentazione fiscale o relativa alla partita IVA.

In molti atenei lo status ha validità limitata all’anno accademico e deve quindi essere rinnovato periodicamente.

È importante chiarire un aspetto: ottenere lo status non modifica automaticamente il percorso universitario, ma consente di accedere a una serie di agevolazioni che riguardano soprattutto l’organizzazione della carriera.

Cosa cambia per gli esami con lo status di studente lavoratore

Uno degli ambiti in cui lo status può avere un impatto concreto è quello degli esami universitari. Diverse università prevedono infatti forme di flessibilità dedicate agli studenti lavoratori.

In alcuni casi sono previsti appelli straordinari, cioè sessioni di esame aggiuntive rispetto al calendario ordinario. In altri casi gli studenti lavoratori possono accedere con maggiore facilità ad alcune date oppure concordare modalità compatibili con i propri impegni lavorativi.

Queste possibilità non sono identiche in tutti gli atenei, ma l’obiettivo è sempre lo stesso: rendere più gestibile il percorso di studi per chi deve conciliare università e lavoro.

Un altro elemento importante riguarda i diritti previsti dalla normativa sul lavoro. I lavoratori studenti possono infatti usufruire di alcune tutele stabilite dallo Statuto dei Lavoratori (articolo 10), che prevede permessi per sostenere gli esami.

È però fondamentale chiarire che lo status non modifica la natura dell’esame. I contenuti delle prove, i criteri di valutazione e il livello di difficoltà restano identici per tutti gli studenti. Cambia la gestione organizzativa, non il contenuto accademico.

Cosa cambia per la frequenza delle lezioni

Un altro aspetto su cui lo status può incidere riguarda la frequenza delle lezioni.

Nei corsi che prevedono un obbligo di frequenza, gli studenti lavoratori possono talvolta ottenere una riduzione della presenza richiesta oppure forme di esonero parziale. In alcuni casi vengono messe a disposizione modalità alternative per seguire il corso, come materiali integrativi, supporto dei tutor o strumenti online.

Quando invece il corso di laurea non prevede obbligo di frequenza, l’impatto dello status su questo aspetto è generalmente più limitato. Anche in questo caso le regole dipendono dal regolamento didattico del singolo ateneo o del singolo corso di laurea.

Studente lavoratore e tirocinio: cosa cambia

Un tema che genera spesso dubbi riguarda il rapporto tra lo status di studente lavoratore e il tirocinio.

In generale, il tirocinio curricolare – cioè quello previsto dal piano di studi per ottenere crediti formativi – non viene considerato automaticamente attività lavorativa ai fini del riconoscimento dello status. Diverso può essere il caso del tirocinio extracurricolare, che in alcune università può essere valutato come attività lavorativa.

Allo stesso tempo, alcune università prevedono la possibilità di riconoscere l’attività lavorativa svolta dallo studente come tirocinio curricolare, soprattutto quando il lavoro è coerente con il percorso di studi. Anche in questo caso si tratta di possibilità che dipendono dal regolamento del corso di laurea.

Per questo motivo è sempre utile verificare le disposizioni specifiche previste dal proprio ateneo.

Cosa NON cambia con lo status di studente lavoratore

È importante chiarire anche cosa rimane invariato. Lo status di studente lavoratore non modifica la struttura del percorso universitario.

Il numero di crediti formativi da conseguire resta lo stesso, così come il piano di studi e i programmi degli insegnamenti. Anche la durata legale del corso e i criteri di valutazione degli esami non cambiano.

In altre parole, ottenere lo status non significa diventare automaticamente uno studente part-time né avere esami più semplici. Il riconoscimento serve soprattutto a rendere più flessibile l’organizzazione del percorso universitario.

In conclusione: conviene richiedere lo status di studente lavoratore?

Per chi lavora in modo stabile o con orari poco flessibili, richiedere lo status di studente lavoratore può essere molto utile. Le possibilità di accedere ad appelli straordinari o di ottenere maggiore flessibilità nella frequenza delle lezioni possono infatti facilitare la gestione degli studi.

Se invece l’attività lavorativa è saltuaria e il corso di laurea non prevede obbligo di frequenza, l’impatto dello status potrebbe essere più limitato.