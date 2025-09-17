“Ritorno al Futuro” al cinema il 21 Ottobre

Il 21 Ottobre è il “Ritorno al Futuro Day”. Il celebre film interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd uscì nelle sale nel 1985.

Il primo capitolo del franchise di Ritorno al Futuro, è considerato un’icona del cinema degli anni ottanta, avendo riscosso un grande successo a livello internazionale. Nel 1986 la pellicola fu candidata a 4 Premi Oscar, vincendo il Miglior montaggio sonoro.

Come ogni anno, i fan più appassionati sanno che il 21 ottobre non è una data qualsiasi, ma la data: quella in cui Marty viaggia nel tempo nel secondo capitolo della trilogia e che, dal 2015, è diventata ufficialmente il giorno delle celebrazioni internazionali dedicate al film. Per l’occasione, Nexo Studios invita tutti gli spettatori a recarsi in sala con i propri outfit ispirati al film, che si tratti di un gilet rosso, di un camice da scienziato o di un paio di Nike Mag. L’obiettivo? Radunare il più grande gruppo di fan davanti agli schermi italiani, immortalare l’impresa con una foto da postare con l’hashtag #RitornoAlFuturoDay40 e condividere la passione per una saga che ha attraversato generazioni. I cosplay più belli verranno ripresi sui canali social di Nexo Studios.

La mostra del “Ritorno al Futuro”

In occasione del 40° anniversario, il RITORNO AL FUTURO DAY si celebra anche con la collaborazione esclusiva tra i cinema e la mostra-evento “BACK IN TIME – THE EXHIBITION”, organizzata da Infinity Events in collaborazione con Ritorno al Futuro Italia APS, e aperta fino al 26 ottobre 2025 a Villa Beretta Magnaghi a Marcallo con Casone (MI). Un’esposizione immersiva di oltre 2.000 mq, che raccoglie più di 100 memorabilia originali e certificate di produzione, provenienti dal Back To The Future Museum.

In mostra: oggetti di scena, costumi, concept art, storyboard inediti, veicoli iconici (tra cui la DeLorean DMC12, la Ford di Biff, il Volkswagen T2 Bus dei terroristi libici e la Toyota Hilux SR5 di Marty), ma anche ambientazioni ricostruite come la Torre dell’Orologio, il Lou’s Cafe, il ballo “Incanto sotto al mare” e molto altro. Per festeggiare quest’esperienza unica, gli spettatori che si presenteranno al cinema con il biglietto della mostra avranno diritto ad acquistare un biglietto del cinema a prezzo ridotto e lo stesso accadrà per coloro che visiteranno la mostra col biglietto o la prenotazione dell’evento cinematografico e potranno avere il 20% di sconto su tutte le tipologie di biglietti disponibili, da richiedere direttamente in biglietteria “on-site”. Parte del ricavato della mostra sarà devoluto a Team Fox, l’associazione fondata da Michael J. Fox a sostegno della ricerca sul Parkinson. Un’occasione per unire divertimento, memoria e solidarietà.

Ma le sorprese non finiscono qui. In attesa del ritorno in sala, un countdown social scandirà i giorni che ci separano dall’evento, animando le pagine ufficiali di Nexo Studios e del BacktotheFutureMuseum con scene, curiosità e citazioni storiche.