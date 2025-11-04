Reti e Uninettuno: Percorsi formativi in intelligenza artificiale e data science

Reti (RETI:IM), tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, specializzata nei servizi di System Integration, società benefit quotata su Euronext Growth Milan, insieme all’Università Telematica Internazionale Uninettuno, hanno avviato la prima edizione di due nuovi percorsi formativi.

Intelligenza Artificiale e Data Science

Il Master Universitario di I° livello in “Intelligenza Artificiale e Data Science” rivolto a laureti e professionisti che desiderano potenziare le proprie competenze per gestire e governare i dati e le tecnologie emergenti. In particolare, il master dalla durata di un anno prevede 1.500 ore di attività formativa e studio così suddivise: 188 ore di lezione frontale, 125 ore di project work e 200 ore di stage/tirocinio.

Le attività didattiche si svolgeranno all’interno del Cyberspazio Didattico, dove si potrà accedere ai materiali didattici e al tutoring a distanza. Inoltre, dal 23 al 27 marzo 2026 è previsto un modulo intensivo integrato nel percorso blended, che si terrà in presenza in Campus Reti. Durante questa settimana, i partecipanti approfondiranno le competenze acquisite attraverso attività pratiche, workshop e sessioni di confronto con docenti specializzati con grande expertise nel settore IT. L’esperienza mira, infatti, a consolidare l’apprendimento e a favorire lo scambio di conoscenze tra i partecipanti. Al termine della formazione sarà rilasciato un diploma e saranno conseguiti 60 crediti universitari (CFU) in vista di un’eventuale iscrizione universitaria.

Sulla stessa scia, anche il Corso di alta formazione in Data Science e Intelligenza Artificiale è rivolto a tutti coloro che sono in possesso di un diploma e vogliono approfondire l’utilizzo di queste tecnologie. Gli iscritti avranno accesso a sei moduli dedicati all’Intelligenza Artificiale, al Machine Learning e alla Data Science che saranno usufruibili nell’arco di nove mesi per un totale di 1.125 ore di impegno complessivo tra lezioni, studio individuale e project work. Anche per questo percorso è prevista una settimana in presenza in Campus Reti, indicativamente dal 2 al 7 febbraio 2026, per consolidare quanto si è appreso e approfondire gli insight dal mondo IT: dalle tendenze di mercato all’applicazione di queste tecnologie. Al termine del percorso, gli studenti potranno ottenere fino a 45 crediti universitari (CFU) riconosciuti al momento di un’iscrizione futura.

Per maggiori informazioni e per iscriversi alla prossima edizione, consultare i seguenti link:

–  Master Universitario di I° livello in “Intelligenza Artificiale e Data Science”

– Corso di alta formazione in “Data Science e Intelligenza Artificiale”