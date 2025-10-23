Roma e Milano le capitali del Wellness

Roma e Milano sono le capitali del Wellness. Questo è quello che emerge da un’analisi da Not Ordinary Water, la startup innovativa che ha lanciato NOW, la prima acqua proteica Whey italiana pronta da bere.

La Lombardia si conferma leader con 18,9 miliardi di euro, seguita da Lazio (9,1), Emilia-Romagna (7,8), Veneto (7,4) e Piemonte (6,2). Nel Sud cresce la Campania (4,4 mld), davanti a Sicilia (3,8) e Puglia (3,3).

In particolare le città d’Italia sono Roma (7,7 miliardi) e Milano (6,5 miliardi), seguite da Brescia (2,7), Torino (2,5) e Bergamo (2,3).

Le città del benessere

La Città Metropolitana di Roma si conferma il principale polo del benessere in Italia con un valore di 7,7 miliardi di euro, pari a quasi il 10% dell’intero settore nazionale. Segue Milano, cuore finanziario e creativo del Paese, con 6,5 miliardi di euro.

Subito dopo si collocano Brescia (2,7 miliardi), Torino (2,5) e Bergamo (2,3), a testimonianza della forza economica e sportiva della Lombardia e del Piemonte.

Nelle altre macro-aree italiane emergono: Napoli (1,9 miliardi di euro) come capitale del wellness nel Sud, trainata da turismo, sport e nuove imprese fitness; Bologna (1,8 miliardi di euro) come riferimento per l’Emilia-Romagna, regione che complessivamente genera 7,8 miliardi di euro; Verona (1,5) e Padova (1,4) nel Veneto, territorio che vale 7,4 miliardi di euro; e Firenze (1,2) che, insieme a Pisa (0,7) e alle città termali toscane, consolida la Toscana a 5,3 miliardi di euro.