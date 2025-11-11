Roma capitale dell’Orientamento con il Salone Nazionale dello Studente e dell’Educazione Finanziaria

Dal 18 al 20 novembre Roma torna a essere capitale dell’orientamento con la quarta edizione del Salone Nazionale dello Studente e dell’Educazione Finanziaria, in programma alla Fiera di Roma (Padiglione 3, ingresso Est).

Organizzato da Campus, l’evento rappresenta la più grande manifestazione italiana dedicata all’orientamento post diploma: sono attesi oltre 60mila studenti da tutte le regioni italiane, con più di 130 realtà formative tra università, ITS Academy, scuole, accademie e aziende, e oltre 100 incontri e attività in programma.

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara interverrà il 19 novembre nell’incontro “4+2 e ITS: le sfide del sistema formativo per i giovani e il lavoro”. Saranno inoltre presenti INDIRE – Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa e numerosi esperti del mondo della formazione e delle professioni.

Il Salone ospiterà inoltre la sezione dedicata all’Educazione Finanziaria, il principale appuntamento nazionale sull’alfabetizzazione economica per giovani e docenti, realizzato in collaborazione con FEduF e ABI.

Cosa si trova al Salone



Università, ITS Academy, scuole e accademie nazionali e internazionali, aziende, associazioni e istituzioni saranno a disposizione degli studenti per raccontare piani di studio, sbocchi professionali e opportunità formative. Presenti diversi sportelli di counseling dove gli psicologi daranno consigli

su come individuare il proprio percorso post diploma; esperti di aziende forniranno dritte su come costruire il proprio Cv. In programma incontri su Erasmus, opportunità nelle carriere artistiche e creative, clima, ambiente, Intelligenza Artificiale generativa, fisica delle particelle, moda, design e

altro ancora. Gli studenti saranno coinvolti in questionari su scuola e interessi universitari.

Il MIM, Ministero dell’Istruzione e del Merito e INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca, saranno presenti con incontri dedicati a studenti e insegnanti. Un’intera area del Salone sarà dedicata al lavoro con lo spazio #melomerito Area Job, con aziende e realtà importanti del mondo delle professioni.



Il Salone dell’Educazione Finanziaria

Il Salone Nazionale dello Studente è anche il Salone dell’Educazione Finanziaria, il più importante evento dedicato all’alfabetizzazione finanziaria dei giovani e alla preparazione in materia per i docenti. L’obiettivo è mettere in contatto le scuole con istituzioni finanziarie, associazioni bancarie e operatori del settore. Il Salone prevede un intenso percorso di incontri e convegni per chi vuole saperne di più su finanza, economia, imprenditoria, gestione del denaro, previdenza, Borsa, investimenti.

Come partecipare

L’evento si svolgerà dalle 9:00 alle 13:30 nei tre giorni, con ingresso gratuito previa registrazione sul sito ufficiale.

Per le scuole che necessitano di trasporto, è attiva la partnership con WeTheFun per prenotare pullman dedicati.