Hai terminato gli esami e sei a un passo dalla discussione: adesso è il momento di scoprire tutto sul punteggio della tesi di laurea.

Sei curioso di sapere che valutazione potrebbe essere attribuita al tuo lavoro e di farti un’idea di quale potrebbe essere più o meno il tuo voto di laurea?

Continua a leggere questo articolo per scoprirlo.

Nei paragrafi a seguire ti spiegheremo dettagliatamente i seguenti punti:

Da cosa dipende il punteggio della tesi di laurea Tesi compilativa vs. tesi sperimentale Tesi triennale vs. tesi magistrale

A quanto può ammontare il punteggio della tesi

Quanto incide il punteggio della tesi di laurea sul voto finale

Da cosa dipende il punteggio della tesi di laurea

Come è abbastanza scontato che sia, il punteggio della tesi di laurea dipende prima di tutto dalla qualità generale del lavoro.

Prima ancora di andare a guardare se la tua tesi spicca per originalità, se è stata sviluppata in modo personale e se ha un potenziale impatto in campo scientifico/culturale, saranno valutate la sua correttezza formale nella redazione e il livello di approfondimento del lavoro.

Quindi sappi che a una tesi di laurea sciatta e superficiale, nonostante sia su un argomento insolito o magari addirittura inedito, non sarà mai attribuito un punteggio alto. Anzi, c’è il rischio concreto che non gliene sia attribuito nessuno.

Il punteggio della tesi di laurea sarà, invece, per lo meno medio (e spesso perfino medio-alto), se il lavoro è ben documentato, scritto in maniera corretta e debitamente approfondito.

Tesi compilativa vs. tesi sperimentale

Tra i fattori più rilevanti che influenzano il punteggio della tesi di laurea c’è la tipologia stessa del lavoro.

Tieni presente che, a parità di qualità, una tesi sperimentale vale di più di una compilativa.

Una tesi sperimentale, infatti, essendo frutto di una ricerca compiuta in prima persona, presenta dei tratti di originalità che una tesi compilativa, frutto di una rassegna di studi altrui, non potrà mai avere.

Inoltre, proprio l’originalità della tesi sperimentale le conferisce un potenziale di impatto nell’ambito degli studi relativi alla tematica su cui il lavoro è incentrato. Potenziale che una tesi compilativa, per forza di cose, non può avere, essendo basata su lavori già pubblicati.

In generale, di norma il massimo del punteggio della tesi di laurea può essere raggiunto solo con una tesi sperimentale.

Questo, però, non significa che, se hai scelto una tesi compilativa, dovrai rinunciare al sogno del 110 e lode. Se il tuo lavoro è valido, la tua media è sufficientemente alta e la tua discussione sarà brillante, l’agognato traguardo è comunque alla tua portata.

Tesi triennale vs. tesi magistrale

Per capire quale potrà essere il punteggio della tesi di laurea che ti sarà attribuito devi anche considerare il livello del titolo che stai per conseguire.

Nella maggior parte degli atenei, il punteggio massimo che possono ottenere le tesi di laurea magistrale è più alto (in alcuni casi addirittura doppio), rispetto a quello che può essere assegnato per le tesi triennali.

Il motivo è piuttosto ovvio: solitamente il tempo dedicato alla tesi magistrale è nettamente superiore. Di conseguenza, il lavoro che ne viene fuori è più complesso sia a livello di argomento sia nel modo in cui lo stesso è sviluppato.

Al contempo, la rilevanza nell’ambito del percorso formativo del lavoro preparatorio di studio e ricerca e di quello di stesura della tesi stessa è indubbiamente maggiore.

Quindi, se stai per discutere una tesi triennale, sappi che nei corsi di primo livello il punteggio della tesi di laurea incide sul voto finale in misura molto modesta. Se, invece, ti avvii a diventare un dottore magistrale, la tua tesi “peserà” un po’ di più.

A quanto può ammontare il punteggio della tesi

Non c’è una regola generale che stabilisca i valori minimi e massimi attribuibili come punteggio della tesi di laurea. Per cui, per sapere con certezza quanti punti potrebbero essere assegnati al tuo lavoro nella migliore e nella peggiore delle ipotesi, dovrai chiedere informazioni alla segreteria didattica del tuo dipartimento o al tuo relatore.

Come indicazione di massima, però, tieni presente che il punteggio della tesi di laurea di solito è compreso in una fascia che va da 0 a circa 6-7 punti. Molto raramente, e solo per tesi sperimentali di laurea magistrale, si arriva fino a 10 punti.

In alcuni dipartimenti, poi, il voto massimo a cui si può aspirare varia a seconda che la tesi abbia solo il relatore o sia presente anche un correlatore. In particolare, alle tesi che hanno sia relatore che correlatore possono essere attribuiti dei punti in più (normalmente 1 o 2).

Purtroppo non è impossibile – e nemmeno così insolito – che una tesi sia valutata 0 punti. Ciò può accadere specialmente quando tra il laureando e il relatore si sono verificati dei contrasti rilevanti durante il lavoro di stesura.

Per questo è bene che tu segua sempre le indicazioni fornite dal docente e che, nel caso in cui foste in disaccordo, tu esponga le tue perplessità in modo rispettoso, senza impuntarti o rifiutare i suggerimenti di chi ne sa sicuramente più di te.

Quanto incide il punteggio della tesi di laurea sul voto finale

Il punteggio assegnato alla tesi non ha un peso particolarmente rilevante sul voto di laurea. Anche se dovessero darti il massimo, infatti sappi che inciderà solo tra il 5 e il 10 per cento circa.

Oltre il punteggio della tesi di laurea, ci sono altre voci che concorrono a determinare il voto finale complessivo. Si tratta, nel dettaglio, della media ponderata dei voti ottenuti negli esami e della valutazione per la discussione. Di queste tre, quella veramente determinante è la media, che da sola vale oltre l’80 per cento del totale.

Questo non significa che non sia spiacevole ottenere per la propria tesi una valutazione più bassa rispetto alle aspettative. Però, se ti dovesse accadere, non è il caso di disperarti eccessivamente. Certo, forse non prenderai 110/110, ma se la tua media è alta potrai comunque ottenere un voto di laurea di tutto rispetto.