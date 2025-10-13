Semestre filtro a Medicina, come superarlo senza paura

Il Semestre filtro interessa a 64mila studenti che nell’anno accademico 2025/26 hanno deciso di pre-iscriversi ai corsi di laurea in magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46) e Medicina Veterinaria (LM-42).

Questo nuovo sistema di ammissione pur essendo ad accesso libero, prevede un sbarramento dopo il primo semestre.

Infatti, solo coloro che supereranno tre esami fondamentali e con il massimo dei voti, avranno l’accesso all’immatricolazione al corso di laurea.

Il semestre filtro prevede una fase di ingresso libera al primo semestre e una selezione con numero programmato a partire dal secondo. La novità principale è sicuramente l’abolizione del test di ammissione tradizionale; tuttavia, per poter procedere al secondo semestre è necessario il superamento di 3 esami fondamentali :

Chimica

Fisica

Biologia

Si tratta di 3 esami fondamentali da 6 CFU, tutti orientati alla verifica delle competenze di base. L’ammissione al secondo semestre si basa sui voti ottenuti negli esami previsti. Se lo studente supera la soglia entra in graduatoria e prosegue.

Il semestre filtro

Al termine del semestre aperto sono previsti due appelli d’esame per ciascun insegnamento e sulla base del punteggio conseguito negli esami del semestre aperto, il Ministero dell’Università e Ricerca redige una graduatoria di merito nazionale con l’elenco degli ammessi al secondo semestre del corso. Il Semestre Filtro non da una seconda chance, chi non supera gli esami è inevitabilmente escluso, quindi conviene farsi trovare pronti dalle prime lezioni. Questo nuovo sistema premia duqnue gli studenti che mostrano impegno e dedizione fin da subito, garantendo loro l’accesso ai corsi più ambiti d’Italia.

