Professioni Sanitarie 2025: guida ai corsi e al test di ammissione

L’iscrizione a Professioni Sanitarie rappresenta un passaggio decisivo per chi sogna una carriera nel settore della salute. Ogni anno migliaia di studenti partecipano al test di ammissione per accedere a uno dei 23 corsi di laurea attivi in Italia. Le opportunità spaziano tra Infermieristica, Fisioterapia, Logopedia e Dietistica, coprendo tutte le principali figure che lavorano a supporto dei cittadini.

Quanti posti disponibili ci sono quest’anno per le Professioni Sanitarie?

Per l’anno accademico 2025/26 il Ministero ha messo a disposizione 36.943 posti complessivi, distribuiti in 49 atenei pubblici e oltre 500 corsi. Rispetto allo scorso anno si registra un incremento di circa 1.300 posti, segnale della crescente richiesta di personale sanitario nel nostro Paese.

La ripartizione conferma ancora una volta il peso di Infermieristica, che da sola assorbe il 55% delle disponibilità con oltre 20.400 posti. Seguono Fisioterapia (3.262), Tecnico di Radiologia (1.863), Tecnico di laboratorio (1.660), Ostetricia (1.261) e Logopedia (1.112). Più contenuti, ma comunque rilevanti, i numeri per professioni come Igienista dentale, Dietista, Educatore professionale e Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva.

Questo rende evidente come l’iscrizione a Professioni Sanitarie offra un ampio vantaggio di percorsi, dai più noti e diffusi a quelli altamente specializzati e richiesti in contesti specifici.

Scadenze e modalità per iscriversi al corso di Professioni Sanitarie

Le scadenze per presentare la domanda di ammissione sono molto ravvicinate e differiscono da ateneo ad ateneo. In media i bandi restano aperti per circa tre settimane, con chiusure comprese tra la fine di agosto e i primi di settembre. È fondamentale quindi consultare il bando dell’università prescelta e rispettare con precisione termini e modalità indicati.

L’iscrizione a Professioni Sanitarie prevede quasi ovunque il pagamento di una tassa di partecipazione, mediamente pari a 52 euro, con un minimo di circa 26 euro e un massimo che in alcuni casi può raggiungere i 100 euro. Solo dopo aver concluso correttamente questa procedura sarà possibile accedere ai test di ammissione.

Per non commettere errori, è consigliabile pianificare con attenzione ogni fase, ricordando che molti bandi richiedono anche l’indicazione delle preferenze sui corsi di laurea, che avranno poi peso in graduatoria.

Data e struttura del test di ammissione

Il test di ammissione a Professioni Sanitarie è in programma per l’8 settembre 2025 in tutti gli atenei italiani statali, alle ore 11. Per i corsi erogati in lingua inglese la data è fissata per il 10 settembre 2025, sempre alle ore 11.

La prova non è nazionale unica, ma viene predisposta dalle singole università. Tuttavia, i contenuti sono simili, la maggior parte delle università si affida ai test di Cineca, che prevede 60 domande a risposta multipla da risolvere in 100 minuti.

Le materie oggetto del test sono:

comprensione del testo e competenze acquisite negli studi

logica e problem solving

biologia

chimica

fisica e matematica

Il punteggio è calcolato assegnando 1,5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per le risposte non date e una penalizzazione di -0,4 punti per ogni errore. Per entrare in graduatoria è sufficiente conseguire un punteggio positivo, ma per accedere ai percorsi più ambiti (Fisioterapia, Logopedia o Dietistica) occorre ottenere risultati molto elevati.

Iscrizione a Professioni Sanitarie e il rapporto domande/posti

Un aspetto che influenza molto le strategie degli studenti è il rapporto tra domande presentate e posti disponibili. Negli ultimi anni le richieste si sono attestate attorno alle 64-65 mila unità, con un rapporto medio di 1,8 candidati per ogni posto.

Tuttavia, questo valore varia enormemente in base al corso:

Fisioterapia si conferma tra i più selettivi e competitivi, con oltre 6 candidati per ogni posto.

si conferma tra i più selettivi e competitivi, con oltre 6 candidati per ogni posto. Logopedia e Ostetricia registrano rapporti intorno a 4 a 1.

e registrano rapporti intorno a 4 a 1. Dietistica supera i 3,5 a 1.

supera i 3,5 a 1. Infermieristica invece ha un rapporto medio più basso, vicino a 1 a 1, con differenze territoriali significative (più competenti al Sud e meno al Nord).

Questi dati dimostrano come iscriversi a Professioni Sanitarie sia un’opportunità concreta, ma con livelli di selettività molto diversi in base alla professione scelta.

Le opportunità occupazionali dopo la laurea in Professioni Sanitarie

Uno dei motivi per cui ogni anno migliaia di studenti scelgono di iscriversi ai corsi di Professioni Sanitarie è l’elevata occupabilità. Secondo gli ultimi dati, oltre l’80% dei laureati in questo ambito trova lavoro entro un anno dal conseguimento del titolo. Si tratta di valori quasi doppi rispetto alla media nazionale delle altre aree disciplinari.

Le figure più richieste sono naturalmente gli infermieri, ma anche i fisioterapisti, tecnici di radiologia, ostetriche e logopedisti mostrano tassi di assorbimento occupazionali molto rapidi. Inoltre, con l’invecchiamento della popolazione e l’ampliamento dei servizi territoriali, la richiesta di professionisti sanitari è destinata a crescere nei prossimi anni.

Questo rende ancora più importante affrontare con serietà la fase di preparazione al test, così da garantirsi un posto in graduatoria e poter iniziare un percorso che apre a carriere solide e stabili.

Il giorno del test è molto vicino!

Il test di ammissione alle Professioni Sanitarie è un appuntamento cruciale per tutti gli studenti che vogliono costruire un futuro nel mondo della sanità. Dalla scelta del corso al rispetto delle scadenze, ogni passaggio richiede attenzione e pianificazione.

Prepararsi in anticipo è la chiave per superare la selezione che, pur non essendo impossibile, rimane comunque competitiva. Gli strumenti online, come le simulazioni, rappresentano un alleato prezioso per arrivare pronti al giorno del test.

