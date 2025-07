Scienze dell’Educazione, migliaia di docenti a rischio lavoro

Negli ultimi mesi migliaia di laureati in Scienze dell’Educazione si sono ritrovati in una situazione paradossale, dove il titolo accademico ottenuto regolarmente, di punto in bianco, non è più considerato valido per l’abilitazione professionale. Il caso ha origine da una lacuna normativa emersa dopo l’adozione del Decreto Legislativo 65/2017, che ha modificato i criteri di accesso alla professione di educatore, soprattutto nella fascia 0-3 anni.

Il problema coinvolge in particolare chi si è immatricolato ai corsi delle classe di laurea L-19 in Scienze dell’Educazione negli anni accademici 2017/18 e 2018/19. A differenza di chi ha iniziato il percorso negli anni successivi, questi studenti non hanno potuto beneficiare degli aggiornamenti introdotti nei piani di studio. Il risultato? Un vuoto normativo che ha reso improvvisamente non abilitante un titolo fino a poco tempo prima considerato pienamente valido.

Il caso degli educatori esclusi dai servizi per l’infanzia

Il problema è esploso pubblicamente dopo che l’Università di Modena e Reggio Emilia ha inviato una comunicazione agli studenti coinvolti, chiarendo che le modifiche legislative avevano reso i loro titoli non idonei all’inserimento nei nidi d’infanzia. Si stima che solo nel territorio reggiano siano almeno 400 coinvolti, ma il numero totale a livello nazionale supera i 30.000.

Molti di questi professionisti lavoravano già nei servizi educativi e si sono ritrovati improvvisamente in un limbo professionale, senza la possibilità di continuare il proprio lavoro legalmente il proprio lavoro. Le università hanno cercato di correre ai ripari proponendo delle soluzioni tampone, come la reimmatricolazione straordinaria per gli anni accademici 2025/26 e 2026/27. Tuttavia, questa strada prevede un impegno economico (circa 500-550 euro), nuovi esami da sostenere e la redazione di una seconda tesi. Un’opzione che, oltre a essere onerosa, è logisticamente complessa per chi ormai ha una vita lavorativa e personale e consolidata.

Il tentativo di sanatoria del Ministero, si attende la risposta

Di fronte a una crisi diffusa, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato l’elaborazione di un emendamento correttivo da inserire nel Decreto Legge 90/2025, noto come ‘decreto Università’. Il provvedimento mira a risolvere la normativa e a restituire valore legale ai titoli ottenuti nella classi di laurea L-19 e LM-85bis (Scienze della Formazione Primaria) fino all’anno accademico 2018/19.

L’obiettivo è duplice, da un lato quello di tutelare il principio di legittimo affidamento degli studenti che hanno scelto un corso universitario in base agli sbocchi professionali previsti all’epoca, dall’altro invece quello di fornire una linea interpretativa uniforme a tutte le istituzioni scolastiche e universitarie in merito alla validità dei titoli pre-riforma.

Questa sanatoria, se approvata, rappresenterebbe un passaggio decisivo per mettere fine a un vero e proprio vuoto legislativo che ha bloccato l’accesso al lavoro per decine di migliaia di educatori qualificati.

Scienze dell’Educazione e diritto al lavoro, necessità di un intervento urgente

Il problema che si è venuto a creare non ha natura solamente burocratica, ma anche e soprattutto sociale. Il blocco dell’accesso al lavoro per i laureati in Scienze dell’Educazione si riflette anche sul funzionamento del sistema educativo, già messo alla prova da una cronica carenza di personale negli asili nido e nei servizi dell’infanzia. La perdita di queste professionalità rischia di compromettere l’erogazione dei servizi educativi territoriali, specie nelle fasce d’età più delicate.

La richiesta dei sindacati e delle associazioni di categoria è chiara, serve un intervento tempestivo e definitivo entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Il timore è che i tempi parlamentari vadano a rallentare il processo di approvazione dell’emendamento, lasciando in sospeso migliaia di operatori a poche settimane dalla ripresa delle attività educative.

Qual è il futuro dei laureati in Scienze dell’Educazione?

Il fatto ha riacceso i riflettori sulla necessità di riformare e chiarire definitivamente il quadro normativo che regola i titoli abilitanti per i servizi educativi. Scienze dell’Educazione è uno dei percorsi più scelti da chi desidera lavorare nel settore dell’infanzia, dell’inclusione e dell’educazione speciale. Tuttavia, senza certezze sugli sbocchi professionali, il rischio è che la fiducia degli aspiranti docenti venga compromessa.

Il Decreto Legislativo 65/2017, nato con l’intento di qualificare e standardizzare l’accesso alla professione di educatore, ha prodotto effetti collaterali non previsti, in assenza di una fase di transizione non adeguata. A pagarne le conseguenze sono oggi migliaia di giovani laureati, che si ritrovano con un titolo dimezzato, a causa di una riforma poco chiara e disallineata con i piani attivi al momento.

A questo punto è indispensabile una nuova riforma strutturata, che tenga conto delle professionalità già formate e della coerenza tra percorsi accademici e requisiti lavorativi.

Tutelare gli educatori formati in Scienze dell’Educazione

Il caso della laurea in Scienze dell’Educazione non abilitante rappresenta un’emergenza istituzionale che va affrontata con la massima urgenza e serietà. Non si tratta solo del riconoscimento di un titolo, ma di garantire il diritto al lavoro a migliaia di professionisti formati secondo le regole vigenti al momento della loro iscrizione. Allo stesso tempo, è fondamentale assicurare coerenza e trasparenza tra formazione universitari e requisiti professionali richiesti dallo Stato.

L’approvazione dell’emendamento al decreto Università può segnare un punto di svolta, ma serve anche una riflessione più ampia sul valore dei corsi in Scienze dell’Educazione e sulla costruzione di percorsi realmente abilitanti, chiari e spendibili nel mondo del lavoro.

Solo in questo modo sarà possibile restituire fiducia agli studenti, tutelando le competenze già acquisite e rafforzando l’intero sistema dei servizi educativi per l’infanzia in Italia.