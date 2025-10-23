 Roma e Milano le capitali del Wellness - Universita.it
Roma e Milano sono le capitali del Wellness. Questo è quello che emerge da un'analisi da Not Ordinary Water, la startup innovativa che ha lanciato NOW, la prima acqua proteica Whey italiana pronta da bere.

Roma e Milano le capitali del Wellness

da | Ott 2025 | News | 0 commenti

Indice
1. Le città del benessere

La Lombardia si conferma leader con 18,9 miliardi di euro, seguita da Lazio (9,1)Emilia-Romagna (7,8)Veneto (7,4) e Piemonte (6,2). Nel Sud cresce la Campania (4,4 mld), davanti a Sicilia (3,8) e Puglia (3,3).

In particolare le città d’Italia sono Roma (7,7 miliardi) e Milano (6,5 miliardi), seguite da Brescia (2,7)Torino (2,5) e Bergamo (2,3).

Le città del benessere

La Città Metropolitana di Roma si conferma il principale polo del benessere in Italia con un valore di 7,7 miliardi di euro, pari a quasi il 10% dell’intero settore nazionale. Segue Milano, cuore finanziario e creativo del Paese, con 6,5 miliardi di euro.

Subito dopo si collocano Brescia (2,7 miliardi)Torino (2,5) e Bergamo (2,3), a testimonianza della forza economica e sportiva della Lombardia e del Piemonte.

Nelle altre macro-aree italiane emergono: Napoli (1,9 miliardi di euro) come capitale del wellness nel Sud, trainata da turismo, sport e nuove imprese fitness; Bologna (1,8 miliardi di euro) come riferimento per l’Emilia-Romagna, regione che complessivamente genera 7,8 miliardi di euro; Verona (1,5) e Padova (1,4) nel Veneto, territorio che vale 7,4 miliardi di euro; Firenze (1,2) che, insieme a Pisa (0,7) e alle città termali toscane, consolida la Toscana a 5,3 miliardi di euro.

