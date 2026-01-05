 Riforma Bernini: aumenta la mobilità per i professori e ricercatori - Universita.it
allenati con i nostri test di ammissione e orientamento gratuiti

test di ammissione
PREPARATI AI TEST PER
ACCEDERE AI CORSI DI LAUREA

TEST PSICOLOGIA
ALLENATI PER IL TEST
DI INGRESSO A PSICOLOGIA

TEST DI ORIENTAMENTO
VALUTA L’AREA DI STUDI
PIU’ ADATTA A TE

TEST DI RI-ORIENTAMENTO
VERIFICA SE IL TUO PERCORSO
DI STUDI È QUELLO GIUSTO

Mobilità e professori

Riforma Bernini: aumenta la mobilità per i professori e ricercatori

da | Gen 2026 | News | 0 commenti

Indice
1. Le novità della Riforma Bernini

Il disegno di legge sulla riforma del reclutamento universitario, detta Riforma Bernini, approvato dal Senato il 9 dicembre è ora all’esame della Camera. Tra le principali novità, c’è la modalità di assunsione negli Atenei. Il provvedimento aumenta dal 20 al 25% la quota di posti riservati a docenti e ricercatori provenienti da altri atenei o enti di ricerca, con l’obiettivo di favorire la mobilità e la circolazione dei talenti.

La riforma prevede inoltre incentivi per la mobilità “a progetto”, permettendo la chiamata diretta di professori ordinari e associati con almeno cinque anni di servizio, senza la necessità di bandi preliminari, a condizione che l’ateneo sia in equilibrio finanziario.

Le novità della Riforma Bernini

La riforma mira a rinnovare profondamente il sistema di reclutamento dei docenti e ricercatori universitari in Italia, superando alcune criticità della legge 240/2010 della Legge Gelmini per rendere le assunzioni più snelle, trasparenti e orientate alla qualità.

Uno dei cambiamenti più importanti è l’abolizione dell’ Abilitazione Scientifica Nazionale, che finora rappresentava una valutazione nazionale obbligatoria per poter partecipare ai concorsi. Al suo posto, il candidato dovrà autocertificare il possesso dei requisiti scientifici e di produttività tramite una piattaforma digitale gestita dal Ministero e questi requisiti saranno definiti per ogni settore disciplinare.

Gli atenei possono così valutare i requisiti e selezionano i candidati in autonomia, con commissioni locali e sorteggiate da liste biennali.

FacebookTwitterEmailWhatsAppLinkedInTelegram
Registrati
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

I NOSTRI QUIZ

TEST DI AMMISSIONE
TEST DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
TEST DI PSICOLOGIA
TEST DI RI-ORIENTAMENTO

I NOSTRI MIGLIORI
CORSI DI LAUREA

Chat
Hai bisogno di aiuto?