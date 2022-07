Oltre le università: le scuole di cucina

Il mestiere del cuoco è uno dei più antichi del mondo e anche uno dei più affascinanti. Nella patria del buon cibo, poi, essere uno chef dovrebbe essere un orgoglio.

Lo sappiamo, questo non è il periodo migliore per lavorare nella ristorazione. Tuttavia, le passioni sono fatte per essere seguite e, con l’augurio che questo mondo superi al meglio il momento di crisi che sta passando e con il consiglio di far valere a tutti i costi la vostra professionalità e il vostro valore, vediamo un po’ come diventare dei cuochi professionisti!

Ma prima facciamo le nostre solite puntualizzazioni.

Chi è lo chef?

Bisogna sottolineare che c’è una grande differenza tra il cuoco e lo chef. Ovviamente, entrambi sapranno cucinare benissimo, ma in realtà quello che davvero distingue le due figure è la responsabilità.

Lo chef, infatti, è il vero responsabile della cucina: è proprio lui che sceglie e forma la sua brigata personale. I cuochi sono coloro, invece, che sono coordinati dallo chef ed eseguono tutti i comandi stabiliti da quest’ultimo.

Lo chef

struttura il menù, cercando di rinfrescarlo continuamente, in base alle stagioni e ai trend. Si occupa anche di stabilire il prezzo dei piatti e di proporli alla direzione del ristorante;

pianifica e dirige la preparazione dei piatti, assicurandosi che tutto venga cucinato secondo le ricette e il metodo di cottura stabilito. Inoltre, controlla che il piatto sia presentato in modo impeccabile;

gestisce il personale: decide i ruoli della sua squadra e stabilisce quali sono i loro orari e giorni di lavoro;

si occupa di verificare la freschezza degli ingredienti e di programmare gli acquisti;

controlla che tutte le attrezzature siano funzionanti;

ispeziona i piani di lavoro e tutti i macchinari per garantire l’igiene prevista da standard prestabiliti.

Per diventare un vero cuoco o un grande chef, non bisogna solo avere tanta inventiva e tanta esperienza fatta “per conto proprio” passando a cucinare ore e ore per la propria famiglia. Il lavoro di chef è fatto principalmente di tecnica che bisogna acquisire frequentando un corso di specializzazione.

Il mix giusto tra questa tecnica, creatività ed esperienza, vi renderà dei grandi capocuochi.

I corsi di cucina

Più o meno tutti i corsi di cucina prevedono una parte di studio teorico e un momento dedicato alla pratica. Entrambi cambiano in base al corso che si sceglie di seguire.

Dopo la giusta preparazione acquisita dalle lezioni seguite, il futuro cuoco dovrà completare un periodo di stage in una delle aziende convenzionate con la scuola che sta frequentando. Questo periodo servirà per mettere in pratica gli insegnamenti acquisiti durante i corsi, per capire quali sono le effettive dinamiche all’interno di una cucina e per cominciare, quindi, a fare esperienza.

Tendenzialmente, i corsi di cucina, alla fine, prevedono una sorta test finale che mette alla prova le competenze teoriche e pratiche del futuro cuoco.

Una volta superato il test, verranno rilasciati tutti gli attestati previsti dal corso di studio, tra cui quello di cuoco professionista.

Le modalità di erogazione delle lezioni e le tempistiche del corso dipendono dalla scuola che si sceglie di frequentare. Quindi per queste informazioni, vi consigliamo di consultare direttamente la sede che sceglierete.

Intanto, vediamo quali sono le scuole di specializzazione di cucina più conosciute in Italia.

Le scuole di cucina in Italia

Le scuole di cucina in Italia sono davvero numerose e ce ne sono diverse per ogni regione. Perciò, puoi intraprendere questi corsi ovunque ti trovi anche se, c’è da dire che, sicuramente, alcune di esse sono più rinomate e prestigiose di altre. Molte, inoltre, prevedono corsi incentrati sulle tradizioni culinarie del territorio. Perciò la scelta dipende molto anche da tipo di obiettivo che si vuole raggiungere e dal tipo di carriera che si vuole intraprendere.

Abruzzo

Niko Romito Formazione: è una scuola di Alta Formazione e Specializzazione dedicata al mondo dell’alta cucina (Castel Di Sangro);

Mammarossa Scuola di Cucina (Avezzano);

Quanto Basta (L’Aquila).

Basilicata

Associazione Cuochi Potentini (Potenza)

Calabria

Accademia Gastronomica (Catanzaro);

Associazione Professionale Cuochi Calabresi (Laureana Di Borrello);

Maccaroni Chef Academy (Cosenza);

Campania

Gamberorosso (Napoli);

Toffini Academy (Napoli);

Il Principe (Napoli);

Paisa’ (Napoli);

Emilia Romagna

Accademia Italiana Chef (Bologna);

A Scuola di Gusto (Bologna);

Food Genius Academy (Bologna);

IAL (Riccione);

Accademia del Gusto (Rimini);

ALMA (Parma): è una delle scuole di cucina più rinomate a livello internazionale.

Friuli Venezia Giulia

IAL (Udine)

Villaggio Formazione (Trieste)

Lazio

Accademia Italiana Chef (Roma);

World Chef Academy (Roma);

Italian Chef Academy (Roma);

Top Chef Academy (Roma);

I Piaceri Del Palato (Roma);

Gamberorosso (Roma);

Coquis (Roma);

A Tavola Con lo Chef (Roma).

Liguria

Quokika (Imperia)

Lombardia

Accademia Italiana Chef (Milano);

Food Genius Academy (Milano);

Congusto Gourmet Institute (Milano);

La Scuola de la Cucina Italiana (Milano);

Marche

ItalCook (Jesi);

Accademia Chefs (San Benedetto del Tronto).

Piemonte

La Palestra del Cibo (Torino)

Puglia

PM Formazione (Lecce);

CIFIR (Taranto).

Sardegna

Italian Chef Cooking School (Cagliari);

Cookie scuola di cucina (Sassari).

Sicilia

ANPA (Palermo);

ARTES (Palermo);

Toscana

Accademia Italiana Chef (Firenze);

Istituto Italiano della Cucina e Pasticceria (Empoli);

Arte Culinaria Cordon Bleu (Firenze);

Arte Cuisine Academy (Lucca);

Scuola di Cucina di Lella (Siena).

Umbria

Università dei Sapori (Perugia);

Chef Academy (Terni);

High Italian Culinary School;

Chef to School (orvieto);

Accademia Piuitalia (San Gemini);

Veneto

Sale e Pepe scuola di cucina;

Hangar78;

Cooking Academy.

Hai già scelto che scuola frequentare per inseguire il tuo sogno?