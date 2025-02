Professioni Sanitarie, ultimo giorno per iscriversi alla Link University

Il conto alla rovescia è quasi finito, tra pochi giorni, il 26 febbraio 2025, si terrà il test di ingresso ai corsi di laurea in professioni sanitarie alla Link Campus University. Ma, prima di pensare al test, c’è una scadenza fondamentale: oggi 21 febbraio è l’ultimo giorno utile per iscriversi alla prova. Se il tuo desiderio è quello di lavorare nell’ambito sanitario, questo è il momento perfetto per fare un passo in avanti verso il tuo obiettivo.

Dove e quando si svolgerà il test di Professioni Sanitarie?

La prova di ammissione ai corsi di laurea in professioni sanitarie è fissata per il pomeriggio del 26 febbraio 2025 a Roma, presso la sede della Link Campus in Via del Casale di San Pio V 44.

I candidati dovranno presentarsi in sede alle ore 15:00 per il riconoscimento e identificazione, mentre l’inizio del test sarà alle 15:30. Se il numero di partecipanti sarà elevato, la Link potrebbe suddividere i candidati in più aule o, addirittura, scegliere un’altra sede d’esame. L’eventuale comunicazione in merito al luogo di svolgimento verrà comunicato entro il 24 febbraio 2025. Qui il bando ufficiale.

Come iscriversi al test?

La procedura di iscrizione al test di professioni sanitarie deve essere compilata online entro le 16:00 di questo pomeriggio, venerdì 21 febbraio 2025. L’iscrizione avrà validità solamente se erogato anche il pagamento della quota di partecipazione.

Qualora non venga completata la procedura di iscrizione nei tempi prestabiliti, essa non avrà validità e di conseguenza il candidato non potrà partecipare alla prova. Se stai leggendo questo articolo e non ti sei ancora iscritto, clicca qui per procedere all’iscrizione.

Test Professioni Sanitarie, la struttura dell’esame

Secondo l’art. 2 comma 1 del DM n. 1116 del 31.07.2023 la prova di ammissione ai corsi di laurea in professioni sanitarie è uguale per l’accesso a tutte le tipologie dei corsi attivati presso lo stesso ateneo. Il candidato, in sede d’esame, dovrà procedere all’inserimento della scheda anagrafica e scegliere i corsi in ordine di preferenza, da almeno 1 fino a un massimo di 4.

Il test è composto da 60 domande a risposta multipla, con 5 opzioni di risposta, di cui una sola corretta. La durata complessiva dell’esame sarà di 100 minuti, sarà quindi fondamentale gestire il tempo in maniera strategica.

Le domande dell’esame di Professioni Sanitarie saranno suddivise in:

4 quesiti su competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi

5 quesiti di ragionamento logico e problem-solving

23 quesiti di biologia

15 quesiti di chimica

13 quesiti di fisica e matematica

La prova è, come tutte, molto competitiva e richiede un’ottima preparazione e un buon allenamento per rispondere in modo rapido e corretto.

Ecco tutto ciò che devi sapere per prepararti al meglio

Se ti sei iscritto al test di ingresso a Professioni Sanitarie della Link University, probabilmente hai già iniziato a prepararti. Tuttavia c’è sempre di più da imparare e migliorare la preparazione. Un ottimo modo per prepararti a modo è completare test di ingresso gratuiti, con i quali potrai esercitare la teoria e la gestione del tempo a disposizione.

Sulla nostra sezione dedicata ai test di ammissione troverai diverse simulazioni, a seconda dell’istituto, e le prove degli anni passati, con le quali potrai fare tutta la pratica che vuoi. Al termine delle simulazioni riceverai un feedback personalizzato sugli argomenti che dovrai migliorare.

Se non hai ancora fatto molte simulazioni, approfitta di questi ultimi giorni per prepararti al meglio.

Graduatorie e immatricolazioni, cosa fare dopo il test?

Una volta completato il test, il passo successivo è quello di attendere. La graduatoria di merito verrà pubblicata il 28 febbraio 2025 in forma anonima. Per consultare la propria situazione bisognerà semplicemente confrontare i numeri di prematricola, che ogni candidato ha ricevuto il giorno del test.

Se, una volta pubblicata la graduatoria, sarai idoneo, allora potrai procedere alla pre-immatricolazione tra l’1 e non oltre il 10 marzo 2025. Ricorda che per confermare il tuo posto sarà necessario pagare l’acconto della prima rata. Se non sarà disposto il pagamento, il candidato dovrà rinunciare al suo posto, che sarà assegnato ad un altro in attesa dello scorrimento di graduatoria.

Le iscrizioni per il test Professioni Sanitarie chiudono oggi, affrettati!

Se vuoi intraprendere il percorso di studi in professioni sanitarie allora non devi perdere l’ultima occasione per iscriverti! Hai tempo fino alle 16:00 di oggi, 21 febbraio 2025.

Ora che è tutto pronto allenati con i nostri test di ammissione e presentati all’esame con la giusta determinazione. Le lauree in professioni sanitarie offrono diversi sbocchi lavorativi concreti, con un’alta richiesta di personale qualificato. Il tuo futuro nel mondo della sanità potrebbe iniziare proprio da qui!