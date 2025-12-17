Riscatto laurea 2026, cosa cambia con la Manovra sulle pensioni

Il riscatto della laurea è uno degli strumenti più discussi in tema previdenziale, soprattutto per chi ha iniziato a lavorare tardi o ha avuto carriere discontinue. Con la Manovra 2026, il meccanismo viene profondamente rivisto sia per quanto riguarda la pensione anticipata sia per il peso effettivo degli anni riscattati. Le modifiche però non incidono sui costi di riscatto, ma sulla loro spendibilità nel tempo, con effetti concreti soprattutto per i giovani.

Il nuovo contesto previdenziale della Manovra 2026

La Manovra introduce un principio chiaro, quello di rendere più graduale l’accesso alla pensione anticipata, riducendo l’impatto di strumenti che consentono di “anticipare” artificialmente l’uscita dal lavoro. Ma attenzione, il riscatto della laurea non viene abolito, bensì perde progressivamente efficacia come leva per raggiungere prima i requisiti contributivi.

Il sistema rimarrà formalmente invariato, ma cambieranno le regole per la decorrenza e di valorizzazione degli anni riscattati, in particolare per chi maturerà i requisiti pensionistici dopo il 2026.

Come cambia la finestra mobile?

Una delle novità centrali riguarda la finestra mobile, ossia il periodo che va dal momento in cui si maturano i requisiti contributivi e l’effettivo pagamento pensionistico.

La finestra mobile per la pensione anticipata viene progressivamente allungata .

. L’attesa potrebbe arrivare fino a 6 mesi aggiuntivi , a seconda dell’anno di maturazione dei requisiti.

, a seconda dell’anno di maturazione dei requisiti. Il meccanismo vale sia per chi accede con contribuzione ordinaria sia per chi utilizza il riscatto laurea.

Ciò significa che, anche raggiungendo in tempo i contributi richiesti, l’assegno pensionistico arriverà più tardi rispetto ai tempi che erano in passato.

Il riscatto laurea vale sempre meno nel tempo?

Il punto più delicato della Manovra 2026 riguarda il peso effettivo del riscatto della laurea ai fini del requisito contributivo. Gli anni universitari riscattati né spariscono e né vengono ricalcolati, tuttavia non saranno più considerati integralmente per anticipare l’uscita dal lavoro.

In poche parole, per chi maturerà questi requisiti pensionistici dal 2031 in poi, solo una quota dei mesi riscattati concorre al raggiungimento della soglia necessaria per la pensione anticipata. Comunque la riduzione sarà progressiva, con un meccanismo a scaglioni che andrà a penalizzare soprattutto chi utilizza il riscatto come strumento principale per anticipare la pensione.

Chi sarà il più colpito dalle nuove regole?

Le modifiche introdotte dalla Manovra 2026 non hanno un impatto uniforme. Da un lato, i soggetti più esposti sono:

giovani lavoratori con carriere iniziate tardi,

laureati che stanno valutando oggi il riscatto in ottica previdenziale,

chi punta al pensionamento anticipato sfruttando gli anni universitari riscattati.

Dall’altra parte, invece, i meno penalizzati risultano:

i lavoratori prossimi alla pensione,

chi utilizza il riscatto soprattutto per incrementare l’importo dell’assegno, ma non per anticipare la decorrenza,

chi ha una carriera retributiva lunga e continuativa.

Questi cambiamenti, dettati dalla riforma, vogliono lanciare un messaggio chiaro e conciso: il riscatto della laurea è uno strumento valido, ma non sarà più una scorciatoia.

Cosa invece non cambia per il riscatto laurea?

Tralasciando per un momento le novità, è importante anche chiarire cosa invece rimane invariato, al fine di evitare interpretazioni sbagliate. Tra le regole che rimangono le stesse troviamo:

le modalità di richiesta,

i criteri di calcolo,

la distinzione tra riscatto ordinario e riscatto agevolato,

l’utilizzo del riscatto per incrementare il monte contributivo.

Quindi, questo significa che il riscatto continua ad avere valore sul piano economico dell’assegno finale, soprattutto nel sistema contributivo.

Conviene ancora riscattare la laurea?

La risposta non è sempre uguale, cambia a seconda degli obiettivi:

Per chi mira solo ad anticipare l’uscita dal lavoro, il riscatto della laurea diventa meno vantaggioso nel medio-lungo periodo.

Per chi invece vuole aumentare la pensione futura, ha una carriera discontinua o intende coprire “vuoti contributivi” il riscatto può restare uno strumento utile, se valutato con attenzione.

In ogni caso, la Manovra 2026 impone un cambio di prospettiva dove il riscatto non va più considerato automaticamente conveniente, ma viene inserito in una strategia previdenziale complessiva.

Il riscatto laurea è uno strumento da valutare con maggior consapevolezza

Le novità introdotte sul riscatto laurea segnano un passaggio importante nella politica previdenziale italiana. L’obiettivo è rendere il sistema più sostenibile nel lungo periodo, tuttavia l’effetto collaterale prevede una maggiore complessità per chi deve prendere decisioni oggi con effetti tra venti o trent’anni.

Per studenti, giovani lavoratori e laureati, il 2026 rappresenta quindi uno spartiacque, dove il riscatto laurea resta possibile, ma non è più una scelta neutra. Informarsi, simulare gli scenari e valutare tempi e costi diventa essenziale.