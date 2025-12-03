Risultati test Medicina 2025: qui tutto ciò di cui hai bisogno

I risultati del test Medicina 2025 rappresentano il passaggio cruciale del nuovo semestre filtro, introdotto quest’anno per sostituire il tradizionale quiz a crocette. La pubblicazione del primo appello, prevista per il 3 dicembre su piattaforma Universitaly, offre ai candidati una visione chiara dell’esito delle tre prove obbligatorie in Chimica, Fisica e Biologia. Si tratta del primo vero momento di selezione: solo chi ha raggiunto la soglia minima di 18/30 in ciascuna prova accede alla graduatoria nazionale di gennaio.

Il semestre filtro ha coinvolto circa 55.000 studenti, mentre i posti disponibili a livello nazionale oscillano tra 22.000 e 24.000, considerando Medicina e Odontoiatria. La competizione rimane elevata, ma la nuova modalità punta a premiare la preparazione progressiva maturata durante i corsi universitari del semestre autunnale.

Struttura del test e criteri di valutazione

Per interpretare correttamente i risultati del test Medicina 2025, è fondamentale ricordare la struttura delle prove. Il semestre filtro prevede tre esami scritti distinti:

Chimica con elementi di biochimica

Fisica

Biologia

Ogni prova contiene 31 quesiti da completare in 45 minuti, con domande a scelta multipla e quesiti a completamento. Il sistema di valutazione è uniforme per tutte le materie: +1 punto per risposta corretta, –0,1 per risposta errata, 0 per mancata risposta, con possibilità di lode nei casi di elaborati particolarmente completi.

Il superamento della soglia minima (18/30 per ciascuna disciplina) rappresenta il criterio discriminante per essere ammessi alla graduatoria. Non basta ottenere un buon punteggio complessivo: ogni prova è indipendente e deve essere superata singolarmente.

Questa impostazione differenzia nettamente il semestre filtro dal precedente esame d’ingresso, riducendo l’incidenza della fortuna e ponendo al centro la preparazione scientifica maturata nei mesi precedenti.

Calendario ufficiale dei risultati del test di Medicina e delle graduatorie

Il processo del semestre filtro si articola in più fasi scandite da date ufficiali. Gli studenti devono monitorare con attenzione la piattaforma Universitaly per seguire l’avanzamento della procedura. Le principali scadenze sono le seguenti:

3 dicembre 2025 : pubblicazione dei risultati del primo appello

: pubblicazione dei risultati del primo appello 10 dicembre 2025 : secondo appello per gli studenti che devono ancora sostenere le prove

: secondo appello per gli studenti che devono ancora sostenere le prove Entro il 23 dicembre 2025 : pubblicazione dei risultati del secondo appello

: pubblicazione dei risultati del secondo appello 12 gennaio 2026 : uscita della graduatoria nazionale del test Medicina 2025

: uscita della del test Medicina 2025 13-16 gennaio 2026: finestra ufficiale per le immatricolazioni

La disponibilità di due appelli consente una seconda possibilità a chi, per motivi didattici o personali, non ha partecipato alla prima sessione. Tuttavia la graduatoria rimane unica, nazionale e basata sui migliori punteggi disponibili al termine delle due prove.

Come interpretare i risultati del test Medicina 2025

Una volta pubblicati, i risultati devono essere letti considerando tre elementi principali:

Superamento della soglia di 18/30 in tutte le prove Punteggio totale utile ai fini della graduatoria Distribuzione dei punteggi a livello nazionale

Rispettare la soglia minima è il prerequisito per entrare nella graduatoria. Tra i candidati che l’hanno superata, la competizione si sposta sulla posizione finale, determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle tre prove. I punteggi alti in Chimica e Biologia risultano particolarmente decisivi, poiché queste discipline rappresentano il cuore del percorso formativo dei corsi di Medicina e Odontoiatria.

La graduatoria nazionale non assegna ancora il posto definitivo. Stabilisce invece il posizionamento relativo, indispensabile per procedere all’immatricolazione nella sede prescelta. In un sistema con oltre 55.000 iscritti iniziali e circa 22.000-24.000 posti, anche pochi decimi di punto possono determinare differenze significative.

Cosa succede in caso di mancato superamento

Gli studenti che non superano uno o più esami del semestre filtro non accedono ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. Il percorso viene interrotto automaticamente, come previsto dal nuovo regolamento ministeriale, anche se la media complessiva dovesse risultare positiva.

Per chi non supera il test Medicina 2025, la normativa consente due alternative:

Proseguire negli insegnamenti affini scelti in fase di iscrizione (Biotecnologie, Scienze biologiche, Farmacia, Chimica o altri corsi indicati dall’ateneo).

scelti in fase di iscrizione (Biotecnologie, Scienze biologiche, Farmacia, Chimica o altri corsi indicati dall’ateneo). Ripresentarsi al semestre filtro dell’a.a. successivo.

I corsi affini offrono una continuità formativa basata sulle stesse materie scientifiche alla base del test, permettendo allo studente di mantenere una direzione coerente anche senza il passaggio immediato a Medicina.

Prossimi passi per chi ha superato il primo appello

Gli studenti che hanno superato le tre prove del primo appello devono monitorare l’area riservata di Universitaly e verificare la posizione nella graduatoria di gennaio. I passaggi successivi sono:

Controllare l’esattezza dei dati inseriti nel portale

Preparare la documentazione utile all’immatricolazione

Verificare la disponibilità dei posti nella sede indicata come prima scelta

Attendere l’apertura della finestra 13-16 gennaio per finalizzare l’iscrizione

È consigliabile tener conto dell’effetto della seconda sessione: alcuni candidati del secondo appello potrebbero superare la soglia con punteggi superiori e modificare l’ordine della graduatoria definitiva.