Riforma Medicina: 50 milioni dal MUR per sostenere gli atenei

La riforma di Medicina entra nella sua fase operativa con un investimento da 50 milioni di euro, destinato a ben 44 atenei statali. Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato il decreto di riparto dei fondi, pensato per accompagnare gli atenei nel primo anno di attuazione del semestre filtro, la grande novità che ha sostituito il vecchio test d’ingresso.

Le risorse saranno destinate a potenziare infrastrutture, laboratori, spazi didattici e servizi per studenti, sostenendo concretamente l’avvio del nuovo modello di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria.

Come saranno ripartiti i fondi del MUR?

Il decreto firmato dalla ministra Anna Maria Bernini prevede una distribuzione in tre componenti principali:

Una quota standard da 11 milioni di euro , ripartita in misura uguale tra i 44 atenei coinvolti (250.000€ ciascuno).

da , ripartita in misura uguale tra i 44 atenei coinvolti (250.000€ ciascuno). Una quota variabile da 30 milioni , assegnata in base al numero di studenti iscritti al semestre aperto.

da , assegnata in base al numero di studenti iscritti al semestre aperto. Una quota aggiuntiva da 9 milioni, destinata alle università che hanno aumentato i posti disponibili nei corsi di Medicina e Chirurgia in lingua italiana per l’a.a. 2025/26.

Complessivamente, gli slot per i futuri medici salgono a 24.026, con 3.002 posti in più rispetto al precedente anno accademico.

Tra gli atenei che beneficiano dei finanziamenti più consistenti troviamo: La Sapienza di Roma (3,98 milioni), Federico II di Napoli (2,85 milioni), Bologna (2,39 milioni), Milano Statale (2,29 milioni) e Padova (2,25 milioni). Il sostegno economico si inserisce perfettamente in un percorso più ampio di rinnovamento che mira a garantire una transizione ordinata verso il nuovo sistema di selezione.

Per comprendere in dettaglio i meccanismi introdotti, ti consigliamo di consultare la guida completa alla riforma di Medicina 2025.

Riforma di Medicina e semestre aperto, come funzionano gli esami ora?

Il semestre aperto rappresenta il cuore della riforma di Medicina. Gli studenti hanno potuto iscriversi liberamente ai corsi introduttivi nelle tre materie fondamentali (Biologia, Chimica e Fisica) che costituiscono la base comune del nuovo percorso di selezione. Durante questo periodo, non è più previsto un test a crocette iniziale. La selezione avverrà attraverso tre esami universitari da 6 CFU ciascuno, per un totale di 18 crediti formativi.

Le prove nazionali si svolgeranno in due date uniche su tutto il territorio:

20 novembre 2025 (prima sessione), con iscrizioni aperte fino al 15 novembre.

(prima sessione), con iscrizioni aperte fino al 15 novembre. 10 dicembre 2025 (seconda sessione), con termine di registrazione al 6 dicembre.

Il superamento di tutti e tre gli esami consentirà di accedere alla graduatoria nazionale e di concorrere per uno dei posti disponibili nel secondo semestre, scegliendo fino a dieci sedi universitarie.

Presenze e diritto allo studio

Uno degli aspetti centrali della riforma riguarda la frequenza obbligatoria per essere ammessi agli esami. Gli studenti dovranno infatti aver partecipato almeno al 51% delle attività formative. Alcuni atenei hanno fissato soglie più alte, ma è prevista anche la possibilità di accedere alle prove anche in caso di mancanza di presenza, purché si completino le attività di recupero organizzate dall’università.

Questo approccio punta a garantire equilibrio tra rigore formativo e inclusione, due principi alla base del diritto allo studio. Il finanziamento ministeriale aiuta proprio in questo senso, le risorse saranno utilizzate anche a potenziare i servizi di tutoraggio, per migliorare l’accessibilità alle strutture e sostenere gli studenti provenienti da contesti più fragili. La riforma, oltre a rivedere l’accesso, punta infatti a ridurre le disparità territoriali e a rendere il percorso di formazione medica più sostenibile e meritocratico.

Un investimento strategico per le università italiane

Il decreto non è quindi soltanto un intervento economico, ma una misura strategica per rendere la riforma di Medicina sostenibile sul lungo periodo.

Le università avranno i fondi per:

ampliare aule, laboratori e spazi didattici

migliorare l’offerta formativa nel semestre filtro

potenziare la didattica digitale e l’assistenza agli studenti

garantire standard di qualità uniformi tra gli atenei

Si tratta di un investimento che va a supportare l’efficienza del sistema universitario e la qualità dell’insegnamento, in linea con l’obiettivo di un accesso più equo e competitivo per le professioni sanitarie.

Prospettive e sfide future della riforma di Medicina

Con il nuovo stanziamento di 50 milioni, il MUR conferma la volontà di accompagnare concretamente la riforma di Medicina, sostenendo gli atenei nella fase di transizione e garantendo agli studenti le migliori condizioni di apprendimento. Il semestre aperto segna una svolta nel modo di accedere ai corsi di Medicina: meno selezione iniziale, più formazione e più opportunità.

La sfida ora sarà consolidare il modello, assicurando che le risorse investite si traducono in una didattica di qualità, in spazi adeguati e in un reale potenziamento del diritto allo studio.