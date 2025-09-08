Riscatto laurea: cos’è e perché può essere utile?

Il riscatto della laurea è uno strumento previdenziale che consente di trasformare gli anni universitari in contributi pensionistici. Grazie a questa possibilità, gli anni trascorsi sui libri diventano utili al calcolo della pensione futura. Per molti giovani e lavoratori, rappresenta un modo per colmare periodi senza contribuzione. In alcuni casi può anche permettere di anticipare l’età della pensione.

Il riscatto laurea è una misura gestita dall’INPS, che permette di trasformare gli anni di studio in contributi pensionistici validi. Questa opportunità non riguarda solo chi già lavora, ma anche chi è inoccupato e vuole tutelarsi per il futuro. Si tratta di una decisione complessa, che richiede attenzione e conoscenza delle diverse modalità disponibili. Scopriamolo insieme.

A cosa serve il riscatto laurea

Il riscatto laurea ha due principali funzioni: migliorare il diritto alla pensione e incrementare il calcolo. Nel primo caso, serve per raggiungere prima i requisiti contributivi richiesti dalla normativa. Nel secondo caso, consente di aumentare l’importo dell’assegno pensionistico grazie ai versamenti aggiuntivi.

È bene chiarire che gli effetti variano molto a seconda della carriera lavorativa di ciascuno. Per chi ha iniziato a lavorare presto, riscattare la laurea può avere un impatto importante sull’anticipo pensionistico. Al contrario, per chi ha iniziato tardi, gli anni riscattati potrebbero incidere più sul calcolo dell’assegno che sull’età di uscita dal lavoro.

Va inoltre considerato che l’efficacia del riscatto laurea dipende dalla continuità contributiva futura. Se la carriera lavorativa presenta interruzioni frequenti, i benefici potrebbero ridursi. Per questo motivo è sempre utile valutare bene gli obiettivi personali prima di procedere.

Chi può richiederlo?

Possono richiedere il riscatto laurea tutti coloro che hanno conseguito un titolo universitario valido. Rientrano in questa categoria lauree triennali, magistrali, a ciclo unico e diplomi universitari equiparati. Non sono invece riscattabili i master o i corsi non riconosciuti dal sistema universitario.

Il periodo oggetto di riscatto corrisponde alla durata legale del corso, non al tempo effettivo impiegato. Ciò significa che gli anni fuori corso non rientrano nel calcolo. È inoltre fondamentale che il periodo da riscattare non sia già coperto da contributi previdenziali. Se durante gli studi si è svolto un lavoro regolare con versamento contributi, solo i periodi scoperti possono essere riscattati.

La richiesta può essere avanzata sia da lavoratori già iscritti a una gestione previdenziale, sia da soggetti inoccupati. Non esiste un limite di età, quindi anche chi ha terminato gli studi da anni può fare domanda. In caso di doppia laurea è possibile riscattare più titoli, con oneri aggiuntivi.

La domanda deve essere presentata all’INPS, che verifica la regolarità dei periodi riscattabili e determina l’onere da versare.

Costi per il riscatto

Il costo del riscatto laurea varia in base al periodo degli studi e al sistema applicato. Le modalità sono quattro:

Sistema contributivo (anni dopo il 1996): il costo si calcola sul reddito annuo e aliquota contributiva, moltiplicati per gli anni riscattati. Sistema retributivo (anni prima del 1996): il calcolo si basa sulla cosiddetta “riserva matematica”, che considera l’aumento della pensione futura. Riscatto agevolato: prevede un costo fisso per ogni anno da riscattare, pari a 6.123,15 euro nel 2025. Riscatto per inoccupati: si applica a chi non ha ancora versato contributi e si basa sul minimale contributivo degli artigiani e commercianti.

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o a rate, fino a 120 mensilità senza interessi. Inoltre, l’onere è deducibile o detraibile fiscalmente, riducendo l’impatto reale della spesa. Anche i genitori possono sostenere la spesa per un figlio a carico, beneficiando di vantaggi fiscali specifici.

Conviene davvero riscattare la laurea?

Stabilire se il riscatto laurea conviene non è semplice, perché dipende dalla situazione personale. Per chi ha una carriera stabile e redditizia, riscattare può aumentare in modo significativo la pensione futura. Allo stesso modo, chi si è laureato in corso e ha iniziato a lavorare subito potrebbe anticipare l’uscita dal lavoro.

Tuttavia, non mancano i casi in cui il beneficio è minimo o addirittura inesistente. Per chi ha iniziato a lavorare tardi, l’uscita dal lavoro rimane legata all’età pensionabile, indipendentemente dagli anni riscattati. In altri casi, l’anticipo della pensione può ridurre l’importo dell’assegno, perché i contributi accumulati devono coprire un numero maggiore di anni.

Il riscatto laurea agevolato sembra conveniente per tutti, ma non sempre è così. Alcuni lavoratori rischiano di perdere requisiti specifici, come la pensione anticipata contributiva. Per questo è fondamentale analizzare attentamente la propria posizione previdenziale e, prima di decidere, richiedere una simulazione all’INPS o farsi assistere da un consulente qualificato.

Valuta con attenzione!

Il riscatto laurea è una possibilità utile, ma non va bene per tutti. Ogni percorso lavorativo presenta caratteristiche differenti, e i benefici dipendono da molti fattori. Bisogna considerare l’età di inizio del lavoro, la stabilità occupazionale, il reddito e le prospettive pensionistiche.

In ogni caso, si tratta di uno strumento che merita attenzione, soprattutto in un contesto di crescente incertezza previdenziale. I laureati italiani sono in aumento, e con loro cresce la necessità di pianificare il futuro economico. Valutare il riscatto laurea significa investire su sé stessi, cercando di garantire maggiore sicurezza nel tempo.