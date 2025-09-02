Scuola: Oltre 41mila nuovi docenti assunti, confermati quasi 58mila insegnanti precari di sostegno

Un momento storico positivo per gli oltre 41mila nuovi docenti assunti, confermati quasi 58mila insegnanti precari di sostegno, in questo nuovo anno accademico 2025/26.

Con l’avvio dell’anno scolastico prossimo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito registra un significativo avanzamento sul fronte delle assunzioni del personale docente, concluse con tre settimane di anticipo rispetto allo scorso anno scolastico, e la riduzione delle reggenze nelle istituzioni scolastiche.

Entro settembre di quest’anno, 41.901 nuovi docenti entreranno in ruolo, pari al 76,8% dei posti disponibili a livello nazionale, il 30% in più rispetto allo scorso anno (erano il 47,6%). Dopo le immissioni in ruolo su posto comune la copertura dell’organico è pari al 97,3%, rispetto al 94% dell’a.s. 2024/2025.

Un’attenzione particolare è riservata al sostegno: i docenti assunti sono 7.820, per un totale di circa 121.879 insegnanti di ruolo e una copertura di organico al 95,2% (erano l’89% prima di queste nuove assunzioni).

Diventare docenti

Diventare docenti è da sempre il sogno di molti e ottenere la famosa cattedra di ruolo è dimostrazione che impegno e dedizione. Per accedere all’insegnamento ad oggi è necessario acquisire dei Crediti Formativi ad hoc e acquire punteggio tramite certificazioni e master.

Ecco in breve la tabella riepilogativa:

Certificazioni informatiche (Fino a un massimo di 2 Punti)- 0.5 punti

Perfezionamento post diploma annuale 1500 ore – 60 CFU 1 punto

Master di I Livello L2 – 60 CFU 3 punti

Master di I e II livello annuale 1500 ore – 60 CFU 1 punto

Corso di perfezionamento CLIL 1500 ore – 60 CFU 3 punti

Certificazione Inglese B2 3 punti

Certificazione Inglese C1 4 punti

Certificazione Inglese C2 6 punti

