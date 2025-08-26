 Professioni sanitarie all'Università di Verona - Universita.it
Professioni sanitarie

Professioni sanitarie all’Università di Verona

Ago 2025

Indice
1. I posti disponibili

Oggi si concludono le iscrizioni al corso di laurea in Professioni Sanitarie all’Università di Verona. Sono 16 i diversi corsi di laurea offerti dall’ateneo scaligero, per un totale di 1452 posti, divisi tra le varie sedi di Verona, Vicenza, Legnago e Trento. La domanda d’iscrizione potrà essere presentata fino al 26 agosto. Il test di ammissione, unico per tutti, si terrà il prossimo 8 settembre in duplice sede: a Verona per i candidati che hanno indicato come prima scelta un corso di laurea con sede a Verona, Legnago, Vicenza e a Trento per i candidati che hanno indicato come prima scelta i corsi di laurea con sede a Trento e Rovereto.

I posti disponibili

I 1452 posti disponibili per l’anno accademico 2025/2026 sono così suddivisi per i corsi di laurea:

  • Infermieristica (Verona, Vicenza, Trento, Legnago, Bolzano): 974 posti;
  • Ostetricia (Verona): 40 posti;
  • Osteopatia (Verona): 40 posti;
  • Logopedia (Verona): 33 posti;
  • Fisioterapia (Verona, Vicenza, Rovereto): 96 posti;
  • Tecnica della riabilitazione psichiatrica (Rovereto): 20 posti;
  • Assistenza sanitaria (Trento): 25 posti;
  • Tecniche audioprotesiche (Verona): 25 posti;
  • Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (Verona): 15 posti;
  • Tecniche di laboratorio biomedico (Verona): 45 posti;
  • Tecniche di Laboratorio Biomedico – interateneo (Trento): 25 posti;
  • Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Verona) 30 posti;
  • Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia – interateneo (Trento): 25 posti;
  • Tecniche ortopediche (Verona): 15 posti; Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – interateneo (Trento): 20 posti;
  • Igiene dentale (Verona, Rovereto): 34 posti.

Tutte le informazioni per immatricolarsi sono alla pagina https://www.univr.it/it/iscrizioni

