Regali di laurea originali? Idee per lui e per lei

Regali laurea originali: una ricerca che, anno dopo anno, continua a mettere in crisi amici, parenti e partner del neodottore o della neodottoressa. D’altronde, trovare un’idea che non sia già vista, scontata o – peggio ancora – impersonale è tutt’altro che semplice. La penna elegante? Già fatta. L’orologio con incisione? Un classico, ma rischia di restare in fondo al cassetto.

E allora, come si fa a trovare idee regali laurea che abbiano davvero senso? L’alternativa, oggi sempre più apprezzata, è smettere di pensare a un oggetto e iniziare a pensare a un’esperienza. Un momento da vivere, da ricordare, da raccontare. Una parentesi rigenerante dopo anni di studio, appelli e sessioni infinite.

Il ventaglio di proposte, da questo punto di vista, è sempre più ricco: dai soggiorni rilassanti alle fughe romantiche, dalle degustazioni stellate ai weekend culturali. Ed è proprio in questo contesto che la nostra redazione ha esplorato alcune delle soluzioni più interessanti per chi cerca un regalo di laurea per lui o per lei che lasci davvero il segno.

Esperienze, non oggetti: quando il regalo diventa un ricordo

Non è una moda passeggera: regalare esperienze è una scelta sempre più diffusa – e a ragione. I motivi? Sono più personali, più coinvolgenti, più memorabili. Un viaggio, una cena, una giornata in Spa non si dimenticano.

Tra le proposte che abbiamo valutato, alcune si distinguono per cura nei dettagli, varietà e qualità dell’offerta. È il caso, ad esempio, dei regali di laurea originali firmati Boscolo Gift, che offrono centinaia di esperienze in Italia e in Europa: hotel selezionati, ristoranti gourmet, percorsi benessere, pacchetti culturali. Una formula flessibile, che permette al neolaureato di scegliere quando partire e dove andare, senza vincoli rigidi.

Ma l’elemento più interessante è che non si tratta solo di viaggi: si tratta di momenti. Di tempo ritrovato, da vivere da soli o in compagnia. Ed è questo, oggi, il lusso più prezioso.

Regali di laurea per lui: emozione, stile e libertà

I regali laurea uomo non devono per forza cadere nei soliti cliché. Certo, i gusti personali contano sempre, ma proprio per questo un regalo originale può sorprendere molto più di un oggetto “sicuro”.

Un weekend in pista alla guida di una supercar, una notte in un castello sulle colline toscane, una cena con vista su una città d’arte: sono esperienze che combinano emozione, stile e libertà.

Nel nostro confronto tra le diverse proposte, i regali di laurea per un uomo firmati Boscolo Gift si sono distinti per la puntualità dell’assistenza e la qualità delle strutture partner. Ma gli operatori del settore, ovviamente, sono molti. Parliamo di Smartbox, Emozione3 e Regali.it, Golden Moments, LiveinUp o Elesta Travel. A voi la scelta.

Regali di laurea per lei: gusto, relax e nuovi inizi

Una laurea è anche un momento di passaggio. Di chiusura, ma anche di apertura. E allora, quale occasione migliore per regalare un po’ di tempo per sé, per rallentare e ricaricare le energie?

Se stai cercando un regalo per laurea ragazza che sia davvero azzeccato, le esperienze che puntano sul benessere e sul lifestyle sono una garanzia. Parliamo di Spa immerse nel verde, boutique hotel in città d’arte, weekend tra moda e design, magari con un aperitivo vista skyline a Milano o un massaggio rilassante dopo una visita alla Biennale di Venezia.

Chi cerca regali di laurea per una donna troverà soluzioni curatissime, che coniugano comfort e originalità. Ma anche qui, il consiglio resta lo stesso: scegli esperienze che parlino alla persona, non solo alla sua età o al suo genere.

Festeggia la laurea con stile (e tantissimi ricordi)

Alla domanda “Cosa si regala a una laurea?”, la risposta più interessante è anche la più semplice: qualcosa che resti. E oggi ciò che resta, più di ogni altra cosa, è il tempo. Un regalo ben pensato non è necessariamente il più costoso, ma il più significativo. E le idee regalo laurea basate sulle esperienze – che si tratti di relax, cultura, avventura o gusto – stanno conquistando sempre più persone proprio per questo.

Se vuoi sorprendere, emozionare e – perché no – dare un po’ di respiro a chi ha appena attraversato la tempesta degli ultimi esami, lasciati ispirare dalle esperienze. Perché tra un oggetto in vetrina e un weekend a Parigi, indovina quale verrà ricordato a distanza di anni?