La Sindrome di Asperger. Da Elon Musk a Greta Thunberg

Oggi, 18 febbraio, si celebra la Giornata Mondiale della Sindrome di Asperger, una giornata importante per sensibilizzare e accrescere la consapevolezza su questo disturbo. Ma cos’è la sindrome di Asperger?

La sindrome di Asperger rientra nella classe dei disturbi dello spettro autistico dal 2013, caratterizzata da un deterioramento persistente nelle comunicazioni sociali reciproche e nelle interazioni con altri individui in vari contesti. Le persone che ne sono affette si distinguono per delle peculiarità comportamentali, come azioni ripetitive, interessi ristretti o gestualità atipica.

Origini e sintomi della Sindrome di Asperger

Il nome deriva dal pediatra austrico Hans Asperger, nato il 18 febbraio 1906, il quale diagnosticò per la prima volta la sindrome di Asperger in un gruppo di bambini che avevano dei particolari atteggiamenti comportamentali. Tra queste spiccavano soprattutto la difficoltà nel relazionarsi con altri bambini, schemi comportamentali ripetitivi e forti interessi per specifici argomenti.

Anni dopo, nel 2013, la sindrome di Asperger venne inserita nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), venendo classificata come disturbo dello spettro autistico. Nonostante ciò, ancora non è presente una definizione specifica riguardo questo disturbo. È ancora incerto di come la sindrome venga contratta. Alcuni studi suggeriscono che possa derivare da un fattore genetico, anche se tramite ricerche non è stata trovata alcuna causa certa.

I dati nel mondo

A livello statistico, stabilire l’esatta diffusione della sindrome è pressoché impossibile, in quanto le metodologie di studio variano molto di caso in caso. Tuttavia, dai dati raccolti, nel 2015 sono state contate circa 37,2 milioni di persone colpite dalla sindrome di Asperger, dati che, ad oggi, arrivano a circa 44 milioni di persone. In media si stima che ci sia circa 1 persona ogni 132 affetta dalla sindrome, con una maggior incidenza nei maschi rispetto alle femmine.

Personaggi famosi con la Sindrome di Asperger, da Elon Musk a Greta Thunberg

Anche se le persone affette da sindrome di Asperger devono affrontare molte sfide a livello sociale o a livello relazionale con altri individui, tanti personaggi illustri della storia e del mondo contemporaneo risultano averla.

Tra i numerosi personaggi pubblici attuali troviamo:

Bill Gates , fondatore di Microsoft noto per la sua genialità e capacità di problem-solving. Ha mostrato vari atteggiamenti tipici della sindrome di Asperger, come per esempio l’attenzione focalizzata su un solo interesse.

, fondatore di Microsoft noto per la sua genialità e capacità di problem-solving. Ha mostrato vari atteggiamenti tipici della sindrome di Asperger, come per esempio l’attenzione focalizzata su un solo interesse. Elon Musk , imprenditore visionario dietro Tesla, Space X e altre aziende, ha dichiarato pubblicamente di avere la sindrome di Asperger.

, imprenditore visionario dietro Tesla, Space X e altre aziende, ha dichiarato pubblicamente di avere la sindrome di Asperger. Greta Thunberg, l’attivista per il clima, anche lei ha annunciato in pubblico di convivere con la sindrome, definendola un ‘super potere’ che le permette di vedere le cose in modo diverso.

Ma sono presenti anche nella storia personaggi molto famosi con la sindrome di Asperger, per esempio:

Albert Einstein , il quale mostrava difficoltà nella socializzazione e presentava tendenze ossessive.

, il quale mostrava difficoltà nella socializzazione e presentava tendenze ossessive. Isaac Newton , genio che ha rivoluzionato il mondo della fisica e della matematica, era noto per la sua difficoltà sociale e la sua quasi maniacale concentrazione nello studio.

, genio che ha rivoluzionato il mondo della fisica e della matematica, era noto per la sua difficoltà sociale e la sua quasi maniacale concentrazione nello studio. Charles Darwin , il padre della teoria dell’evoluzione, da documentazioni che risalgono all’infanzia risulta che anche lui abbia avuto disturbi dello spettro autistico.

, il padre della teoria dell’evoluzione, da documentazioni che risalgono all’infanzia risulta che anche lui abbia avuto disturbi dello spettro autistico. Andy Warhol , pioniere della Pop Art, che mostrava un modo di pensare e comunicare atipico.

, pioniere della Pop Art, che mostrava un modo di pensare e comunicare atipico. Wolfgang Amadeus Mozart, celebre compositore di musica classica, esistono vari documenti che gli attribuiscono scarse capacità di concentrazione e una particolare sensibilità ai rumori.

Il valore della diversità

Questi esempi dimostrano come la sindrome di Asperger non vada a limitare il successo o la creatività ma, al contrario, a volte possono aiutare o dare una marcia in più, offrendo una prospettiva unica nel mondo.

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Asperger è fondamentale promuovere una maggiore informazione, comprensione e inclusione delle persone neuro divergenti. Conoscere meglio questo genere di disturbo significa anche comprendere che esistono modi diversi di percepire e interagire con il mondo, tutti ugualmente validi e preziosi.