La Sapienza di Roma prima in Italia nella classifica THE

Nella classifica del World Reputation Ranking 2025, pubblicata dal Times Higher Education (THE), l’Università Sapienza di Roma ha raggiunto un importante traguardo posizionandosi prima in Italia e 90° in tutto il mondo. Con questo risultato l’ateneo mostra un significativo passo in avanti rispetto l’ultima edizione, dove si classificava fuori dalla top 100, confermandosi come punto di riferimento nel panorama dell’istruzione universitaria del nostro Paese.

Il successo della Sapienza

L’edizione 2025 del Times Higher Education comprova la costante crescita della Sapienza di Roma nel panorama accademico italiano e globale. L’ateneo ha infatti scalato le posizioni rispetto all’ultimo piazzamento nella classifica del World Reputation Ranking, consolidando la sua posizione tra le istituzioni più rispettate a livello mondiale. Essere tra le prime 100 università è un traguardo strabiliante che va a confermare la competitività dell’ateneo.

Secondo il World Reputation Ranking 2025, l’Università Sapienza si distingue per la sua produzione scientifica, per l’autorevolezza del corpo docenti e ricercatori e per la fama che la comunità accademica ha guadagnato a livello globale.

L’Università la Sapienza domina la classifica italiana

Nel quadro italiano, la Sapienza guida la classifica nazionale affermandosi come l’università migliore del Paese. Un risultato che riempie di orgoglio studenti, docenti e personale, dimostrando ancora una volta il grande valore accademico di questa realtà.

A seguire, nella classifica del World Reputation Ranking 2025 troviamo l’Alma Studiorum di Bologna, che si posiziona al 92° posto, appena due posizioni più in basso rispetto alla Sapienza. La terza posizione in Italia è invece occupata dal Politecnico di Milano, che rientra nella fascia 101-150 della classifica mondiale.

Possiamo ammirare dunque come l’Italia continui ad acquisire sempre più importanza nel panorama globale dell’istruzione accademica accrescendo la reputazione di più atenei.

Il metodo di valutazione del World Reputation Ranking

Il World Reputation Ranking, del Times Higher Education, elenca le prime 300 migliori università al mondo basandosi su un ampio sondaggio di opinione tra accademici di tutto il mondo. Ogni anno, infatti, diversi accademici affiliati al THE, sono invitati a esprimere la propria opinione riguardo le istituzioni universitarie di tutto il mondo per i servizi che offrono, la ricerca e l’insegnamento. Gli accademici possono stilare una classifica con massimo 15 atenei e, per ciascuna, selezionare fino a due categorie (le migliori) basandosi sulla propria esperienza o su fonti affidabili e documentate.

Nell’edizione 2025 della classifica, sono stati presi in considerazione 55.000 atenei, una cifra record a dimostrazione dell’affidabilità che il panorama accademico ripone nella valutazione. Grazie ad un campione così vasto è possibile eseguire un’analisi più accurata riguardo la qualità delle università nel mondo.

I parametri che il THE utilizza per il World Reputation Ranking sono i seguenti:

Qualità delle ricerche pubblicate.

Impatto scientifico e accademico.

Capacità di attrarre studenti internazionali.

Il punto di partenza per la Sapienza Università di Roma

Raggiungere il 90° posto nel World Reputation Ranking 2025 ha varie implicazioni positive per la Sapienza, tra cui:

Maggior attrattività per gli studenti internazionali.

Più opportunità di ricevere finanziamenti e stringere partnerships di alto livello.

Riconoscimenti per ricerca a formazione.

Con il raggiungimento di questo traguardo l’Università la Sapienza arricchisce il suo storico curriculum, affermandosi ancora come un’istituzione accademica all’avanguardia. Ma questo risultato rappresenta solo il punto di inizio, l’obiettivo è continuare a migliorare l’istituto investendo in ricerca, infrastrutture e internazionalizzazione. Solo così sarà possibile guadagnare posizioni importanti nel panorama mondiale dell’istruzione universitaria.