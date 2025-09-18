Risultati e soluzioni IMAT 2025: date graduatorie e scorrimenti

Il test di Medicina in inglese (IMAT) si è svolto ieri, 17 settembre 2025, e migliaia di studenti attendono con ansia i prossimi passaggi. Oggi sono state rese disponibili le soluzioni IMAT 2025, utilissimo per incominciare a farsi un’idea su com’è andato il test.

Da qui inizia un percorso scandito da date precise, tra cui la pubblicazione dei punteggi, accesso agli elaborati, graduatorie e scorrimenti nazionali. Conoscere questo calendario è fondamentale per non rischiare di perdere passaggi chiave verso l’immatricolazione.

Soluzioni IMAT 2025, il primo passo dopo il test

Le soluzioni IMAT 2025 sono già state rese disponibili oggi dal Ministero. Questo rappresenta un passaggio fondamentale per chi vuole confrontare le proprie risposte con quelle ufficiali e stimare il punteggio ottenuto.

Il test era composto da 60 domande da completare in 100 minuti. Le materie spaziavano dalla logica alla comprensione del testo, biologia e chimica, con anche quesiti di matematica e fisica.

Il sistema di valutazione segue regole precise:

+1,5 punti per ogni risposta corretta

-0,4 punti per ogni risposta errata

0 punti per ogni risposta non data

Il punteggio massimo raggiungibile è di 90. Per i candidati dell’Unione Europea ed equiparati il minimo per entrare in graduatoria è 20 punti. Invece per i non UE residenti all’estero basta avere un punteggio positivo.

Il confronto con le soluzione IMAT 2025 non ha valore ufficiale, non sancisce già l’esito, ma permettono agli studenti di avere un’idea sui propri risultati, in attesa della pubblicazione ministeriale.

Punteggi anonimi e consultazione elaborato

Il percorso verso l’ammissione non si conclude con la pubblicazione delle soluzioni. La prima tappa ufficiale sarà il 25 settembre 2025, quando sul portale di Universitaly verranno diffusi i primi punteggi anonimi. Qui ogni candidato potrà visualizzare il proprio elaborato solo grazie ai codici di accesso assegnati durante la prova.

Successivamente, il 6 ottobre, ogni studente potrà accedere alla propria area riservata e visualizzare:

punteggio personale conseguito

elaborato corretto

scheda anagrafica

Questa seconda fase è cruciale, perché consente di verificare la corrispondenza dei valori verificati oggi grazie alle soluzioni IMAT e il punteggio ufficialmente calcolato.

Graduatorie IMAT, pubblicazioni e stati possibili

Il passaggio decisivo è fissato per il 13 ottobre, quando saranno pubblicate le graduatorie nazionali nominative. Da questa data gli studenti sapranno la propria posizione ufficiale e il relativo stato in graduatoria, che potrà essere:

Assegnato – lo studente ottiene un posto nella sede indicata come prima scelta. In questo caso l’immatricolazione è obbligatoria entro 4 giorni lavorativi.

– lo studente ottiene un posto nella sede indicata come prima scelta. In questo caso l’immatricolazione è obbligatoria entro 4 giorni lavorativi. Prenotato – il candidato ha un posto disponibile in una sede alternativa, ma può decidere di attendere scorrimenti futuri per provare a ottenere la sede preferita.

– il candidato ha un posto disponibile in una sede alternativa, ma può decidere di attendere scorrimenti futuri per provare a ottenere la sede preferita. In attesa – il candidato non ha ancora accesso a un posto, ma resta inserito nella graduatoria per eventuali scorrimenti.

Capire bene la differenza tra questi stati è essenziale per agire tempestivamente e non perdere opportunità.

Scorrimenti e immatricolazioni

Il primo scorrimento nazionale è previsto per il 20 ottobre 2025. In questa data, il CINECA riassegnerà i posti liberati dai rinunciatari o per chi si è immatricolato presso diverse sedi.

Gli assegnati avranno 4 giorni lavorativi per immatricolarsi presso l’ateneo indicato. I prenotati, invece, potranno scegliere se iscriversi subito oppure attendere scorrimenti successivi, mantenendo la possibilità di ottenere una sede più vicina alle proprie preferenze.

Fondamentale è la conferma di interesse. Tutti i candidati che non si sono ancora immatricolati dovranno esprimere la volontà di restare in graduatoria entro 5 giorni dallo scorrimento. La mancata conferma comporta l’esclusione definitiva dal concorso.

Gli scorrimenti continueranno fino a novembre, quando la graduatoria verrà stabilizzata e si chiuderanno le procedure di immatricolazione.

Vuoi iscriverti a IMAT l’anno prossimo? Preparati con le soluzioni IMAT 2025

Le soluzioni IMAT 2025 non sono utili solo a chi ha sostenuto il test quest’anno, ma anche per gli studenti che intendono provare (o riprovare) in futuro possono trarre beneficio. Analizzare le risposte corrette e confrontarsi consente di individuare eventuali lacune, rafforzare le aree deboli e costruire un metodo di studio più efficace.

Il test IMAT comunque mantiene ogni anno la stessa struttura, anche se i quesiti variano. Esercitarsi con prove passate e soluzioni ufficiali è una strategia che permette di migliorare la gestione del tempo e aumentare le possibilità di successo.

Ecco ora un riepilogo sintetico delle principali date da segnare sul calendario:

18 settembre 2025 – pubblicazione delle soluzioni IMAT 2025 ufficiali

– pubblicazione delle soluzioni IMAT 2025 ufficiali 25 settembre 2025 – punteggi anonimi su Universitaly

– punteggi anonimi su Universitaly 6 ottobre 2025 – accesso a punteggio, elaborato e scheda anagrafica

– accesso a punteggio, elaborato e scheda anagrafica ottobre/novembre 2025 – scorrimenti successivi e immatricolazioni

– scorrimenti successivi e immatricolazioni novembre 2025 – chiusura iscrizioni e stabilizzazione della graduatoria

Confrontati oggi con le soluzioni IMAT 2025

L’IMAT è una prova complessa che richiede non solo preparazione teorica, ma anche attenzione alle scadenze. Le soluzioni IMAT 2025 rappresentano il primo passo di un percorso che va dai punteggi anonimi, alle graduatorie nazionali e gli scorrimenti vari.

Ogni fase ha tempi e regole ben precise, e rispettarle è l’unico modo per trasformare un buon risultato in un’effettiva immatricolazione a Medicina, Odontoiatria o Veterinaria in lingua inglese.