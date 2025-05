Formazione Primaria, tanti sbocchi e occupazione quasi al 90%

Chi intraprende il percorso universitario in Scienze della Formazione Primaria sa bene che l’insegnamento rappresenta la strada più naturale da seguire una volta presa la laurea. Tuttavia, gli sbocchi professionali non si limitano solo all’ambito scolastico, le competenze maturate durante il corso aprono anche ad altri contesti educativi, sociali e culturali.

I dati occupazionali più recenti confermano l’efficacia di questo percorso formativo. Secondo i dati raccolti, a un anno dalla laurea circa l’80% dei laureati trova lavoro, mentre a cinque anni il tasso di occupazione supera il 90%.

Ma quali sono davvero le opportunità per chi consegue la laurea in Scienze della Formazione Primaria? Scopriamolo insieme.

Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria dura cinque anni e si rivolge principalmente a chi intende diventare insegnante nella scuola dell’infanzia o primaria. Ma per accedervi non basta iscriversi, il numero di posti disponibili è programmato a livello nazionale dal MUR e ogni anno le università stabiliscono un tetto massimo di immatricolazioni.

L’accesso al corso è regolato da un test di ammissione obbligatorio, che si svolge solitamente nel mese di settembre. La prova è strutturata in forma scritta e prevede quesiti a risposta multipla su diverse aree disciplinari, quali:

competenza linguistica

ragionamento logico

cultura letteraria

storia

matematica

scienze

comprensione del testo

Il percorso formativo è impegnativo ma ben strutturato. Assieme alle lezioni teoriche sono previste numerose attività pratiche e ben 600 ore di tirocinio, distribuite durante gli anni.

Chi sceglie questo percorso di studi ha generalmente una forte vocazione verso il mondo dell’educazione e una predisposizione a lavorare con i bambini.

Tassi di occupazione e retribuzione

I dati occupazionali parlano chiaro. A un anno dalla laurea circa l’80% dei laureati in Scienze della Formazione Primaria ha già trovato lavoro. Dopo cinque anni la percentuale sale al 90%, dimostrando una progressione costante e positiva. Le retribuzioni, sebbene non elevate, risultano stabili. Il reddito medio netto a un anno dalla laurea è di circa 1.400 euro mensili, mentre dopo i cinque anni si attesta sui 1.500 euro al mese.

Anche la qualità del lavoro risulta soddisfacente. Infatti, più della metà dei laureati ottiene un contratto a tempo indeterminato, mentre molti altri lavorano con contratti a termine o progetto, soprattutto nei primi anni di carriera. La coerenza tra il lavoro svolto e il titolo di studio è altissima. Il 99,1% degli occupati, infatti, svolge un’attività direttamente collegata alle competenze acquisite durante il corso di Scienze della Formazione Primaria.

Insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria

L’insegnamento è senza dubbio la destinazione più diffusa per i laureati in Scienze della Formazione Primaria. Il titolo consente infatti di accedere direttamente ai concorsi pubblici o alle graduatorie per insegnare nelle scuole dell’infanzia (fascia 3-6 anni) e nelle scuole primarie (fascia 6-11 anni).

Gli insegnanti formati in questo ambito sono in grado di:

progettare percorsi didattici e formativi adeguati all’età degli alunni

promuovere lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale dei bambini

adattare i contenuti in funzione delle esigenze individuali e del gruppo classe

collaborare con famiglie e docenti per la definizione di strategie educative comuni

valutare l’apprendimento degli studenti attraverso strumenti diversificati e inclusivi

L’insegnante di scuola primaria è spesso una figura di riferimento nella vita dei bambini, accompagnandolo nei primi anni di scolarizzazione e contribuendo alla costruzione delle sue basi culturali e relazionali.

Opportunità professionali oltre alla scuola

Anche se l’insegnamento è il principale sbocco professionale, i laureati in Scienze della Formazione Primaria possono trovare impiego in diversi contesti educativi al di fuori della scuola. Le competenze acquisite sono infatti molto richieste anche in altri ambiti paralleli.

Servizi educativi e territoriali

I laureati in Scienze della Formazione Primaria possono lavorare all’interno di servizi pubblici o privati dedicati all’infanzia, come asili nido, centri gioco e ludoteche. Questi ambienti richiedono figure con una preparazione pedagogica solida, capaci di ideare attività educative e ricreative per bambini in età prescolare.

Cooperative sociali e associazioni

Molte cooperative e associazioni culturali attive sul territorio propongono progetti educativi rivolti a bambini e famiglie. I laureati in Scienze della Formazione Primaria possono collaborare alla progettazione e alla realizzazione di laboratori creativi, percorsi di inclusione, iniziative di supporto alla genitorialità e attività di sostegno scolastico.

Istituzioni culturali e musei

Un altro ambito in espansione è quello della mediazione culturale. Musei, biblioteche, fondazioni e centri culturali organizzano spesso laboratori didattici, visite guidate o progetti educativi per bambini, che richiedono la competenza di esperti in pedagogia. Il laureato in Scienze della Formazione Primaria può contribuire alla progettazione di percorsi educativi e innovativi legati all’arte, la scienza o alla letteratura.

Terzo settore e progettazione educativa

Il terzo settore offre numerose occasioni per lavorare su progetti educativi finanziati da fondi pubblici o privati. In questi contesti, i laureati possono occuparsi della progettazione, gestione e monitoraggio di attività formative rivolte a minori, famiglie e comunità. Si tratta spesso di interventi in contesti multiculturali, di marginalità sociale e di fragilità educativa.

Master, specializzazioni e dottorati, la formazione post-laurea

La laurea in Scienze della Formazione Primaria rappresenta anche una base solida per continuare a formarsi e specializzarsi in ambiti specifici dell’educazione. Le strade percorribili dopo il conseguimento del titolo sono numerose.

Master di I e II livello , in ambiti come l’inclusione scolastica, la gestione delle classi complesse, la didattica per competenze, l’educazione interculturale, la psicopedagogia.

, in ambiti come l’inclusione scolastica, la gestione delle classi complesse, la didattica per competenze, l’educazione interculturale, la psicopedagogia. Corsi di perfezionamento , finalizzati ad approfondire specifiche tematiche educative e metodologiche.

, finalizzati ad approfondire specifiche tematiche educative e metodologiche. Percorsi di specializzazione , in particolare in pedagogia speciale o didattica delle discipline.

, in particolare in pedagogia speciale o didattica delle discipline. Dottorati di ricerca, per chi è interessato a intraprendere la carriera accademica o a lavorare nel campo della ricerca educativa.

Tra gli ambiti più esplorati ci sono:

La pedagogia speciale e l’inclusione scolastica , per lavorare con studenti con disabilità o bisogni educativi speciali.

, per lavorare con studenti con disabilità o bisogni educativi speciali. La didattica delle discipline , per approfondire metodologie e strumenti di insegnamento in ambito linguistico, scientifico, matematico o artistico.

, per approfondire metodologie e strumenti di insegnamento in ambito linguistico, scientifico, matematico o artistico. L’ educazione comparata , che studia i sistemi scolastici internazionali e le politiche educative globali.

, che studia i sistemi scolastici internazionali e le politiche educative globali. Le tecnologie per l’educazione, con focus sull’uso di strumenti digitali, ambienti virtuali di apprendimento e tecnologie esclusive.

Questi percorsi non solo ampliano le competenze dei laureati, ma aumentano anche le possibilità occupazionali, consentendo l’accesso a ruolo di coordinamento educativo, progettazione didattica avanzata o consulenza formativa.