Semestre filtro di Medicina all’Università di Milano-Bicocca: didattica mista, lezioni in presenza garantite a tutti e test per rafforzare la preparazione degli studenti.

L’Università di Milano Bicocca riceve più di 1472 domande e l’Ateneo si organizza anche con lezioni trasmesse in streaming, per favorire la massima flessibilità, e un test autovalutativo della preparazione.

Un approccio blended, con lezioni sia in presenza sia online. Accesso garantito a tutti gli studenti per le lezioni erogate in aula (circa il 70 per cento del totale), grazie alla suddivisione in tre gruppi e all’utilizzo delle aule dell’edificio U7 Civitas. Tutte le lezioni trasmesse anche in streaming per permettere la partecipazione anche da remoto, in base alla modalità selezionata in fase di iscrizione.

L’Università di Milano-Bicocca organizza cosìla didattica del Semestre filtro per i corsi di studio in lingua italiana a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), che prenderà avvio il 1° settembre presso il campus universitario.

Come funziona il semestre filtro?

A conclusione del Semestre, si svolgeranno tre prove distinte – una per ciascun insegnamento – della durata di 45 minuti ciascuna. Le prove, uguali a livello nazionale e somministrate in contemporanea su tutto il territorio, si terranno tutte nella stessa giornata. Sono previsti due appelli per ciascun insegnamento: il primo il 20 novembre 2025 e il secondo il 10 dicembre 2025.

Al termine delle lezioni e prima delle prove, sono inoltre previste attività didattiche integrative di supporto, che comprendono un test autovalutativo e tutoraggio mirato.

Avvio del Semestre filtro: lezioni in presenza e online

Il programma prevede un approccio blended con attività didattiche in presenza e in streaming, seguite da una fase di tutoraggio mirato.

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:

1 settembre – 3 ottobre : lezioni in presenza presso le aule 1, 2 e 3 dell’ Edificio U7 Civitas (Via Bicocca degli Arcimboldi 8, Milano) e simultaneamente in streaming

: lezioni in presso le e simultaneamente in 5 ottobre – 23 ottobre: lezioni esclusivamente in streaming da remoto

Le attività didattiche si terranno dal lunedì al venerdì, con 6 ore di lezione giornaliere, dalle 8:30 alle 14:30.

Gruppi e frequenza obbligatoria

Gli studenti saranno suddivisi in tre gruppi, ciascuno assegnato a una delle aule previste. La composizione dei gruppi sarà comunicata entro la fine di agosto.

La frequenza alle lezioni è obbligatoria e sarà rilevata tramite un apposito sistema di controllo.