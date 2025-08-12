Qual è la strada per diventare un Assistente Sociale?

Diventare assistente sociale significa scegliere una professione che mette al centro la dignità umana, il sostegno alle persone più fragili e la promozione dell’inclusione sociale. Se ti interessa un lavoro orientato al benessere collettivo e alla giustizia sociale, questa potrebbe essere la strada giusta per te.

Ma come si diventa assistente sociale in Italia? Qual è il percorso di studi da seguire? E quali sono le competenze richieste?

Chi è l’assistente sociale e cosa fa

L’assistente sociale è un professionista che lavora per aiutare individui, famiglie o gruppi in difficoltà ad accedere a i servizi di welfare, migliorare la propria condizione e recuperare l’autonomia personale e sociale. L’obiettivo di un’assistente sociale è quindi quello di favorire l’integrazione, l’inclusione e partecipazione attiva nella vita comunitaria.

Le sue attività possono variare molto a seconda del contesto lavorativo, ma in generale si occupa di:

assistenza ai minori , anziani, disabili, detenuti e persone in condizioni di marginalità

, anziani, disabili, detenuti e persone in condizioni di marginalità supporta famiglie fragili o in situazioni di crisi

fragili o in situazioni di crisi gestisce le pratiche legate dei minori , come adozione, affido o tutela dei minori

, come adozione, affido o tutela dei minori collaborare con tribunali , consultori, ASL e strutture sanitarie

, consultori, ASL e strutture sanitarie elaborare e coordinare progetti di inclusione sociale, prevenzione e reinserimento

Si tratta quindi di una figura trasversale, presente in ambito pubblico, privato e nel terzo settore, con forte impatto sociale e relazionale.

Il percorso universitario per diventare assistente sociale

Per esercitare la professione di assistente sociale è obbligatorio conseguire una laurea triennale in Servizio Sociale (L-39), superare l’esame di Stato e iscriversi all’Albo professionale degli assistenti sociali (sezione B).

Ecco quali sono i passaggi principali:

Laurea triennale in Servizio Sociale (L-39) – Il corso di laurea fornisce le basi teoriche e pratiche per operare nel sistema dei servizi alla persona. Tra le materie più comuni troviamo sociologia, diritto, psicologia, politiche sociali, metodologia del servizio sociale e un tirocinio formativo. Esame di Stato abilitante – Dopo la laurea è necessario superare un esame composto da due prove scritte, una orale e una pratica. Questo consente di iscriversi all’Albo (sezione B) e lavorare come assistente sociale. Iscrizione all’Albo professionale – L’iscrizione è obbligatoria per esercitare la professione. Ogni regione ha il proprio ordine territoriale, ma l’elenco è gestito anche a livello nazionale. Formazione avanzata (facoltativa) – Chi desidera acquisire competenze manageriali o aspirare a ruoli di supervisione può proseguire con una laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87), che dà accesso alla sezione A dell’Albo come assistente sociale specialista.

TOLC-SU come test di ammissione

Anche se il corso di laurea in Servizio Sociale non è sempre a numero chiuso, molte università prevedono un test di valutazione iniziale. In molti casi si tratta del TOLC-SU, un test erogato da CISIA che verifica le competenze di base degli studenti.

Il TOLC-SU include domande su:

comprensione del testo

conoscenze di lingua italiana

educazione civica

storia e attualità

Ricorda che, anche se il test non è selettivo, se non superato potrebbero esserti assegnati gli OFA (obblighi formativi aggiuntivi) da recuperare durante il primo anno. Per questo è meglio che tu ti alleni con la nostra simulazione TOLC-SU e metti alla prova le tue conoscenze prima dell’immatricolazione.

Le competenze di un assistente sociale

Oltre alla preparazione accademica, un assistente sociale sviluppa una serie di competenze trasversali indispensabili per affrontare le sfide della professione.

Tra le competenze principali troviamo:

Competenze relazionali e comunicative – Saper ascoltare attivamente, comunicare in modo chiaro ed empatico, costruire relazioni di fiducia.

– Saper ascoltare attivamente, comunicare in modo chiaro ed empatico, costruire relazioni di fiducia. Capacità organizzative – Gestire progetti, documentare le attività, lavorare in rete con altri professionisti e istituzioni.

– Gestire progetti, documentare le attività, lavorare in rete con altri professionisti e istituzioni. Pensiero critico e problem solving – Analizzare situazioni complesse, valutare rischi e risorse, prendere decisioni responsabili.

– Analizzare situazioni complesse, valutare rischi e risorse, prendere decisioni responsabili. Resilienza e gestione dello stress – Mantenere il controllo emotivo anche in situazioni delicate, come tutti, abusi o conflitti familiari.

– Mantenere il controllo emotivo anche in situazioni delicate, come tutti, abusi o conflitti familiari. Etica e responsabilità sociale – Rispettare la privacy, agire secondo i principi deontologici della professione, promuovere l’uguaglianza.

Dove trova occupazione un assistente sociale?

Gli sbocchi lavorativi sono molto diversificati. L’assistente sociale può operare in:

Enti pubblici , tra cui comuni, province, regioni, ASL o uffici del Giudice Tutelare.

, tra cui comuni, province, regioni, ASL o uffici del Giudice Tutelare. Sanità pubblica e privata , come ospedali o cliniche.

, come ospedali o cliniche. Terzo settore , quindi ONLUS, ONG e cooperative sociali.

, quindi ONLUS, ONG e cooperative sociali. Scuole e comunità educative , a supporto contro la dispersione scolastica e progetti di inclusione.

, a supporto contro la dispersione scolastica e progetti di inclusione. Ambito penitenziario , come nei carceri.

, come nei carceri. Libera professione, consulenze, mediazione familiare o supporto domiciliare.

La versatilità della figura permette di operare in contesti urbani e rurali, con minori, anziani o persone con disabilità, adattando gli interventi ai bisogni del territorio.

Quanto si guadagna?

Lo stipendio di un assistente sociale dipende da vari fattori, come l’ente di assunzione, il tipo di contratto, anzianità e titolo di studio.

Nel settore pubblico un assistente sociale, assunto tramite concorso, guadagna tra i 1.200 e i 1.600 euro netti al mese.

un assistente sociale, assunto tramite concorso, guadagna tra i e i netti al mese. Nel privato , spesso con cooperative o enti del terzo settore, le retribuzioni possono essere più basse, partendo da 850-1.000 euro netti al mese.

, spesso con cooperative o enti del terzo settore, le retribuzioni possono essere più basse, partendo netti al mese. Come libero professionista, il compenso varia molto in base al numero di incarichi, ai clienti e al territorio. Il tariffario professionale fornisce indicazioni utili, ma non vincolanti.

La laurea magistrale può aprire anche a ruoli dirigenziali, docenze o attività di coordinamento, con compensi superiori.

Scopri se questo è il percorso adatto a te!

Diventare assistente sociale significa mettersi al servizio della collettività, con dedizione, empatia e competenze solide. Se ti riconosci in questa vocazione, il primo passo è scegliere il corso giusto e prepararti all’accesso.

Vuoi capire se questa professione è davvero adatta a te? Scoprilo con il nostro test di orientamento gratuito! In pochi minuti potrai capire se il settore sociale rispecchia le tue inclinazioni, capacità e valori.